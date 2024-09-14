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Uzun zamandır ayrılık çanları çalıyordu: Beşiktaş'ta ayrılık
Uzun zamandır ayrılık çanları çalıyordu: Beşiktaş'ta ayrılık
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Beşiktaş, Daniel Amartey ile karşılıklı olarak sözleşme feshetti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
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beşiktaş, gana, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
beşiktaş, gana, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol

Uzun zamandır ayrılık çanları çalıyordu: Beşiktaş'ta ayrılık

11:44 14.09.2024
Daniel Amartey
Daniel Amartey - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
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Beşiktaş, Daniel Amartey ile karşılıklı olarak sözleşme feshetti.
Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
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