Merapi Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

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Endonezya'nın 130 aktif yanardağının en aktif olanıdır. En büyük patlamalarından biri 1006'da meydana geldi ve külleri Orta Cava'ya yaydı. Diğer büyük patlamalar 1786, 1822, 1872, 1930 ve 1976'da gerçekleşti.