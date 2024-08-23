https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ozel-askeri-harekatin-haftalik-bilancosu-4-yerlesim-alindi-16-binden-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1087193358.html
Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 4 yerleşim alındı, 16 binden fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 4 yerleşim alındı, 16 binden fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, özel askeri harekatın başında belirlenen hedeflere ulaşmak için Ukrayna ve Donbass'taki faaliyetlerine devam ediyor. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:56+0300
2024-08-23T16:56+0300
2024-08-23T17:00+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1b/1055081397_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11838310fdaa0e29066b1fe9ec00cab6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre Rus güçler, Ukrayna'nın hava üslerine, mühimmat ve silah depolarına, silah ve teçhizat onaran atölyelere ve NASAMS füze depolarına yüksek hassasiyetli silahlarla 16 grup bombardımanı düzenledi.Tüm bombardımanlar başarıya ulaşırken imha edilen noktalar arasında Ukrayna ordusu için çalışan yakıt depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer aldı.Düzenlenen operasyonlar ve yaşanan çatışmalar sonucunda 16 bin 155 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Rus birlikler, bir hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 4 yerleşim birimini kontrolü altına aldı ve Ukrayna ordusunun 27 karşı saldırısını akamete uğrattı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir adet Su-24 savaş uçağını, bir adet MiG-29 jetini, bir adet Mi-17 ve üç adet Mi-8 helikopterini ve 340 İHA'yı da imha etti.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 29 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-disisleri-daes-gibi-kievin-de-cephaneliginde-terorist-faaliyet-planlari-var-1087186122.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1b/1055081397_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d827be926f9ef442a0df92da8901bed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, su-24, mig-29, mi-17, mi-8
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, su-24, mig-29, mi-17, mi-8
Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 4 yerleşim alındı, 16 binden fazla Ukrayna askeri öldürüldü
16:56 23.08.2024 (güncellendi: 17:00 23.08.2024)
Rusya ordusu, özel askeri harekatın başında belirlenen hedeflere ulaşmak için Ukrayna ve Donbass'taki faaliyetlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre Rus güçler, Ukrayna'nın hava üslerine, mühimmat ve silah depolarına, silah ve teçhizat onaran atölyelere ve NASAMS füze depolarına yüksek hassasiyetli silahlarla 16 grup bombardımanı düzenledi.
Tüm bombardımanlar başarıya ulaşırken imha edilen noktalar arasında Ukrayna ordusu için çalışan yakıt depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer aldı.
Düzenlenen operasyonlar ve yaşanan çatışmalar sonucunda 16 bin 155 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Rus birlikler, bir hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 4 yerleşim birimini kontrolü altına aldı ve Ukrayna ordusunun 27 karşı saldırısını akamete uğrattı.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir adet Su-24 savaş uçağını, bir adet MiG-29 jetini, bir adet Mi-17 ve üç adet Mi-8 helikopterini ve 340 İHA'yı da imha etti.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 29 olarak gerçekleşti.