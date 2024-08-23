https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ozel-askeri-harekatin-haftalik-bilancosu-4-yerlesim-alindi-16-binden-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1087193358.html

Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 4 yerleşim alındı, 16 binden fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 4 yerleşim alındı, 16 binden fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, özel askeri harekatın başında belirlenen hedeflere ulaşmak için Ukrayna ve Donbass'taki faaliyetlerine devam ediyor. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T16:56+0300

2024-08-23T16:56+0300

2024-08-23T17:00+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

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ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre Rus güçler, Ukrayna'nın hava üslerine, mühimmat ve silah depolarına, silah ve teçhizat onaran atölyelere ve NASAMS füze depolarına yüksek hassasiyetli silahlarla 16 grup bombardımanı düzenledi.Tüm bombardımanlar başarıya ulaşırken imha edilen noktalar arasında Ukrayna ordusu için çalışan yakıt depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer aldı.Düzenlenen operasyonlar ve yaşanan çatışmalar sonucunda 16 bin 155 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Rus birlikler, bir hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 4 yerleşim birimini kontrolü altına aldı ve Ukrayna ordusunun 27 karşı saldırısını akamete uğrattı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir adet Su-24 savaş uçağını, bir adet MiG-29 jetini, bir adet Mi-17 ve üç adet Mi-8 helikopterini ve 340 İHA'yı da imha etti.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 29 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-disisleri-daes-gibi-kievin-de-cephaneliginde-terorist-faaliyet-planlari-var-1087186122.html

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