https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/balik-tutarken-koyunla-karsilasti-1088010116.html

Balık tutarken koyunla karşılaştı

Balık tutarken koyunla karşılaştı

Sputnik Türkiye

Barajda balık tuttarken sürüden ayrılıp baraja düşerek yüzen bir koyunla karşılaşan balıkçılar koyunu kurtararak sahibine teslim etti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T04:08+0300

2024-09-14T04:08+0300

2024-09-14T04:08+0300

yaşam

baraj

yozgat

koyun

balıkçı

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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan barajda balık tutan balıkçılar, barajın ortasında yüzen bir koyunla karşılaştı. Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, Çekerek Barajı'na düştü. Barajda balık tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın isimli balıkçılar, barajın ortasında yüzen koyunu fark etti. Hemen harekete geçerek koyunu barajdan çıkarmayı başaran balıkçılar, kurtarılan koyunu sahibine teslim etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/kahverengi-kokarca-ile-mucadeleye-300-milyon-liralik-tuzak-destegi-1088009816.html

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baraj, yozgat, koyun, balıkçı