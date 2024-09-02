https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bal-yiyen-kedi-fenalasti-kacamak-yapmisti-ama-simdi-iyi-1087530238.html

Bal yiyen kedi fenalaştı: 'Kaçamak yapmıştı ama şimdi iyi'

Bal yiyen kedi fenalaştı: 'Kaçamak yapmıştı ama şimdi iyi'

Sputnik Türkiye

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T11:04+0300

2024-09-02T11:04+0300

2024-09-02T11:04+0300

yaşam

kedi

bal

hayvan

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait 'Duman' isimli kedi Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi. Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan, hemen kedisini sandalyeye oturttu. Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan “200 grama yakın bal yedi. Normal Erzurum Ova balı yedi. 4 saatin üzerine biraz canlandı, hareket etmeye başladı” ifadelerini kullandı.'Şu an iyi'Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından bir açıklama yapan Süleyman Okuyan, kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi. Ona da dokundu. Şu an da sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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bal yiyen kedi, bal yiyen kedi fenalaştı, bal kedi