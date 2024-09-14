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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rusya-abdnin-en-onemli-uslerinden-birine-ait-haritayi-ukraynadaki-muharebe-aracinda-ele-gecirdi-1088013876.html
Rusya, ABD'nin en önemli üslerinden birine ait haritayı Ukrayna'daki muharebe aracında ele geçirdi
Rusya, ABD'nin en önemli üslerinden birine ait haritayı Ukrayna'daki muharebe aracında ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında ele geçirdiği muharebe aracında bulunan ülkenin en önemli üslerinden birine ait... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T11:13+0300
2024-09-14T11:14+0300
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ABD ordusunun, ülkenin en önemli askeri tesislerinden biri olan Fort Irwin Askeri Üssü'ne ait haritayı Ukrayna'ya gönderdiği Bradley tipi piyade muharebe aracında unuttuğu ortaya çıktı.Sputnik, ABD'den Ukrayna'ya gönderilen ve Kursk Bölgesi'ndeki çatışmalar sonucu Rus ordusunun eline geçen Bradley marka bir piyade muharebe aracında bulunan Fort Irwin Askeri Üssü'ne ait haritaya ulaştı.'Rus ordusuyla çatışmalara yönelik talimler yapılıyor'Sputnik muhabiri, haritada Ukrayna ordusu için hareket güzergahları, sığınaklar, atış sektörleri, çıkartma bölgeleri ve çeşitli birimlerle ilgili bilgiler yer aldığını belirtti.Haritaya göre, ABD basınındaki haberlerde yer verildiği üzere tatbikatlarda 'düşman ordusu' rolünü oynayan 11. Zırhlı Süvari Alayı (Kara Tay), 30 Kasım-13 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında bu alay, BTR-87 ve Tiger zırhlı araçlarını tasvir eden yeni araçlar üzerinde eğitimden geçti.Haritadaki fotoğrafların altında yer verilen yorumlarda, "Bu askeri teçhizat, alayın, zırhlı personel taşıyıcıların ve yüksek harekete kabiliyetine sahip keşif araçlarının yeteneklerini uygulamasına olanak tanıyor" ifadeleri yer aldı.'Tatbikatlar için Rusça bilen 'aktörler' aranıyor'Haritayı inceledikten sonra internette üsle ilgili araştırma yapan Sputnik muhabiri, Fort Irwin'deki tatbikatlar için Rusça bilen 'aktörler' arandığı bilgisine ulaştı.Şubat ayında Check Defense adlı şirket tarafından yayınlanan ilanda, Rusçanın yanı sıra Arapça, Çince, Dari, Korece ve Peştuca bilen 'aktörlerin' üsteki faaliyetlere davet edildiği görüldü. Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde bulunan Fort Irwin üssü, ABD ordusu için önemli bir eğitim poligonu. Fort Irwin'de Irak, Afganistan'ın ardından Ukrayna'daki operasyonlar da dahil çeşitli senaryolar üzerinde talimler yapılıyor.
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, bradley, zırhlı araç, fort irwin askeri üssü, kaliforniya, abd, abd ordusu, irak, afganistan

Rusya, ABD'nin en önemli üslerinden birine ait haritayı Ukrayna'daki muharebe aracında ele geçirdi

11:13 14.09.2024 (güncellendi: 11:14 14.09.2024)
© AP Photo / Alex BrandonU.S. Air Force Staff Sgt. Cody Brown, right, with the 436th Aerial Port Squadron, checks pallets of 155 mm shells ultimately bound for Ukraine, April 29, 2022, at Dover Air Force Base, Del.
U.S. Air Force Staff Sgt. Cody Brown, right, with the 436th Aerial Port Squadron, checks pallets of 155 mm shells ultimately bound for Ukraine, April 29, 2022, at Dover Air Force Base, Del. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında ele geçirdiği muharebe aracında bulunan ülkenin en önemli üslerinden birine ait harita, ABD ordusunda önemli bir ifşaata yol açtı.
ABD ordusunun, ülkenin en önemli askeri tesislerinden biri olan Fort Irwin Askeri Üssü'ne ait haritayı Ukrayna'ya gönderdiği Bradley tipi piyade muharebe aracında unuttuğu ortaya çıktı.

Sputnik, ABD'den Ukrayna'ya gönderilen ve Kursk Bölgesi'ndeki çatışmalar sonucu Rus ordusunun eline geçen Bradley marka bir piyade muharebe aracında bulunan Fort Irwin Askeri Üssü'ne ait haritaya ulaştı.

'Rus ordusuyla çatışmalara yönelik talimler yapılıyor'

Sputnik muhabiri, haritada Ukrayna ordusu için hareket güzergahları, sığınaklar, atış sektörleri, çıkartma bölgeleri ve çeşitli birimlerle ilgili bilgiler yer aldığını belirtti.

Haritaya göre, ABD basınındaki haberlerde yer verildiği üzere tatbikatlarda 'düşman ordusu' rolünü oynayan 11. Zırhlı Süvari Alayı (Kara Tay), 30 Kasım-13 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında bu alay, BTR-87 ve Tiger zırhlı araçlarını tasvir eden yeni araçlar üzerinde eğitimden geçti.

Haritadaki fotoğrafların altında yer verilen yorumlarda, "Bu askeri teçhizat, alayın, zırhlı personel taşıyıcıların ve yüksek harekete kabiliyetine sahip keşif araçlarının yeteneklerini uygulamasına olanak tanıyor" ifadeleri yer aldı.

'Tatbikatlar için Rusça bilen 'aktörler' aranıyor'

Haritayı inceledikten sonra internette üsle ilgili araştırma yapan Sputnik muhabiri, Fort Irwin'deki tatbikatlar için Rusça bilen 'aktörler' arandığı bilgisine ulaştı.

Şubat ayında Check Defense adlı şirket tarafından yayınlanan ilanda, Rusçanın yanı sıra Arapça, Çince, Dari, Korece ve Peştuca bilen 'aktörlerin' üsteki faaliyetlere davet edildiği görüldü.

Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde bulunan Fort Irwin üssü, ABD ordusu için önemli bir eğitim poligonu. Fort Irwin'de Irak, Afganistan'ın ardından Ukrayna'daki operasyonlar da dahil çeşitli senaryolar üzerinde talimler yapılıyor.
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