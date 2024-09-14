Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:55
8 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Irak’tan çekilebileceği açıklandı ve hemen Irak’ta IŞİD saldırıları başladı. Tesadüf değil’
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
DNA manipülasyonu neden yapıldı?
17:35
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
19:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:35
23 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:14
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
20:24
7 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
08:16
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
08:33
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
09:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
10:05
13 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:30
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
12:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
16:10
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
16:24
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
16:41
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
17:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
17:35
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
17:46
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
18:21
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
18:46
7 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
21:14
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turk-aktivist-aysenur-ezgi-eyginin-cenaze-toreninde-ozgur-ozelden-numan-kurtulmusa-sitem--1088024774.html
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğle saatlerinde gerçekleşti... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T18:22+0300
2024-09-14T18:22+0300
türkiye
israil-filistin
batı şeria
ayşenur ezgi eygi
cenaze töreni
aydın
didim
özgür özel
numan kurtulmuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088023624_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bd7734b25253be9e86ff10302bbd6a79.jpg
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.Cenaze töreninde yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında diyalog yaşandı.Cumhuriyet'in haberinde yer verilen videodaki konuşmalara göre, CHP Genel Başkanı Özel'in 'cenaze töreninde konuşturulmadığı için' TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tepki gösterdiği görüldü.Törende konuşmayan Özel, Kurtulmuş'a "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş ise "Siz konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz?" sözleri ile yanıt verirken Özel'in "Belki de onu ben takdir ederim" yanıtını verdiği duyuldu.'Tarafsız bir meclis başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu'Özgür Özel'e cenaze töreninde yaşananların sorulması üzerine şu sözleri söylediği öne sürüldü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html
türkiye
batı şeria
aydın
didim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088023624_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c98f3721e95bfc28826876b4e9045b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil-filistin, batı şeria, ayşenur ezgi eygi , cenaze töreni, aydın, didim, özgür özel, numan kurtulmuş
israil-filistin, batı şeria, ayşenur ezgi eygi , cenaze töreni, aydın, didim, özgür özel, numan kurtulmuş

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'sitem'

18:22 14.09.2024
© AA / Murat GökAyşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AA / Murat Gök
Abone ol
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğle saatlerinde gerçekleşti. Törene birçok kişi katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'cenaze töreninde konuşamadığı için tepki gösterdiği' bildirildi.
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.
Cenaze töreninde yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında diyalog yaşandı.
Cumhuriyet'in haberinde yer verilen videodaki konuşmalara göre, CHP Genel Başkanı Özel'in 'cenaze töreninde konuşturulmadığı için' TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tepki gösterdiği görüldü.
Törende konuşmayan Özel, Kurtulmuş'a "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş ise "Siz konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz?" sözleri ile yanıt verirken Özel'in "Belki de onu ben takdir ederim" yanıtını verdiği duyuldu.

'Tarafsız bir meclis başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu'

Özgür Özel'e cenaze töreninde yaşananların sorulması üzerine şu sözleri söylediği öne sürüldü:

Hepimiz Ayşenur kardeşimizin cenazesine katılmak üzere Didim’e geldik. Arkadaşlarımız cenazede konuşmalar olabileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı'nın konuşması için bir kürsü kurulduğunu öğrendim. Buna partililerimizin itirazı üzerine kürsü kaldırıldı. Sayın Meclis Başkanı’nı aradım. ‘Ankara’dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur’ dedi. Ben de kendisine ‘Tarafsız bir Meclis Başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu ancak son dönemdeki tutumlarınızdan sonra tarafsızlığınızı kabul etmek sorun yaratır.

Ayşenur Ezgi Eygi cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
TÜRKİYE
Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала