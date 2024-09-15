https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rus-birlikleri-ukrayna-guclerine-ait-bir-mig-29-ve-iki-su-27-avci-ucagini-dusurdu-1088038326.html

Rus birlikleri, Ukrayna güçlerine ait bir MiG-29 ve iki Su-27 avcı uçağını düşürdü

Rus birlikleri, Ukrayna güçlerine ait bir MiG-29 ve iki Su-27 avcı uçağını düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ve hava savunma sistemlerinin Ukrayna güçlerine ait bir MiG-29 ve iki Su-27 avcı uçağını düşürdüğünü... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T12:41+0300

2024-09-15T12:41+0300

2024-09-15T13:17+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

ukrayna

donbass

mig-29

su-27

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925477_0:45:1024:621_1920x0_80_0_0_d09a65ab52df684b91939f9a5db6b349.jpg

Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ve hava savunma sistemlerinin Ukrayna güçlerine ait bir MiG-29 ve iki Su-27 avcı uçağını düşürdüğünü, Ukrayna ordusunun son 24 saatte ölü ya da yaralı olarak 2 bin 215’e yakın askerini kaybettiğini bildirdi.Açıklamaya göre yabancı yapım silahları taşıyan bir tren imha edildi, bir insansız bot depolama sahası ile Ukrayna ordusunun taktik füzeleri için bileşen üretim ünitesi vuruldu.Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, 150’ye yakın Ukraynalı asker, 5 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 570 kadar asker, 7 otomobil, ABD yapımı M777 ve İngiliz yapımı FH-70 ile L119 obüsleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait dört mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 7 bölgesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 765’e yakın asker, 10 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 5 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 6 ilçesinde Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 10 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 545’e yakın Ukrayna askeri, 3 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi, DHC’nin 4 bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 110 kadar asker, 2 zırhlı piyade aracı ve 3 otomobil kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 75 kadar Ukrayna askeri, 2 tank, 5 otomobil etkisiz hale getirildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteği sayesinde Ukrayna güçlerine ait yabancı yapım silahları taşıyan bir treni imha etti, bir insansız bot depolama sahası, İHA depolama sahası ile Ukrayna ordusunun taktik füzeleri için bileşenleri üretim ünitesi vuruldu, ayrıca Ukrayna ordusunun 148 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna güçlerine ait iki Su-27 avcı uçağını düşürdü, hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağı, ABD yapımı bir HIMARS füzesi, Fransa yapımı 4 adet Hammer güdümlü uçak bombası ve 55 İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ozel-askeri-harekatin-haftalik-bilancosu-4-yerlesim-alindi-16-binden-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1087193358.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, mig-29, su-27