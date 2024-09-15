https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/afet-koordinasyon-merkezi-uyardi-bugun-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1088031910.html

Meteroloji uyardı: Bugün İstanbul'da dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar ani düşecek

Meteroloji uyardı: Bugün İstanbul'da dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar ani düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü serin ve yağışlı havanın etkili olması... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T06:25+0300

2024-09-15T06:25+0300

2024-09-15T09:03+0300

türkiye

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_73282b28db0ad4e828cd8ff2e3af53d8.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerininde sağanak yağış uyarısı verdi. İstanbul için özel uyarıAfet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İstanbul genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.EGEParçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 28°CParçalı bulutluMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/ilk-11de-baslayan-arda-gulerden-yine-etkisini-gosterdi-real-madrid-sociedadi-rahat-gecti--1088032025.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

15 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, hafta sonu hava nasıl