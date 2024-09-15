https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/canakkale-aciklarinda-36-buyuklugunde-deprem-1088041108.html
Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T14:37+0300
2024-09-15T14:37+0300
2024-09-15T15:06+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi
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Ege Denizi’nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında yerin 16.34 metre altında yaşandı.Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/afad-duyurdu-erzincan-ve-kutahyada-pes-pese-deprem-1087974481.html
türkiye
ege denizi
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çanakkale deprem, ayvacık deprem, afad deprem, deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde
çanakkale deprem, ayvacık deprem, afad deprem, deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde
Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
14:37 15.09.2024 (güncellendi: 15:06 15.09.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı 16.34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi’nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında yerin 16.34 metre altında yaşandı.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.