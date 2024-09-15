https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/filipinlerde-bebekler-dahil-51-kisi-firtinanin-ortasinda-nehre-gerilen-halatla-tahliye-edildi-1088033653.html

Filipinler'de bebekler dahil 51 kişi, fırtınanın ortasında nehre gerilen halatla tahliye edildi

Filipinler'de bebekler dahil 51 kişi, fırtınanın ortasında nehre gerilen halatla tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Tropikal fırtına olarak başlayan ve hafta sonu tayfuna dönüşen Bebinca Tayfunu, etkisini Çin'in güneydoğusunda, Filipinler'in doğusunda ve Japonya'nın... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T10:03+0300

2024-09-15T10:03+0300

2024-09-15T10:04+0300

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filipinler

bebinca tayfunu

çin

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Çin'in güney doğusunda, Filipinler'in doğusunda ve Japonya'nın güney bölgesinde etkili olan tropikal fırtına Bebinca, 14 Eylül itibariyle şiddetini artırarak tayfuna dönüştü. Şiddetli yağış ve sert rüzgarlar sebebiyle Filipinler'de ekipler, ücra bölgelerdeki aileleri tahliye etti. Filipinler Sahil Güvenliği, yerel acil durum ekipleri ile kadın ve çocuklar dahil 51 kişilik 14 aileyi nehrin iki yakasına gerilmiş halatla tahliye etti. Yapılan açıklamada şiddetli yağış ve sert rüzgarların etkisinde 8'i bebek, 6'sı çocuk toplamda 51 kişi, halatla nehrin karşı yakasına tahliye edilerek güveni bölgeye getirildi. Çin Meteoroloji İdaresi'ne (CMA) göre, Tayfun Bebinca saatte yaklaşık 30 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket edecek ve şiddeti giderek artacak. Tayfun, 15 Eylül gecesinden 16 Eylül sabahına kadar Taizhou, Zhejiang'dan Qidong, Jiangsu'ya kadar olan kıyı şeridi boyunca etkili olacak ve sonrasında kademli zayıflayacak.

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