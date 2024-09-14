https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turk-aktivist-aysenur-ezgi-eyginin-cenaze-toreninde-ozgur-ozelden-numan-kurtulmusa-sitem--1088024774.html
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğle saatlerinde gerçekleşti... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T18:22+0300
2024-09-14T18:22+0300
2024-09-14T18:22+0300
türkiye
israil-filistin
batı şeria
ayşenur ezgi eygi
cenaze töreni
aydın
didim
özgür özel
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Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.Cenaze töreninde yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında diyalog yaşandı.Cumhuriyet'in haberinde yer verilen videodaki konuşmalara göre, CHP Genel Başkanı Özel'in 'cenaze töreninde konuşturulmadığı için' TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tepki gösterdiği görüldü.Törende konuşmayan Özel, Kurtulmuş'a "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş ise "Siz konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz?" sözleri ile yanıt verirken Özel'in "Belki de onu ben takdir ederim" yanıtını verdiği duyuldu.'Tarafsız bir meclis başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu'Özgür Özel'e cenaze töreninde yaşananların sorulması üzerine şu sözleri söylediği öne sürüldü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html
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batı şeria
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israil-filistin, batı şeria, ayşenur ezgi eygi , cenaze töreni, aydın, didim, özgür özel, numan kurtulmuş
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğle saatlerinde gerçekleşti. Törene birçok kişi katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'cenaze töreninde konuşamadığı için tepki gösterdiği' bildirildi.
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.
Cenaze töreninde yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında diyalog yaşandı.
Cumhuriyet'in haberinde yer verilen videodaki konuşmalara göre, CHP Genel Başkanı Özel'in 'cenaze töreninde konuşturulmadığı için' TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tepki gösterdiği görüldü.
Törende konuşmayan Özel, Kurtulmuş'a "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş ise "Siz konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz?" sözleri ile yanıt verirken Özel'in "Belki de onu ben takdir ederim" yanıtını verdiği duyuldu.
'Tarafsız bir meclis başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu'
Özgür Özel'e cenaze töreninde yaşananların sorulması üzerine şu sözleri söylediği öne sürüldü:
Hepimiz Ayşenur kardeşimizin cenazesine katılmak üzere Didim’e geldik. Arkadaşlarımız cenazede konuşmalar olabileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı'nın konuşması için bir kürsü kurulduğunu öğrendim. Buna partililerimizin itirazı üzerine kürsü kaldırıldı. Sayın Meclis Başkanı’nı aradım. ‘Ankara’dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur’ dedi. Ben de kendisine ‘Tarafsız bir Meclis Başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu ancak son dönemdeki tutumlarınızdan sonra tarafsızlığınızı kabul etmek sorun yaratır.