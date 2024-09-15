https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/misirda-iki-tren-carpisti-3-olu-ve-50ye-yakin-yarali-var-1088038164.html
Mısır'da iki tren çarpıştı: 3 ölü ve 50'ye yakın yaralı var
Mısır'da iki tren çarpıştı: 3 ölü ve 50'ye yakın yaralı var
Sputnik Türkiye
Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün iki tren çarpıştı, kazada 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır 49 kişinin yaralandığını açıklandı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T12:42+0300
2024-09-15T12:42+0300
2024-09-15T12:42+0300
dünya
mısır
nil nehri
tren kazası
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Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye'nin Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada 2'si kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdiğini ve 5'i ağır 49 kişi yaralandığını kaydetti. Kazaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, trenlerden bir tanesinin enkaz haline geldiği ve yaralılarının bir yolcu vagonunun pencerelerinden çıkartıldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/1088037309.html
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mısır, nil nehri, tren kazası
mısır, nil nehri, tren kazası
Mısır'da iki tren çarpıştı: 3 ölü ve 50'ye yakın yaralı var
Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün iki tren çarpıştı, kazada 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır 49 kişinin yaralandığını açıklandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye'nin Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada 2'si kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdiğini ve 5'i ağır 49 kişi yaralandığını kaydetti.
Kazaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, trenlerden bir tanesinin enkaz haline geldiği ve yaralılarının bir yolcu vagonunun pencerelerinden çıkartıldığı görüldü.