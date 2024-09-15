https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rus-tu-160-stratejik-bombardiman-ucaklari-dogu-sibirya-denizi-uzerinde-ucus-gerceklestirdi-1088046617.html
Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçakları Doğu Sibirya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçakları Doğu Sibirya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Okyanus-2024 tatbikatı kapsamında Doğu Sibirya Denizi’nin tarafsız suları üzerinde uçuş icra... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T17:41+0300
2024-09-15T17:41+0300
2024-09-15T17:49+0300
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uçuş
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait iki Tu-160 uzun menzilli stratejik füze taşıyıcı uçağı, Okyanus-2024 manevraları kapsamında Doğu Sibirya Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre uçakların mürettebatı, uçuş görevi sırasında göreceli düşmanın kritik öneme sahip tesislerine hava tabanlı seyir füzeleri ile hava saldırısı düzenlemeye ilişkin eğitim konularını pekiştirdi.Açıklamada, Tu-160 mürettebatlarının uçuş sırasında ayrıca havada yakıt ikmali yaptığı kaydedildi.Uçuşun 8 saatten fazla sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, stratejik uçakların eskortunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Su-35s ve Su-30sm jetleri tarafından sağlandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/2-rus-tu-160-ucagi-arktik-okyanusunun-hava-sahasinda-ucus-yapti-1080481627.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, okyanus, tatbikat, ortak askeri tatbikat, uçuş
rusya, rusya savunma bakanlığı, okyanus, tatbikat, ortak askeri tatbikat, uçuş
Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçakları Doğu Sibirya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi
17:41 15.09.2024 (güncellendi: 17:49 15.09.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Okyanus-2024 tatbikatı kapsamında Doğu Sibirya Denizi’nin tarafsız suları üzerinde uçuş icra ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait iki Tu-160 uzun menzilli stratejik füze taşıyıcı uçağı, Okyanus-2024 manevraları kapsamında Doğu Sibirya Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre uçakların mürettebatı, uçuş görevi sırasında göreceli düşmanın kritik öneme sahip tesislerine hava tabanlı seyir füzeleri ile hava saldırısı düzenlemeye ilişkin eğitim konularını pekiştirdi.
Açıklamada, Tu-160 mürettebatlarının uçuş sırasında ayrıca havada yakıt ikmali yaptığı kaydedildi.
Uçuşun 8 saatten fazla sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, stratejik uçakların eskortunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Su-35s ve Su-30sm jetleri tarafından sağlandığı ifade edildi.