MHP'den Devlet Bahçeli'yle ilgili iddialara ilişkin suç duyurusu

"Bazı siyasi partilerin birincil hedef kitlesi maalesef sosyal medya fareleri ve bot hesaplardır. Sosyal hayata uyum sağlayamayan, dijital batakhanelerde vakit geçiren tiplerin sosyal medyada kendilerine yer açma çabasında olduğu bilinmektedir. Dijitalleşen gündelik hayatımızda yalnızlaşan bazı insanlar, ruhi ihtiyaçlarını akıllarınca sosyal medyada sosyalleşerek gidermeye çalışmaktadır. Toplumda bir çeşit psikolojik kopuşun sürüklediği bu insanlar, her türlü tahrik ve yönlendirmeye açık ve müsait vaziyete gelmektedir.

İşte bu tipler, ahlakı değil, çıkarı önceleyen CHP, DEM Parti ve TİP gibi sosyalist ve marksist siyasi partilerle bunların medya denizinde avlanan balıkçılarının oltasına takılmaktadır. Manipülasyon ve tahrike müsait sosyal medya kullanıcıları, bot hesaplara karıştırılarak adı geçen siyasi partilerin sofralarının katığı, çıkarlarının malzemesi veya piyonu durumuna düşmektedir."