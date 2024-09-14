https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rusya-abdnin-en-onemli-uslerinden-birine-ait-haritayi-ukraynadaki-muharebe-aracinda-ele-gecirdi-1088013876.html

Rusya, ABD'nin en önemli üslerinden birine ait haritayı Ukrayna'daki muharebe aracında ele geçirdi

Rusya, ABD'nin en önemli üslerinden birine ait haritayı Ukrayna'daki muharebe aracında ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında ele geçirdiği muharebe aracında bulunan ülkenin en önemli üslerinden birine ait... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T11:13+0300

2024-09-14T11:13+0300

2024-09-14T11:14+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

bradley

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088012567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a471fe0b31bc15dda55bf49710e09a2b.jpg

ABD ordusunun, ülkenin en önemli askeri tesislerinden biri olan Fort Irwin Askeri Üssü'ne ait haritayı Ukrayna'ya gönderdiği Bradley tipi piyade muharebe aracında unuttuğu ortaya çıktı.Sputnik, ABD'den Ukrayna'ya gönderilen ve Kursk Bölgesi'ndeki çatışmalar sonucu Rus ordusunun eline geçen Bradley marka bir piyade muharebe aracında bulunan Fort Irwin Askeri Üssü'ne ait haritaya ulaştı.'Rus ordusuyla çatışmalara yönelik talimler yapılıyor'Sputnik muhabiri, haritada Ukrayna ordusu için hareket güzergahları, sığınaklar, atış sektörleri, çıkartma bölgeleri ve çeşitli birimlerle ilgili bilgiler yer aldığını belirtti.Haritaya göre, ABD basınındaki haberlerde yer verildiği üzere tatbikatlarda 'düşman ordusu' rolünü oynayan 11. Zırhlı Süvari Alayı (Kara Tay), 30 Kasım-13 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında bu alay, BTR-87 ve Tiger zırhlı araçlarını tasvir eden yeni araçlar üzerinde eğitimden geçti.Haritadaki fotoğrafların altında yer verilen yorumlarda, "Bu askeri teçhizat, alayın, zırhlı personel taşıyıcıların ve yüksek harekete kabiliyetine sahip keşif araçlarının yeteneklerini uygulamasına olanak tanıyor" ifadeleri yer aldı.'Tatbikatlar için Rusça bilen 'aktörler' aranıyor'Haritayı inceledikten sonra internette üsle ilgili araştırma yapan Sputnik muhabiri, Fort Irwin'deki tatbikatlar için Rusça bilen 'aktörler' arandığı bilgisine ulaştı.Şubat ayında Check Defense adlı şirket tarafından yayınlanan ilanda, Rusçanın yanı sıra Arapça, Çince, Dari, Korece ve Peştuca bilen 'aktörlerin' üsteki faaliyetlere davet edildiği görüldü. Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde bulunan Fort Irwin üssü, ABD ordusu için önemli bir eğitim poligonu. Fort Irwin'de Irak, Afganistan'ın ardından Ukrayna'daki operasyonlar da dahil çeşitli senaryolar üzerinde talimler yapılıyor.

rusya

ukrayna

kaliforniya

irak

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, bradley, zırhlı araç, fort irwin askeri üssü, kaliforniya, abd, abd ordusu, irak, afganistan