https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/balik-tutarken-koyunla-karsilasti-1088010116.html
Balık tutarken koyunla karşılaştı
Balık tutarken koyunla karşılaştı
Sputnik Türkiye
Barajda balık tuttarken sürüden ayrılıp baraja düşerek yüzen bir koyunla karşılaşan balıkçılar koyunu kurtararak sahibine teslim etti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T04:08+0300
2024-09-14T04:08+0300
2024-09-14T04:08+0300
yaşam
baraj
yozgat
koyun
balıkçı
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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan barajda balık tutan balıkçılar, barajın ortasında yüzen bir koyunla karşılaştı. Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, Çekerek Barajı'na düştü. Barajda balık tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın isimli balıkçılar, barajın ortasında yüzen koyunu fark etti. Hemen harekete geçerek koyunu barajdan çıkarmayı başaran balıkçılar, kurtarılan koyunu sahibine teslim etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/kahverengi-kokarca-ile-mucadeleye-300-milyon-liralik-tuzak-destegi-1088009816.html
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baraj, yozgat, koyun, balıkçı
baraj, yozgat, koyun, balıkçı
Balık tutarken koyunla karşılaştı
Barajda balık tuttarken sürüden ayrılıp baraja düşerek yüzen bir koyunla karşılaşan balıkçılar koyunu kurtararak sahibine teslim etti.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan barajda balık tutan balıkçılar, barajın ortasında yüzen bir koyunla karşılaştı.
Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, Çekerek Barajı'na düştü. Barajda balık tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın isimli balıkçılar, barajın ortasında yüzen koyunu fark etti. Hemen harekete geçerek koyunu barajdan çıkarmayı başaran balıkçılar, kurtarılan koyunu sahibine teslim etti.