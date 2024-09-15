https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/filipinlerde-bebekler-dahil-51-kisi-firtinanin-ortasinda-nehre-gerilen-halatla-tahliye-edildi-1088033653.html
Filipinler'de bebekler dahil 51 kişi, fırtınanın ortasında nehre gerilen halatla tahliye edildi
Filipinler'de bebekler dahil 51 kişi, fırtınanın ortasında nehre gerilen halatla tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Tropikal fırtına olarak başlayan ve hafta sonu tayfuna dönüşen Bebinca Tayfunu, etkisini Çin'in güneydoğusunda, Filipinler'in doğusunda ve Japonya'nın... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T10:03+0300
2024-09-15T10:03+0300
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Çin'in güney doğusunda, Filipinler'in doğusunda ve Japonya'nın güney bölgesinde etkili olan tropikal fırtına Bebinca, 14 Eylül itibariyle şiddetini artırarak tayfuna dönüştü. Şiddetli yağış ve sert rüzgarlar sebebiyle Filipinler'de ekipler, ücra bölgelerdeki aileleri tahliye etti. Filipinler Sahil Güvenliği, yerel acil durum ekipleri ile kadın ve çocuklar dahil 51 kişilik 14 aileyi nehrin iki yakasına gerilmiş halatla tahliye etti. Yapılan açıklamada şiddetli yağış ve sert rüzgarların etkisinde 8'i bebek, 6'sı çocuk toplamda 51 kişi, halatla nehrin karşı yakasına tahliye edilerek güveni bölgeye getirildi. Çin Meteoroloji İdaresi'ne (CMA) göre, Tayfun Bebinca saatte yaklaşık 30 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket edecek ve şiddeti giderek artacak. Tayfun, 15 Eylül gecesinden 16 Eylül sabahına kadar Taizhou, Zhejiang'dan Qidong, Jiangsu'ya kadar olan kıyı şeridi boyunca etkili olacak ve sonrasında kademli zayıflayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/afet-koordinasyon-merkezi-uyardi-bugun-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1088031910.html
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filipinler, bebinca tayfunu, çin, japonya
filipinler, bebinca tayfunu, çin, japonya
Filipinler'de bebekler dahil 51 kişi, fırtınanın ortasında nehre gerilen halatla tahliye edildi
10:03 15.09.2024 (güncellendi: 10:04 15.09.2024)
Tropikal fırtına olarak başlayan ve hafta sonu tayfuna dönüşen Bebinca Tayfunu, etkisini Çin'in güneydoğusunda, Filipinler'in doğusunda ve Japonya'nın güneyinde sürdürüyor. Filipinler acil güvenlik ekipleri, tayfunda mahsur kalan 51 kişiyi, nehrin iki yakasına kurdukları halatla tahliye etti.
Çin'in güney doğusunda, Filipinler'in doğusunda ve Japonya'nın güney bölgesinde etkili olan tropikal fırtına Bebinca, 14 Eylül itibariyle şiddetini artırarak tayfuna dönüştü. Şiddetli yağış ve sert rüzgarlar sebebiyle Filipinler'de ekipler, ücra bölgelerdeki aileleri tahliye etti.
Filipinler Sahil Güvenliği, yerel acil durum ekipleri ile kadın ve çocuklar dahil 51 kişilik 14 aileyi nehrin iki yakasına gerilmiş halatla tahliye etti. Yapılan açıklamada şiddetli yağış ve sert rüzgarların etkisinde 8'i bebek, 6'sı çocuk toplamda 51 kişi, halatla nehrin karşı yakasına tahliye edilerek güveni bölgeye getirildi.
Çin Meteoroloji İdaresi'ne (CMA) göre, Tayfun Bebinca saatte yaklaşık 30 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket edecek ve şiddeti giderek artacak. Tayfun, 15 Eylül gecesinden 16 Eylül sabahına kadar Taizhou, Zhejiang'dan Qidong, Jiangsu'ya kadar olan kıyı şeridi boyunca etkili olacak ve sonrasında kademli zayıflayacak.