https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bal-yiyen-kedi-fenalasti-kacamak-yapmisti-ama-simdi-iyi-1087530238.html
Bal yiyen kedi fenalaştı: 'Kaçamak yapmıştı ama şimdi iyi'
Bal yiyen kedi fenalaştı: 'Kaçamak yapmıştı ama şimdi iyi'
Sputnik Türkiye
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T11:04+0300
2024-09-02T11:04+0300
2024-09-02T11:04+0300
yaşam
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hayvan
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait 'Duman' isimli kedi Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi. Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan, hemen kedisini sandalyeye oturttu. Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan “200 grama yakın bal yedi. Normal Erzurum Ova balı yedi. 4 saatin üzerine biraz canlandı, hareket etmeye başladı” ifadelerini kullandı.'Şu an iyi'Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından bir açıklama yapan Süleyman Okuyan, kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi. Ona da dokundu. Şu an da sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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bal yiyen kedi, bal yiyen kedi fenalaştı, bal kedi
bal yiyen kedi, bal yiyen kedi fenalaştı, bal kedi
Bal yiyen kedi fenalaştı: 'Kaçamak yapmıştı ama şimdi iyi'
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait 'Duman' isimli kedi Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi.
Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan, hemen kedisini sandalyeye oturttu. Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan “200 grama yakın bal yedi. Normal Erzurum Ova balı yedi. 4 saatin üzerine biraz canlandı, hareket etmeye başladı” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından bir açıklama yapan Süleyman Okuyan, kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi. Ona da dokundu. Şu an da sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.