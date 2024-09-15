https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/asyadan-avrupaya-ip-ustunde-gecti-akrobat-istanbul-bogazinda-rekor-kirdi-1088049022.html
Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti: Akrobat İstanbul Boğazı'nda rekor kırdı
Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti: Akrobat İstanbul Boğazı'nda rekor kırdı
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya halat ile 1 saatte geçmeyi başaran Estonyalı atlet Jaan Roose rekor kırdı. İstanbul Boğaz'ında... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T21:17+0300
2024-09-15T21:17+0300
2024-09-15T21:17+0300
türkiye
istanbul
boğaz
boğaz köprüsü
boğaziçi
rekor
estonya
asya
avrupa
15 temmuz
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İstanbul'da ip üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçen Jaan Roose, 1 saat sürede geçerek rekor kırdı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya halat üzerinde yürüyerek geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose rekor kırdı. Kıtalar arası yürüyüşü izlemek için Ortaköy'de toplananlar geçiş denemesini takip etti. Saat 18.00'de başlayan ip üzerindeki yürüyüş 19.00'da sonlandı.'Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici'Boğazdaki rekoru takip eden bir izleyici “Bu etkinlik gerçekten çok güzel hem dünyamız hem de ülkemiz açısından. Bir atletin veya bir insanın bunu yapabiliyor olması gerçekten çok büyük bir başarı. Çok büyük bir güzellik. Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/formula-1-bakude-kazanan-oscar-piastri-oldu-1088043441.html
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istanbul, boğaz, boğaz köprüsü, boğaziçi, rekor, estonya, asya, avrupa, 15 temmuz, 15 temmuz şehitler köprüsü
istanbul, boğaz, boğaz köprüsü, boğaziçi, rekor, estonya, asya, avrupa, 15 temmuz, 15 temmuz şehitler köprüsü
Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti: Akrobat İstanbul Boğazı'nda rekor kırdı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya halat ile 1 saatte geçmeyi başaran Estonyalı atlet Jaan Roose rekor kırdı. İstanbul Boğaz'ında düzenlenen etkinlikte kıtalar arası yürüyüşü izlemek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Saat 18.00'de başlayan ip üzerindeki yürüyüş 19.00'da sonlandı.
İstanbul'da ip üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçen Jaan Roose, 1 saat sürede geçerek rekor kırdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya halat üzerinde yürüyerek geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose rekor kırdı. Kıtalar arası yürüyüşü izlemek için Ortaköy'de toplananlar geçiş denemesini takip etti. Saat 18.00'de başlayan ip üzerindeki yürüyüş 19.00'da sonlandı.
'Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici'
Boğazdaki rekoru takip eden bir izleyici “Bu etkinlik gerçekten çok güzel hem dünyamız hem de ülkemiz açısından. Bir atletin veya bir insanın bunu yapabiliyor olması gerçekten çok büyük bir başarı. Çok büyük bir güzellik. Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici” dedi.