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Merapi Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor
Merapi Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor
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Merapi Yanardağı'nda hareketlilik devam ediyor. Yanardağ yoğun bir şekilde lav ve kül püskürtüyor. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, merapi yanardağı, endonezya, java adası, lav
фото, fotoğraf, merapi yanardağı, endonezya, java adası, lav

Merapi Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

11:45 15.09.2024
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Merapi Yanardağı'nda hareketlilik devam ediyor. Yanardağ yoğun bir şekilde lav ve kül püskürtüyor.
© AA / Garry Lotulung

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor.

Endonezya&#x27;nın Cava Adası&#x27;nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı&#x27;nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Garry Lotulung

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor.

© AA / Garry Lotulung

2 bin 968 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lav ve kül, Yogyakarta kentindeki Turgo köyünden gözlemlendi.

2 bin 968 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lav ve kül, Yogyakarta kentindeki Turgo köyünden gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Garry Lotulung

2 bin 968 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lav ve kül, Yogyakarta kentindeki Turgo köyünden gözlemlendi.

© AA / Garry Lotulung

Merapi Yanardağı, 1000'li yıllardan bu yana düzenli olarak lav püskürtüyor.

Merapi Yanardağı, 1000&#x27;li yıllardan bu yana düzenli olarak lav püskürtüyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Garry Lotulung

Merapi Yanardağı, 1000'li yıllardan bu yana düzenli olarak lav püskürtüyor.

© AA / Garry Lotulung

Merapi, Yogyakarta yerleşim yerinin yaklaşık 32 km kuzeyinde.

Merapi, Yogyakarta yerleşim yerinin yaklaşık 32 km kuzeyinde. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Garry Lotulung

Merapi, Yogyakarta yerleşim yerinin yaklaşık 32 km kuzeyinde.

© AA / Garry Lotulung

Merapi, yerel dilde Ateş Dağı anlamına geliyor.

Merapi, yerel dilde Ateş Dağı anlamına geliyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Garry Lotulung

Merapi, yerel dilde Ateş Dağı anlamına geliyor.

© AA / Garry Lotulung

Endonezya'nın 130 aktif yanardağının en aktif olanıdır. En büyük patlamalarından biri 1006'da meydana geldi ve külleri Orta Cava'ya yaydı. Diğer büyük patlamalar 1786, 1822, 1872, 1930 ve 1976'da gerçekleşti.

Endonezya&#x27;nın 130 aktif yanardağının en aktif olanıdır. En büyük patlamalarından biri 1006&#x27;da meydana geldi ve külleri Orta Cava&#x27;ya yaydı. Diğer büyük patlamalar 1786, 1822, 1872, 1930 ve 1976&#x27;da gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Garry Lotulung

Endonezya'nın 130 aktif yanardağının en aktif olanıdır. En büyük patlamalarından biri 1006'da meydana geldi ve külleri Orta Cava'ya yaydı. Diğer büyük patlamalar 1786, 1822, 1872, 1930 ve 1976'da gerçekleşti.

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