https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/unlu-oyuncu-justin-timberlake-sucunu-kabul-etti--1088011235.html
Ünlü oyuncu Justin Timberlake suçunu kabul etti
Ünlü oyuncu Justin Timberlake suçunu kabul etti
Sputnik Türkiye
Justin Timberlake, alkollü araç kullandığına yönelik suçunu kabul etti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T09:38+0300
2024-09-14T09:38+0300
2024-09-14T09:39+0300
yaşam
alkol
alkollü araç kullanımı
justin timberlake
abd
yargıç
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Grammy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, Sag Harbor Village Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, alkollü araç kullanma suçlamasını kabul etti. Yargıç Carl Irace, Timberlake’e 500 dolar para cezası, 25 saat kamu hizmeti ve alkollü araç kullanmanın tehlikelerine ilişkin bir kamu güvenliği duyurusu yapma zorunluluğu getirdi. Ayrıca 90 gün süreyle ehliyetine el konulmasına karar verildi.'Hatalarımdan ders aldım'Timberlake, haziran ayında Long Island’da dur işaretine uymaması ve şeridinde kalamaması üzerine gözaltına alınmıştı. Şarkıcı, alkolmetre testini birkaç kez reddetmişti. Timberlake, yaptığı açıklamada hatasından ders aldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/disari-cikacaklar-dikkat-istanbulda-bazi-yollar-hafta-sonu-kapali-olacak-1088010801.html
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justin timberlake suç, justin timberlake ceza, justin timberlake alkollü araba kullanma
justin timberlake suç, justin timberlake ceza, justin timberlake alkollü araba kullanma
Ünlü oyuncu Justin Timberlake suçunu kabul etti
09:38 14.09.2024 (güncellendi: 09:39 14.09.2024)
Justin Timberlake, alkollü araç kullandığına yönelik suçunu kabul etti.
Grammy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, Sag Harbor Village Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, alkollü araç kullanma suçlamasını kabul etti.
Yargıç Carl Irace, Timberlake’e 500 dolar para cezası, 25 saat kamu hizmeti ve alkollü araç kullanmanın tehlikelerine ilişkin bir kamu güvenliği duyurusu yapma zorunluluğu getirdi. Ayrıca 90 gün süreyle ehliyetine el konulmasına karar verildi.
'Hatalarımdan ders aldım'
Timberlake, haziran ayında Long Island’da dur işaretine uymaması ve şeridinde kalamaması üzerine gözaltına alınmıştı. Şarkıcı, alkolmetre testini birkaç kez reddetmişti. Timberlake, yaptığı açıklamada hatasından ders aldığını söyledi.