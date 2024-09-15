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Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi
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Ege Denizi’nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında yerin 16.34 metre altında yaşandı.Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
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çanakkale deprem, ayvacık deprem, afad deprem, deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde
çanakkale deprem, ayvacık deprem, afad deprem, deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde

Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

14:37 15.09.2024 (güncellendi: 15:06 15.09.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı 16.34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi’nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında yerin 16.34 metre altında yaşandı.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
TÜRKİYE
AFAD duyurdu: Erzincan ve Kütahya'da deprem
13 Eylül, 10:00
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