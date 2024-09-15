Merapi Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor.
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor.
2 bin 968 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lav ve kül, Yogyakarta kentindeki Turgo köyünden gözlemlendi.
2 bin 968 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lav ve kül, Yogyakarta kentindeki Turgo köyünden gözlemlendi.
Merapi Yanardağı, 1000'li yıllardan bu yana düzenli olarak lav püskürtüyor.
Merapi Yanardağı, 1000'li yıllardan bu yana düzenli olarak lav püskürtüyor.
Merapi, Yogyakarta yerleşim yerinin yaklaşık 32 km kuzeyinde.
Merapi, Yogyakarta yerleşim yerinin yaklaşık 32 km kuzeyinde.
Merapi, yerel dilde Ateş Dağı anlamına geliyor.
Merapi, yerel dilde Ateş Dağı anlamına geliyor.
Endonezya'nın 130 aktif yanardağının en aktif olanıdır. En büyük patlamalarından biri 1006'da meydana geldi ve külleri Orta Cava'ya yaydı. Diğer büyük patlamalar 1786, 1822, 1872, 1930 ve 1976'da gerçekleşti.
Endonezya'nın 130 aktif yanardağının en aktif olanıdır. En büyük patlamalarından biri 1006'da meydana geldi ve külleri Orta Cava'ya yaydı. Diğer büyük patlamalar 1786, 1822, 1872, 1930 ve 1976'da gerçekleşti.