https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/uzun-zamandir-ayrilik-canlari-caliyordu-besiktasta-ayrilik--1088014679.html
Uzun zamandır ayrılık çanları çalıyordu: Beşiktaş'ta ayrılık
Uzun zamandır ayrılık çanları çalıyordu: Beşiktaş'ta ayrılık
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Daniel Amartey ile karşılıklı olarak sözleşme feshetti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T11:44+0300
2024-09-14T11:44+0300
2024-09-14T11:44+0300
spor
beşiktaş
gana
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
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Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/balik-tutarken-koyunla-karsilasti-1088010116.html
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beşiktaş, gana, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
beşiktaş, gana, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
Uzun zamandır ayrılık çanları çalıyordu: Beşiktaş'ta ayrılık
Beşiktaş, Daniel Amartey ile karşılıklı olarak sözleşme feshetti.
Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:
"Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.