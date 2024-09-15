https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/canakkale-aciklarinda-36-buyuklugunde-deprem-1088041108.html

Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T14:37+0300

2024-09-15T14:37+0300

2024-09-15T15:06+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ege denizi

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Ege Denizi’nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında yerin 16.34 metre altında yaşandı.Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/afad-duyurdu-erzincan-ve-kutahyada-pes-pese-deprem-1087974481.html

türkiye

ege denizi

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