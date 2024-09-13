https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bakan-fidandan-gazze-aciklamasi-iki-devletli-cozum-israil-icin-de-tarihi-bir-firsat-1088007369.html
Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: 'İki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsat'
Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: 'İki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsat'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İspanya'ya... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T23:34+0300
2024-09-13T23:34+0300
2024-09-13T23:46+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
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filistin sorunu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin sorununun çözümü için iki devletli yapının İsrail için tarihi bir fırsat olacağını belirtti.İspanya'nın başkenti Madrid'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla düzenlenen Filistin konulu toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan "İspanya Başbakanı (Pedro) Sanchez ile de görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz. Giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor" ifadesinde bulundu.İspanya'ya teşekkür ettiDışişleri Bakanı Hakan Fidan X hesabı üzerinden İspanya'nın Filistin'e verdiği desteğini belirterek "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.'Batılı ülkeler tarafından anlaşıldı'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'İsrail'in hiçbir bedel ödememesinin ve ABD tarafından kayıtsız şartsız desteklenmesinin' uluslararası sistemi çöküntüye uğrattığına değinerek, bunun artık Batılı ülkeler tarafından da anlaşıldığını belirtti.'İki devletli çözüm İsrail için tarihi bir fırsat'İki devletli çözümün İsrail için tarihi bir fırsat olacağını belirten Bakan Hakan Fidan "Hem Filistin'in hem İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsattır. Umarız ki çok geç olmadan bu fırsatı kullanırlar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/disisleri-bakanligindan-gazzede-acil-ateskes-cagrisi-filistinin-bmye-tam-uye-olmasi-istendi-1088006680.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ispanya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin komisyonu, filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, bm, birleşmiş milletler (bm)
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ispanya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin komisyonu, filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, bm, birleşmiş milletler (bm)
Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: 'İki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsat'
23:34 13.09.2024 (güncellendi: 23:46 13.09.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İspanya'ya Filistin davasında verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederken İsrail için iki devletli çözümün bir fırsat olacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin sorununun çözümü için iki devletli yapının İsrail için tarihi bir fırsat olacağını belirtti.
İspanya'nın başkenti Madrid'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla düzenlenen Filistin konulu toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan "İspanya Başbakanı (Pedro) Sanchez ile de görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz. Giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor" ifadesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan X hesabı üzerinden İspanya'nın Filistin'e verdiği desteğini belirterek "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
'Batılı ülkeler tarafından anlaşıldı'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'İsrail'in hiçbir bedel ödememesinin ve ABD tarafından kayıtsız şartsız desteklenmesinin' uluslararası sistemi çöküntüye uğrattığına değinerek, bunun artık Batılı ülkeler tarafından da anlaşıldığını belirtti.
'İki devletli çözüm İsrail için tarihi bir fırsat'
İki devletli çözümün İsrail için tarihi bir fırsat olacağını belirten Bakan Hakan Fidan "Hem Filistin'in hem İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsattır. Umarız ki çok geç olmadan bu fırsatı kullanırlar" dedi.