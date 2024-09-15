https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bulent-ersoy-da-miss-turkey-tartismalarindan-eksik-kalmadi-erkeksi-hatlari-var-1088039712.html
Bülent Ersoy da Miss Turkey tartışmalarından eksik kalmadı: 'Erkeksi hatları var'
Bülent Ersoy da Miss Turkey tartışmalarından eksik kalmadı: 'Erkeksi hatları var'
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'e medyada destekler ve eleştiriler devam ediyor. Bülent Ersoy da Bilgen için, 'Genç çocuk, kırmayalım... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T13:37+0300
2024-09-15T13:37+0300
2024-09-15T13:38+0300
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miss turkey
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Miss Turkey 2024 yarışmasında, Türkiye'nin tescilli güzelleri bir kez daha taçlarını taktı.Jüride Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca ve Neşe Erberk gibi ünlü kişilerin oturduğu yarışmada, 20 finalist arasından İdil Bilgen birinci seçildi. Finalist olan Bilgen, güzellik tacını takarken, sosyal medyada birinci olmasına yönelik eleştiriler ardı arkası kesilmeyen bir tartışmayı da beraberinde getirdi.Bazı ünlü isimler Bilgen'e destek verirken, bazıları da eleştirilerini açıkça dile getirdi. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle bilinen Bülent Ersoy ise, katıldığı bir röportajda Bilgen'in seçilmesiyle ilgili fikrini şu sözlerle paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/miss-turkey-birincisi-olmasinin-ardindan-elestirilerin-hedefi-olan-idil-bilgen-bunlar-bilgisi-1088017759.html
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bülent ersoy, miss turkey, kadın, güzellik
bülent ersoy, miss turkey, kadın, güzellik
Bülent Ersoy da Miss Turkey tartışmalarından eksik kalmadı: 'Erkeksi hatları var'
13:37 15.09.2024 (güncellendi: 13:38 15.09.2024)
Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'e medyada destekler ve eleştiriler devam ediyor. Bülent Ersoy da Bilgen için, 'Genç çocuk, kırmayalım onu' dedi.
Miss Turkey 2024 yarışmasında, Türkiye'nin tescilli güzelleri bir kez daha taçlarını taktı.
Jüride Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca ve Neşe Erberk gibi ünlü kişilerin oturduğu yarışmada, 20 finalist arasından İdil Bilgen birinci seçildi. Finalist olan Bilgen, güzellik tacını takarken, sosyal medyada birinci olmasına yönelik eleştiriler ardı arkası kesilmeyen bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Bazı ünlü isimler Bilgen'e destek verirken, bazıları da eleştirilerini açıkça dile getirdi. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle bilinen Bülent Ersoy ise, katıldığı bir röportajda Bilgen'in seçilmesiyle ilgili fikrini şu sözlerle paylaştı:
"Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu"