https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryadaki-makarna-fabrikasinda-patlama-20den-fazla-yarali-var-1088040350.html
Sakarya'daki makarna fabrikasında patlama: 20'den fazla yaralı var
Sakarya'daki makarna fabrikasında patlama: 20'den fazla yaralı var
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 işçinin yaralandı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T14:08+0300
2024-09-15T14:08+0300
2024-09-15T14:12+0300
türkiye
sakarya
makarna
fabrika
patlama
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Ekipler, olaya müdahale ederken yetkililer patlamanın sebebi konusunda henüz açıklama yapmadı.
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sakarya, makarna, fabrika, patlama
sakarya, makarna, fabrika, patlama
Sakarya'daki makarna fabrikasında patlama: 20'den fazla yaralı var
14:08 15.09.2024 (güncellendi: 14:12 15.09.2024)
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 işçinin yaralandı.
Ekipler, olaya müdahale ederken yetkililer patlamanın sebebi konusunda henüz açıklama yapmadı.