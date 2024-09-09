Aylık 30 bini bulan özel odalar, yurt bulan 'şanslı' azınlıklar: 'Barınamayan' öğrenciler çözüm bekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
08:03
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
08:18
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
08:29
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
08:41
3 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
08:54
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
09:05
3 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
09:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
10 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
11:32
1 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
11:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
12:09
3 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
18:56
2 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
19:04
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
19:16
8 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
19:47
3 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
20:18
1 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:33
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin'in açıklaması karşısında nasıl davranacağımı bilmiyorum
20:46
2 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
20:55
1 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
21:04
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
21:16
1 dk
ÖZEL HABER
Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
22:04
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
22:15
3 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
22:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
22:43
1 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
23:22
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
23:34
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
23:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'den Paralimpik Oyunları'nda rekor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
BRICS gündemi ve Türkiye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:09
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:25
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:40
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:57
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:52
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/aylik-30-bini-bulan-ozel-odalar-yurt-bulan-sansli-azinliklar-barinamayan-ogrenciler-cozum-bekliyor--1087732614.html
Aylık 30 bini bulan özel odalar, yurt bulan 'şanslı' azınlıklar: 'Barınamayan' öğrenciler çözüm bekliyor
Aylık 30 bini bulan özel odalar, yurt bulan 'şanslı' azınlıklar: 'Barınamayan' öğrenciler çözüm bekliyor
Sputnik Türkiye
KYK yurt ücretlerine yapılan yüzde 50’lik zam sonrası öğrenciler ne yapacak? En düşük ve en yüksek KYK yurt ücretleri artık ne kadar? Barınma sorunu yaşayan... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T17:05+0300
2024-09-09T17:09+0300
görüş
türkiye
üniversite
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
zam
yurt
eğitim
öğrenciler
özel yurt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/11/1060056005_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_d44d368125b82631166177a05c72fa60.jpg
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen tarihlerde yüksek öğrenim kurumlarına kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler kalacak yer arayışı içerisine girdi. Kiralık evlerden özel yurtlardan pansiyonlara seçenekler olsa da; pek çok ailenin önceliği Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlar oldu. Bu yıl KYK yurt ücretlerine yüzde 50'lik zam yapıldı. Geçen dönem en düşük oda ücreti olan 345 TL'den 517,50 TL'ye, en yüksek oda ücreti ise 570 TL'den 855 TL'ye yükseldi.'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler ne istiyor?Hem kiralık konut hem de yurt ücretlerindeki hızlı artış, ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilerin tepkisini çekiyor. Öğrenciler, fiyatların düşürülmesini ve yurt koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri, konut kiralarındaki artış ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeni ile yüzünden eğitimini yarıda bırakma ihtimaliyle yüz yüze gelmişti. Tüm bu koşulları protesto eden öğrenciler Barınamıyoruz Hareketi’ni kurmuş, ilk nöbetini ise 19 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’daki Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda başlatmışlardı. Barınamıyoruz Hareketi öğrencileri Sputnik' e konuştu. 'Burslara da derhal zam yapılmalı'Barınamıyoruz Hareketi öğrencileri KYK yurtlarına yapılan zamları eleştirirken KYK burslarına da zam yapılmasını talep ediyor: 'Yurt çıkan az sayıda öğrenci adına barınma denilemeyecek şartlara mahkum'Sputnik'e konuşan 'Barınamıyoruz Hareketi' öğrencileri yurt sayılarının yetersizliğinden şikayet ederken, yurda hak kazanan öğrencilerin bir kısmının ciddi sorunlarla karşılaştığına vurgu yapıyor: "Kıllı, böcekli, taşlı yemeklerle, bazılarının adını bilemediğimiz odada gezen kocaman böceklerle, 6-8 kişilik odalarla, bir çalışma masasına 2 sandalye konulan çalışma alanları ile su sorunuyla, asansör arızalarıyla sayamayacağımız adına barınma diyemeyeceğimiz şartlarda yaşamaya mahkum durumdalar. Bu şartların iyileştirilmesi zor değil yapılabilir bakanlıkların bunları karşılayacak bütçeleri var, yurtların kapasitesini arttırmak çözüm değil yalnız bir istatistik manipülasyonu, 2 kişilik odaların 4 kişiliğe çıkarılması öğrenci gençliğin barınma sorununu çözmüyor, çözüm yurt inşa etmekte, çözüm olan bütçeyi buna ayırmakta üzerine düşünülürse yüzlerce çözümü var bu sorunun. boş TOKİ'lerin, otellerin yurda çevrilmesi, inşaat şirketlerinin vergi borçlarının silinmesi yerine o parayla yurt inşa edilmesi gibi gibi."Ekonomik kriz öğrencileri de vurdu: 'Ekonomi hayatta kalmamızı imkansızlaştıran bir noktaya gidiyor'Öğrenciler mevcut ekonomik durumun onları da etkilediğini söyleyerek durumu şu şekilde aktarıyor:'Hızlıca gözden çıkardıkları öğrenci kesimi artık görmeleri gerekiyor'Barınamıyoruz Hareketi Öğrencileri 'aşamadığımız sorunları devlet kolaylıkla imkanlarıyla çözebilir' diyerek yetkililere "Hızlıca gözden çıkardıkları öğrenci kesimi artık görmeleri gerekiyor. Okumak zorunda olduğumuz için zorunda kaldığımız barınma alanlarında artık barınamıyoruz. Bizim için bitmek tükenmek bilmeyen, aşamadığımız sorunları devlet kolaylıkla imkanlarıyla çözebilir, bu imkanları derlediğimiz bu imkanlarla neler yapılabileceğini anlattığımız raporlarımızı önceki sene ilgili kurumlara da iletmiştik. Ama bir adım atılmıyor. Hak verilmez alınır demişler, doğru. Hakkımız olanı almak için mücadele örmeye niyetlenmek gerekiyor, biz de Barınamıyoruz Hareketi olarak bu niyetle seneye başlıyor olacağız" sözleriyle sesleniyor.Özel yurtlarda ek kişilik oda aylık 30 binleri buluyor, 5 kişilik odanın dönemi yaklaşık 200 bin Öğrenciler, KYK yurtlarında yer bulamamaktan veya pek çok KYK yurdundaki şartlardan şikayetçi olsa da; özel yurt fiyatları erişilebilir olmaktan çıkmış durumda. Sputnik muhabiri Başak Koçak, öğrenci velisi gibi arayarak çeşitli şehirlerdeki özel yurt fiyatlarını araştırdı. Buna göre; Ankara Çankaya'da Sputnik'in ulaştığı bir özel yurt, iki kişilik oda ücretinin aylık ücreti 23 bin lira, üç kişilik odasının da 19 bin lira olduğunu söyledi. Bu ücretin içerisinde yalnızca kahvaltı bulunuyor. İzmir'de ise durum pek farklı görünmüyor. Sputnik'in ulaştığı özel yurt her odanın kendisine ait mutfak ve banyosu olduğu belirtirken 10 aylık tek kişilik odanın 300 bin lira iki kişilik odanın 180 bin lira üç kişilik odanın 160 bin lira, dört kişilik odanın da 140 bin lira olduğunu aktarıyor.Sabah kahvaltısı vurgusu dikkat çekiyor İstanbul Şişli'de bulunan özel yurt ise 10 aylık üç kişilik odanın fiyatının 200 bin lira, dört kişilik odanın fiyatının ise 185 bin lira olduğunu aktardı. Beşiktaş'ta bulunan bir diğer özel yurt ise üç kişilik odasının 178 bin 500 lira, dört kişilik odasının 158 bin 250 lira, beş kişilik banyolu odasının 183 bin lira olduğunu söyleyerek sabah kahvaltısının bulunduğunu ve öğrencilerin yemeklerini yapabileceği mutfağı olduğunu da aktardı.Trabzon'da yer alan özel yurtta ise tek kişilik odanın fiyatı 12 bin lira, çift kişilik odanın 8 bin, dört kişilik odanın fiyatı ise 6 bin 800 olarak belirtildi. Bu fiyata sabah ve akşam yemeğinin de dahil olduğunun altı çizildi.KYK yurt ücreti ne kadar?KYK yurtlarında ise 6 tip fiyatlandırma söz konusu. Buna göre yapılan yüzde 50 zam sonrasında fiyatlar şu şekilde:Tip 1: 345 TL'den 517.50 TLTip 2 ve 3: 405 TL'den 607.50 TLTip 4: 480 TL'den 720 TL'yeTip 5: 510 TL'den 765 TLTip 6: 570 TL'den 855 TLKYK yurt tipleri ve özellikleri nelerdir?KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor:KYK yurtlarının sayısı ve kapasitesinde son değişiklikler neler?MEB Örgün Eğitim İstatistikleri 2023 raporuna göre, 2019-2020 döneminde 793 KYK yurdunda 703 bin öğrenci kapasitesi bulunurken, 2022-2023 döneminde 785 KYK yurdunda 876 bin öğrenci kapasitesi bulunuyordu. Bu doğrultuda yurt sayısı azalmışken toplam öğrenci kapasitesi arttığı görülüyor. KYK yurt sayısı azalmış olmasına rağmen, toplam öğrenci kapasitesi 173 bin artmıştı. 2021-2022 döneminde 759 bin olan kapasite, 2022-2023 yılında toplam sayıya 9 yeni yurt eklenmesine rağmen, 117 bin öğrenci artışı ile 876 bin oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aktardığı veriye göre 850 yurt binasında ise 962 bin öğrenci kapasitesi bulunuyor. Yani 65 yeni yurt KYK’ya eklenirken kapasitenin kapasitesinin 86 bin artırıldığı görülüyor.Öğrenciler yurt kayıtlarının silinmesiyle karşı karşıyaKYK, yurtlarına kayıtlı öğrencilerden depozito ödemelerini 15 Eylül’e kadar yapmalarını istedi. Depozito ödemesini bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen öğrencilerin yurt kayıtları iptal edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kyk-yurt-ucretleri-yuzde-50-zamlandi-en-ucuz-ve-en-pahali-oda-fiyatlari-belli-oldu-1087569384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/11/1060056005_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_2263e3bf732d27eba66531c394e606b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kyk yurt ücreti, kyky yurt sonuçları, kyk yurtlarına zam, istanbul yurt fiyatları 2024, izmir yurt fiyatları 2024, ankara yurt fiyatları,
kyk yurt ücreti, kyky yurt sonuçları, kyk yurtlarına zam, istanbul yurt fiyatları 2024, izmir yurt fiyatları 2024, ankara yurt fiyatları,

Aylık 30 bini bulan özel odalar, yurt bulan 'şanslı' azınlıklar: 'Barınamayan' öğrenciler çözüm bekliyor

17:05 09.09.2024 (güncellendi: 17:09 09.09.2024)
© AAKYK - Yurt - Öğrenci Yurdu
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
© AA
Abone ol
Özel
KYK yurt ücretlerine yapılan yüzde 50’lik zam sonrası öğrenciler ne yapacak? En düşük ve en yüksek KYK yurt ücretleri artık ne kadar? Barınma sorunu yaşayan öğrenciler bu zamlara nasıl tepki gösterdi? ‘Barınamıyoruz Hareketi’ nedir ve öğrenciler hangi değişiklikleri talep ediyor? Tüm bu soruların cevabı Sputnik' in haberinde.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen tarihlerde yüksek öğrenim kurumlarına kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler kalacak yer arayışı içerisine girdi. Kiralık evlerden özel yurtlardan pansiyonlara seçenekler olsa da; pek çok ailenin önceliği Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlar oldu. Bu yıl KYK yurt ücretlerine yüzde 50'lik zam yapıldı. Geçen dönem en düşük oda ücreti olan 345 TL'den 517,50 TL'ye, en yüksek oda ücreti ise 570 TL'den 855 TL'ye yükseldi.

'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler ne istiyor?

Hem kiralık konut hem de yurt ücretlerindeki hızlı artış, ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilerin tepkisini çekiyor. Öğrenciler, fiyatların düşürülmesini ve yurt koşullarının iyileştirilmesini istiyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri, konut kiralarındaki artış ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeni ile yüzünden eğitimini yarıda bırakma ihtimaliyle yüz yüze gelmişti. Tüm bu koşulları protesto eden öğrenciler Barınamıyoruz Hareketi’ni kurmuş, ilk nöbetini ise 19 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’daki Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda başlatmışlardı. Barınamıyoruz Hareketi öğrencileri Sputnik' e konuştu.

'Burslara da derhal zam yapılmalı'

Barınamıyoruz Hareketi öğrencileri KYK yurtlarına yapılan zamları eleştirirken KYK burslarına da zam yapılmasını talep ediyor:

"Yurt ücretlerine zam geldi, burslara hala zam yapılmadı öncelikle burslara derhal zam yapılmasını talep ediyoruz. Yurt ücretleri her sene bursumuzun yarısı bandında oluyor, yani devletten aldığımız niteliksiz bursun yarısını yine devlete onun yurdunda kaldığımız için geri ödüyoruz. Bin tl ile de geçinmek maalesef mümkün olmuyor. KYK yurdunda kalamayan milyonlarca öğrenci var onlar için durum pek tabii çok daha vahim."

'Yurt çıkan az sayıda öğrenci adına barınma denilemeyecek şartlara mahkum'

Sputnik'e konuşan 'Barınamıyoruz Hareketi' öğrencileri yurt sayılarının yetersizliğinden şikayet ederken, yurda hak kazanan öğrencilerin bir kısmının ciddi sorunlarla karşılaştığına vurgu yapıyor:
"Kıllı, böcekli, taşlı yemeklerle, bazılarının adını bilemediğimiz odada gezen kocaman böceklerle, 6-8 kişilik odalarla, bir çalışma masasına 2 sandalye konulan çalışma alanları ile su sorunuyla, asansör arızalarıyla sayamayacağımız adına barınma diyemeyeceğimiz şartlarda yaşamaya mahkum durumdalar. Bu şartların iyileştirilmesi zor değil yapılabilir bakanlıkların bunları karşılayacak bütçeleri var, yurtların kapasitesini arttırmak çözüm değil yalnız bir istatistik manipülasyonu, 2 kişilik odaların 4 kişiliğe çıkarılması öğrenci gençliğin barınma sorununu çözmüyor, çözüm yurt inşa etmekte, çözüm olan bütçeyi buna ayırmakta üzerine düşünülürse yüzlerce çözümü var bu sorunun. boş TOKİ'lerin, otellerin yurda çevrilmesi, inşaat şirketlerinin vergi borçlarının silinmesi yerine o parayla yurt inşa edilmesi gibi gibi."

Ekonomik kriz öğrencileri de vurdu: 'Ekonomi hayatta kalmamızı imkansızlaştıran bir noktaya gidiyor'

Öğrenciler mevcut ekonomik durumun onları da etkilediğini söyleyerek durumu şu şekilde aktarıyor:
"Ekonomi her geçen gün asgari ücretle geçinen halk için dolayısıyla biz işçi çocuğu öğrenciler için hayatta kalmamızı imkansızlaştıran bir noktaya gidiyor. Asgari ücretle bir kirayı dahi ödemek mümkün değilken öğrencilerden asgari ücretin 10'da 1'ine tekabül eden burs ücreti ile geçinmeleri bekleniyor. Yarı zamanlı veya okulu gözden çıkararak tam zamanlı çalışmak zorunda kaldığımız, şanslıysak ailemizin bir birikimi varsa o birikimi tüketerek yaşadığımız bir öğrencilik hayatımız var."

'Hızlıca gözden çıkardıkları öğrenci kesimi artık görmeleri gerekiyor'

Barınamıyoruz Hareketi Öğrencileri 'aşamadığımız sorunları devlet kolaylıkla imkanlarıyla çözebilir' diyerek yetkililere "Hızlıca gözden çıkardıkları öğrenci kesimi artık görmeleri gerekiyor. Okumak zorunda olduğumuz için zorunda kaldığımız barınma alanlarında artık barınamıyoruz. Bizim için bitmek tükenmek bilmeyen, aşamadığımız sorunları devlet kolaylıkla imkanlarıyla çözebilir, bu imkanları derlediğimiz bu imkanlarla neler yapılabileceğini anlattığımız raporlarımızı önceki sene ilgili kurumlara da iletmiştik. Ama bir adım atılmıyor. Hak verilmez alınır demişler, doğru. Hakkımız olanı almak için mücadele örmeye niyetlenmek gerekiyor, biz de Barınamıyoruz Hareketi olarak bu niyetle seneye başlıyor olacağız" sözleriyle sesleniyor.

Özel yurtlarda ek kişilik oda aylık 30 binleri buluyor, 5 kişilik odanın dönemi yaklaşık 200 bin

Öğrenciler, KYK yurtlarında yer bulamamaktan veya pek çok KYK yurdundaki şartlardan şikayetçi olsa da; özel yurt fiyatları erişilebilir olmaktan çıkmış durumda. Sputnik muhabiri Başak Koçak, öğrenci velisi gibi arayarak çeşitli şehirlerdeki özel yurt fiyatlarını araştırdı. Buna göre; Ankara Çankaya'da Sputnik'in ulaştığı bir özel yurt, iki kişilik oda ücretinin aylık ücreti 23 bin lira, üç kişilik odasının da 19 bin lira olduğunu söyledi. Bu ücretin içerisinde yalnızca kahvaltı bulunuyor.
İzmir'de ise durum pek farklı görünmüyor. Sputnik'in ulaştığı özel yurt her odanın kendisine ait mutfak ve banyosu olduğu belirtirken 10 aylık tek kişilik odanın 300 bin lira iki kişilik odanın 180 bin lira üç kişilik odanın 160 bin lira, dört kişilik odanın da 140 bin lira olduğunu aktarıyor.

Sabah kahvaltısı vurgusu dikkat çekiyor

İstanbul Şişli'de bulunan özel yurt ise 10 aylık üç kişilik odanın fiyatının 200 bin lira, dört kişilik odanın fiyatının ise 185 bin lira olduğunu aktardı. Beşiktaş'ta bulunan bir diğer özel yurt ise üç kişilik odasının 178 bin 500 lira, dört kişilik odasının 158 bin 250 lira, beş kişilik banyolu odasının 183 bin lira olduğunu söyleyerek sabah kahvaltısının bulunduğunu ve öğrencilerin yemeklerini yapabileceği mutfağı olduğunu da aktardı.
Trabzon'da yer alan özel yurtta ise tek kişilik odanın fiyatı 12 bin lira, çift kişilik odanın 8 bin, dört kişilik odanın fiyatı ise 6 bin 800 olarak belirtildi. Bu fiyata sabah ve akşam yemeğinin de dahil olduğunun altı çizildi.

KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurtlarında ise 6 tip fiyatlandırma söz konusu. Buna göre yapılan yüzde 50 zam sonrasında fiyatlar şu şekilde:
Tip 1: 345 TL'den 517.50 TL
Tip 2 ve 3: 405 TL'den 607.50 TL
Tip 4: 480 TL'den 720 TL'ye
Tip 5: 510 TL'den 765 TL
Tip 6: 570 TL'den 855 TL

KYK yurt tipleri ve özellikleri nelerdir?

KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor:
1. ve 2. Tip Yurtlar: Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan yurtlar.
3. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlar olup, oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunur. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı.
4. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlardır. Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve kitaplık bulunabilir.
5. Tip Yurtlar: İkinci en iyi yurt kategorisindedir ve buna bağlı olarak ikinci en yüksek ücret ve depozito ücretine sahip.
6. Tip Yurtlar: En lüks KYK yurtlarıdır ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip.

KYK yurtlarının sayısı ve kapasitesinde son değişiklikler neler?

MEB Örgün Eğitim İstatistikleri 2023 raporuna göre, 2019-2020 döneminde 793 KYK yurdunda 703 bin öğrenci kapasitesi bulunurken, 2022-2023 döneminde 785 KYK yurdunda 876 bin öğrenci kapasitesi bulunuyordu. Bu doğrultuda yurt sayısı azalmışken toplam öğrenci kapasitesi arttığı görülüyor. KYK yurt sayısı azalmış olmasına rağmen, toplam öğrenci kapasitesi 173 bin artmıştı.
2021-2022 döneminde 759 bin olan kapasite, 2022-2023 yılında toplam sayıya 9 yeni yurt eklenmesine rağmen, 117 bin öğrenci artışı ile 876 bin oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aktardığı veriye göre 850 yurt binasında ise 962 bin öğrenci kapasitesi bulunuyor. Yani 65 yeni yurt KYK’ya eklenirken kapasitenin kapasitesinin 86 bin artırıldığı görülüyor.

Öğrenciler yurt kayıtlarının silinmesiyle karşı karşıya

KYK, yurtlarına kayıtlı öğrencilerden depozito ödemelerini 15 Eylül’e kadar yapmalarını istedi. Depozito ödemesini bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen öğrencilerin yurt kayıtları iptal edilecek.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
EKONOMİ
KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı: En ucuz ve en pahalı oda fiyatları belli oldu
3 Eylül, 07:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала