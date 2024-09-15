https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rehabilitasyon-merkezinden-kacis-17-kilogram-agirligindaki-krosik-ayakkabi-rafinda-sikisti-1088045118.html

Rehabilitasyon merkezinden kaçış: 17 kilogram ağırlığındaki Kroşik ayakkabı rafında sıkıştı

Rehabilitasyon merkezinden kaçış: 17 kilogram ağırlığındaki Kroşik ayakkabı rafında sıkıştı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Perm kentinde bir rehabilitasyon merkezinde fazla kilolarından kurtulmak için tedaviye alınan 17 kilogram ağırlığındaki Kroşik adlı kedi, geçen gece... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T16:46+0300

2024-09-15T16:46+0300

2024-09-15T16:46+0300

yaşam

rusya

perm

rehabilitasyon

rehabilitasyon merkezi

kedi

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Yerel basında yer alan habere göre, Perm’deki DogMas Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışanları geçen sabah beklenmedik bir durumla karşılaştı. Merkezde fazla kilolarından kurtulmak amacıyla tedavi gören Kroşik adlı 17 kilogram ağırlığındaki kedinin gece tutulduğu kafesten çıkarak firar etmeye çalıştığı, ancak birkaç metre mesafedeki ayakkabı rafına sıkıştığı anlaşıldı.Uzmanlar, kedinin firar etme girişiminin rehabilitasyon sürecinin iyi ilerlediğini gösterdiğini, Kroşik’in tedavi sonucunda daha aktif hale geldiğini belirtiyor. Merkezin veterineri ise Kroşik’in oldukça yaramaz davrandığını, ancak yemek yedikten sonra ruh halinin önemli ölçüde düzeldiğini kaydetti.Kroşik, Perm’deki bir hastanenin bodrum katında bulunmuş, hastane personelinin şefkatle beslediği kedinin ağırlığının 17 kilograma çıktığı ve hayvanın neredeyse hareket edemediği anlaşılmıştı. Kroşik gönüllülerin girişimi sayesinde rehabilitasyon merkezine götürülmüş ve burada tedavi görmeye başlamıştı. Rehabilitasyon süreci devam eden kedi şu anda az yağlı özel mama ile besleniyor ve kilo vermesi için su kaydırağı seansları görüyor.Bu şekilde haftada 70 ila 150 gram vermesi planlanan kedinin tam rehabilitasyon sürecinin en az 6 ay sürmesi bekleniyor.

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