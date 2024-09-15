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Meteroloji uyardı: Bugün İstanbul'da dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar ani düşecek
Meteroloji uyardı: Bugün İstanbul'da dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar ani düşecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü serin ve yağışlı havanın etkili olması... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T06:25+0300
2024-09-15T09:03+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerininde sağanak yağış uyarısı verdi. İstanbul için özel uyarıAfet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İstanbul genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.EGEParçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 28°CParçalı bulutluMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Meteroloji uyardı: Bugün İstanbul'da dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar ani düşecek

06:25 15.09.2024 (güncellendi: 09:03 15.09.2024)
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerininde sağanak yağış uyarısı verdi.

İstanbul için özel uyarı

Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İstanbul genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.
Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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