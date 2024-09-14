https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turkiyede-transfer-donemi-sona-erdi-super-lig-kuluplerinin-yeni-transferleri-kim-1088008809.html
Türkiye'de transfer dönemi sona erdi: Süper Lig kulüplerinin yeni transferleri kim?
Türkiye'de transfer dönemi sona erdi: Süper Lig kulüplerinin yeni transferleri kim?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 24 Haziran’da başlayan ve 82 gün süren 'yaz transfer dönemi' 14 Eylül saat 00.00 itibarıyla tamamlandı. 13 Ocak 2025... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T00:52+0300
2024-09-14T00:52+0300
2024-09-14T00:52+0300
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Süper Lig'de yaz transfer dönemi gece yarısı itibari ile sona erdi. Kulüpler, 13 Ocak 2025'e kadar transfer yapamayacak.Türkiye'de başlayan yaz transfer dönemi 14 Eylül tarihinde son erdi. Süper Lig'de 24 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde 16 kulüp, 158 futbolcuyla sözleşme imzaladı.Galatasaray'ın transferleri kim?Sarı kırmızılı takım, yeni sezonda Michy Batshuayi, Elias Jelert, Roland Sallai, Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Gabriel Sara'yı transfer etti.Fenerbahçe hangi oyuncuları transfer etti?Fenerbahçe, kadrosuna Maximin, En Nesyri, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Kostic gibi isimleri kattı.Beşiktaş kimleri transfer etti?Siyah beyazlı takım, Emirhan Topçu, Felix Udokhai, Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Joao Mario ve Can Keleş'i kadrosuna dahil etti.Trabzonspor'un transfer ettiği futbolcular kim?Trabzonspor, Simon Banza, Serdar Saatçı, Muhammed Cham, Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Arseniy Batagov, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, John Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattı.Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?Süper Lig ikinci transfer dönemi yeni sezonda 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
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galatasaray transfer, fenerbahçe transfer, beşiktaş transfer, trabzonspor transfer
galatasaray transfer, fenerbahçe transfer, beşiktaş transfer, trabzonspor transfer
Türkiye'de transfer dönemi sona erdi: Süper Lig kulüplerinin yeni transferleri kim?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 24 Haziran’da başlayan ve 82 gün süren 'yaz transfer dönemi' 14 Eylül saat 00.00 itibarıyla tamamlandı. 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak 'Ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
Süper Lig'de yaz transfer dönemi gece yarısı itibari ile sona erdi. Kulüpler, 13 Ocak 2025'e kadar transfer yapamayacak.
Türkiye'de başlayan yaz transfer dönemi 14 Eylül tarihinde son erdi. Süper Lig'de 24 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde 16 kulüp, 158 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın transferleri kim?
Sarı kırmızılı takım, yeni sezonda Michy Batshuayi, Elias Jelert, Roland Sallai, Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Gabriel Sara'yı transfer etti.
Fenerbahçe hangi oyuncuları transfer etti?
Fenerbahçe, kadrosuna Maximin, En Nesyri, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Kostic gibi isimleri kattı.
Beşiktaş kimleri transfer etti?
Siyah beyazlı takım, Emirhan Topçu, Felix Udokhai, Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Joao Mario ve Can Keleş'i kadrosuna dahil etti.
Trabzonspor'un transfer ettiği futbolcular kim?
Trabzonspor, Simon Banza, Serdar Saatçı, Muhammed Cham, Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Arseniy Batagov, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, John Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattı.
Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?
Süper Lig ikinci transfer dönemi yeni sezonda 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.