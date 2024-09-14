https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/transfer-donemi-sona-erdi-super-ligin-en-genc-ve-en-yasli-transferleri-neler--1088016429.html
Transfer dönemi sona erdi: Süper Lig’in en genç ve en yaşlı transferleri neler?
Transfer dönemi sona erdi: Süper Lig’in en genç ve en yaşlı transferleri neler?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de transfer dönemi biterken en genç ve en yaşlı transferler neler? 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T13:42+0300
2024-09-14T13:42+0300
2024-09-14T13:42+0300
spor
süper lig
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
transfer yasağı
fenerbahçe
beşiktaş
galatasaray sk
trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,5 oldu. Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 159 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,5 olarak gerçekleşti.Transferde en yüksek yaş ortalaması 29,5 ile Eyüpspor'un oldu. Bu takımı 28,1 ortalamayla Sivasspor, 28 ortalamayla da Kasımpaşa takip etti. Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24,2 ile Göztepe yakaladı. İzmir ekibini 24,7 ortalamayla Başakşehir ve 25,1 ortalamayla Alanyaspor izledi.Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor, 82 günlük süreyi transfer yapamadan geçirdi.En yaşlı oyuncu Anthony NwakaemeSüper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme oldu. Bordo-mavili takıma geri dönen 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 159 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ise transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.Muğla temsilcisi, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi transfer etti.
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süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray sk, trabzonspor
süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray sk, trabzonspor
Transfer dönemi sona erdi: Süper Lig’in en genç ve en yaşlı transferleri neler?
Süper Lig'de transfer dönemi biterken en genç ve en yaşlı transferler neler?
Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,5 oldu. Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 159 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,5 olarak gerçekleşti.
Transferde en yüksek yaş ortalaması 29,5 ile Eyüpspor'un oldu. Bu takımı 28,1 ortalamayla Sivasspor, 28 ortalamayla da Kasımpaşa takip etti. Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24,2 ile Göztepe yakaladı. İzmir ekibini 24,7 ortalamayla Başakşehir ve 25,1 ortalamayla Alanyaspor izledi.
Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor, 82 günlük süreyi transfer yapamadan geçirdi.
En yaşlı oyuncu Anthony Nwakaeme
Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme oldu. Bordo-mavili takıma geri dönen 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 159 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.
Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ise transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.
Muğla temsilcisi, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi transfer etti.
Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:
Takım
Transfer sayısı
Yaş Ortalaması
Eyüpspor
11
29,5
Sivasspor
8
28,1
Kasımpaşa
6
28
Beşiktaş
8
27,5
Konyaspor
16
27,4
Fenerbahçe
7
27,4
Antalyaspor
10
26,9
Gaziantep FK
17
26,9
Trabzonspor
13
26,8
Hatayspor
7
25,9
Galatasaray
6
25,5
Bodrum FK
13
25,3
Çaykur Rizespor
10
25,2
Alanyaspor
8
25,1