https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rus-tu-160-stratejik-bombardiman-ucaklari-dogu-sibirya-denizi-uzerinde-ucus-gerceklestirdi-1088046617.html

Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçakları Doğu Sibirya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçakları Doğu Sibirya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Okyanus-2024 tatbikatı kapsamında Doğu Sibirya Denizi’nin tarafsız suları üzerinde uçuş icra... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T17:41+0300

2024-09-15T17:41+0300

2024-09-15T17:49+0300

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait iki Tu-160 uzun menzilli stratejik füze taşıyıcı uçağı, Okyanus-2024 manevraları kapsamında Doğu Sibirya Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre uçakların mürettebatı, uçuş görevi sırasında göreceli düşmanın kritik öneme sahip tesislerine hava tabanlı seyir füzeleri ile hava saldırısı düzenlemeye ilişkin eğitim konularını pekiştirdi.Açıklamada, Tu-160 mürettebatlarının uçuş sırasında ayrıca havada yakıt ikmali yaptığı kaydedildi.Uçuşun 8 saatten fazla sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, stratejik uçakların eskortunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Su-35s ve Su-30sm jetleri tarafından sağlandığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/2-rus-tu-160-ucagi-arktik-okyanusunun-hava-sahasinda-ucus-yapti-1080481627.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, okyanus, tatbikat, ortak askeri tatbikat, uçuş