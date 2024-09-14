https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/unlu-oyuncu-justin-timberlake-sucunu-kabul-etti--1088011235.html

Ünlü oyuncu Justin Timberlake suçunu kabul etti

Ünlü oyuncu Justin Timberlake suçunu kabul etti

Sputnik Türkiye

Justin Timberlake, alkollü araç kullandığına yönelik suçunu kabul etti. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T09:38+0300

2024-09-14T09:38+0300

2024-09-14T09:39+0300

yaşam

alkol

alkollü araç kullanımı

justin timberlake

abd

yargıç

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Grammy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, Sag Harbor Village Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, alkollü araç kullanma suçlamasını kabul etti. Yargıç Carl Irace, Timberlake’e 500 dolar para cezası, 25 saat kamu hizmeti ve alkollü araç kullanmanın tehlikelerine ilişkin bir kamu güvenliği duyurusu yapma zorunluluğu getirdi. Ayrıca 90 gün süreyle ehliyetine el konulmasına karar verildi.'Hatalarımdan ders aldım'Timberlake, haziran ayında Long Island’da dur işaretine uymaması ve şeridinde kalamaması üzerine gözaltına alınmıştı. Şarkıcı, alkolmetre testini birkaç kez reddetmişti. Timberlake, yaptığı açıklamada hatasından ders aldığını söyledi.

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