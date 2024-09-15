https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/asyadan-avrupaya-ip-ustunde-gecti-akrobat-istanbul-bogazinda-rekor-kirdi-1088049022.html

Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti: Akrobat İstanbul Boğazı'nda rekor kırdı

Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti: Akrobat İstanbul Boğazı'nda rekor kırdı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya halat ile 1 saatte geçmeyi başaran Estonyalı atlet Jaan Roose rekor kırdı. İstanbul Boğaz'ında... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

boğaz

boğaz köprüsü

boğaziçi

rekor

estonya

asya

avrupa

15 temmuz

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İstanbul'da ip üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçen Jaan Roose, 1 saat sürede geçerek rekor kırdı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya halat üzerinde yürüyerek geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose rekor kırdı. Kıtalar arası yürüyüşü izlemek için Ortaköy'de toplananlar geçiş denemesini takip etti. Saat 18.00'de başlayan ip üzerindeki yürüyüş 19.00'da sonlandı.'Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici'Boğazdaki rekoru takip eden bir izleyici “Bu etkinlik gerçekten çok güzel hem dünyamız hem de ülkemiz açısından. Bir atletin veya bir insanın bunu yapabiliyor olması gerçekten çok büyük bir başarı. Çok büyük bir güzellik. Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici” dedi.

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istanbul, boğaz, boğaz köprüsü, boğaziçi, rekor, estonya, asya, avrupa, 15 temmuz, 15 temmuz şehitler köprüsü