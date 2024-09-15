https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bakan-uraloglu-instagrama-erisim-engeli-getirdik-gercekten-9-gun-ne-kaybettik-ya-da-kim-ne-zarar-1088049591.html
Bakan Uraloğlu: Instagram'a erişim engeli getirdik, gerçekten 9 gün ne kaybettik ya da kim ne zarar gördü?
Bakan Uraloğlu: Instagram'a erişim engeli getirdik, gerçekten 9 gün ne kaybettik ya da kim ne zarar gördü?
Sputnik Türkiye
Instagram yasağı ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T22:22+0300
2024-09-15T22:22+0300
2024-09-15T22:30+0300
instagram
abdulkadir uraloğlu
yasak
türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulundu.Instagram'a getirilen erişim engeline değinen Bakan Uraloğlu şunları söyledi:'Bütün Cumhuriyet tarihinden fazla iş yaptık'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, "Çok iş yaptık. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu 29 bin 500 kilometreye çıkardık. 4 kattan fazla. Bütün Cumhuriyet tarihinden fazla iş yaptık. Milli gelirimizi 13 bin dolarlara çıkardıysak ulaştırma yatırımlarının da büyük katkısı var. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun bize çok imkan tanıdı. Biz de onları yapmaya gayret ettik. Ulaştırma yatırımları bize zamandan, maliyetten kazandırdı" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bilal-erdogandan-fatih-altayliya-ahlaksiz-adam-yaniti-askerlerin-postallarini-yaliyordu-1088049241.html
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instagram, abdulkadir uraloğlu, yasak
instagram, abdulkadir uraloğlu, yasak
Bakan Uraloğlu: Instagram'a erişim engeli getirdik, gerçekten 9 gün ne kaybettik ya da kim ne zarar gördü?
22:22 15.09.2024 (güncellendi: 22:30 15.09.2024)
Instagram yasağı ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulundu.
Instagram'a getirilen erişim engeline değinen Bakan Uraloğlu şunları söyledi:
"Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız."
'Bütün Cumhuriyet tarihinden fazla iş yaptık'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, "Çok iş yaptık. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu 29 bin 500 kilometreye çıkardık. 4 kattan fazla. Bütün Cumhuriyet tarihinden fazla iş yaptık. Milli gelirimizi 13 bin dolarlara çıkardıysak ulaştırma yatırımlarının da büyük katkısı var. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun bize çok imkan tanıdı. Biz de onları yapmaya gayret ettik. Ulaştırma yatırımları bize zamandan, maliyetten kazandırdı" diye konuştu.