https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-ordusu-kursk-bolgesini-dusmandan-temizlemeye-devam-ediyor-300den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1088019999.html

Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ni düşmandan temizlemeye devam ediyor: 300'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ni düşmandan temizlemeye devam ediyor: 300'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki ilerleyişini durduran Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine önemli kayıplar verdirmeye devam ediyor. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T15:37+0300

2024-09-14T15:37+0300

2024-09-14T15:37+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yürütülen faaliyetlere dair açıklamasında, Ukrayna ordusunun 5 karşı saldırı ve 5 sızma girişiminin püskürtüldüğünün altını çizdi.Rus güçlerin Kursk Bölgesi'nde düşmana ait asker ve teçhizat yığınakları bulunan noktaları vurduğunu aktaran bakanlık, operasyonel ve taktik hava kuvvetleri ile füze birliklerinin de Sumi Bölgesi'ndeki Ukraynalı gruplara büyük darbe vurduğunu vurguladı.Bakanlık, son 24 saat içindeki çabalar sonucunda 300'den fazla Ukrayna askerinin ölü ele geçirildiği, 2'si tank olmak üzere 15 zırhlı aracın imha edildiği bilgisini paylaştı.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

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