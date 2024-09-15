https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bakan-uraloglu-instagrama-erisim-engeli-getirdik-gercekten-9-gun-ne-kaybettik-ya-da-kim-ne-zarar-1088049591.html

Bakan Uraloğlu: Instagram'a erişim engeli getirdik, gerçekten 9 gün ne kaybettik ya da kim ne zarar gördü?

Bakan Uraloğlu: Instagram'a erişim engeli getirdik, gerçekten 9 gün ne kaybettik ya da kim ne zarar gördü?

Sputnik Türkiye

Instagram yasağı ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T22:22+0300

2024-09-15T22:22+0300

2024-09-15T22:30+0300

instagram

abdulkadir uraloğlu

yasak

türkiye

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulundu.Instagram'a getirilen erişim engeline değinen Bakan Uraloğlu şunları söyledi:'Bütün Cumhuriyet tarihinden fazla iş yaptık'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, "Çok iş yaptık. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu 29 bin 500 kilometreye çıkardık. 4 kattan fazla. Bütün Cumhuriyet tarihinden fazla iş yaptık. Milli gelirimizi 13 bin dolarlara çıkardıysak ulaştırma yatırımlarının da büyük katkısı var. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun bize çok imkan tanıdı. Biz de onları yapmaya gayret ettik. Ulaştırma yatırımları bize zamandan, maliyetten kazandırdı" diye konuştu.

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instagram, abdulkadir uraloğlu, yasak