https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bulent-ersoy-da-miss-turkey-tartismalarindan-eksik-kalmadi-erkeksi-hatlari-var-1088039712.html

Bülent Ersoy da Miss Turkey tartışmalarından eksik kalmadı: 'Erkeksi hatları var'

Bülent Ersoy da Miss Turkey tartışmalarından eksik kalmadı: 'Erkeksi hatları var'

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'e medyada destekler ve eleştiriler devam ediyor. Bülent Ersoy da Bilgen için, 'Genç çocuk, kırmayalım... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T13:37+0300

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türkiye

bülent ersoy

miss turkey

kadın

güzellik

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Miss Turkey 2024 yarışmasında, Türkiye'nin tescilli güzelleri bir kez daha taçlarını taktı.Jüride Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca ve Neşe Erberk gibi ünlü kişilerin oturduğu yarışmada, 20 finalist arasından İdil Bilgen birinci seçildi. Finalist olan Bilgen, güzellik tacını takarken, sosyal medyada birinci olmasına yönelik eleştiriler ardı arkası kesilmeyen bir tartışmayı da beraberinde getirdi.Bazı ünlü isimler Bilgen'e destek verirken, bazıları da eleştirilerini açıkça dile getirdi. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle bilinen Bülent Ersoy ise, katıldığı bir röportajda Bilgen'in seçilmesiyle ilgili fikrini şu sözlerle paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/miss-turkey-birincisi-olmasinin-ardindan-elestirilerin-hedefi-olan-idil-bilgen-bunlar-bilgisi-1088017759.html

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bülent ersoy, miss turkey, kadın, güzellik