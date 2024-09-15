https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/misirda-iki-tren-carpisti-3-olu-ve-50ye-yakin-yarali-var-1088038164.html

Mısır'da iki tren çarpıştı: 3 ölü ve 50'ye yakın yaralı var

Mısır'da iki tren çarpıştı: 3 ölü ve 50'ye yakın yaralı var

Sputnik Türkiye

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün iki tren çarpıştı, kazada 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır 49 kişinin yaralandığını açıklandı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T12:42+0300

2024-09-15T12:42+0300

2024-09-15T12:42+0300

dünya

mısır

nil nehri

tren kazası

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Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye'nin Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada 2'si kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdiğini ve 5'i ağır 49 kişi yaralandığını kaydetti. Kazaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, trenlerden bir tanesinin enkaz haline geldiği ve yaralılarının bir yolcu vagonunun pencerelerinden çıkartıldığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/1088037309.html

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Sputnik Türkiye

mısır, nil nehri, tren kazası