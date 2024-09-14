https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turk-aktivist-aysenur-ezgi-eyginin-cenaze-toreninde-ozgur-ozelden-numan-kurtulmusa-sitem--1088024774.html

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'

Sputnik Türkiye

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğle saatlerinde gerçekleşti... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T18:22+0300

2024-09-14T18:22+0300

2024-09-14T18:22+0300

türkiye

israil-filistin

batı şeria

ayşenur ezgi eygi

cenaze töreni

aydın

didim

özgür özel

numan kurtulmuş

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Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.Cenaze töreninde yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında diyalog yaşandı.Cumhuriyet'in haberinde yer verilen videodaki konuşmalara göre, CHP Genel Başkanı Özel'in 'cenaze töreninde konuşturulmadığı için' TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tepki gösterdiği görüldü.Törende konuşmayan Özel, Kurtulmuş'a "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş ise "Siz konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz?" sözleri ile yanıt verirken Özel'in "Belki de onu ben takdir ederim" yanıtını verdiği duyuldu.'Tarafsız bir meclis başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu'Özgür Özel'e cenaze töreninde yaşananların sorulması üzerine şu sözleri söylediği öne sürüldü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html

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israil-filistin, batı şeria, ayşenur ezgi eygi , cenaze töreni, aydın, didim, özgür özel, numan kurtulmuş