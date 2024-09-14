https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/transfer-donemi-sona-erdi-super-ligin-en-genc-ve-en-yasli-transferleri-neler--1088016429.html

Transfer dönemi sona erdi: Süper Lig’in en genç ve en yaşlı transferleri neler?

Transfer dönemi sona erdi: Süper Lig’in en genç ve en yaşlı transferleri neler?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de transfer dönemi biterken en genç ve en yaşlı transferler neler? 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T13:42+0300

2024-09-14T13:42+0300

2024-09-14T13:42+0300

spor

süper lig

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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transfer yasağı

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Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,5 oldu. Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 159 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,5 olarak gerçekleşti.Transferde en yüksek yaş ortalaması 29,5 ile Eyüpspor'un oldu. Bu takımı 28,1 ortalamayla Sivasspor, 28 ortalamayla da Kasımpaşa takip etti. Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24,2 ile Göztepe yakaladı. İzmir ekibini 24,7 ortalamayla Başakşehir ve 25,1 ortalamayla Alanyaspor izledi.Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor, 82 günlük süreyi transfer yapamadan geçirdi.En yaşlı oyuncu Anthony NwakaemeSüper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme oldu. Bordo-mavili takıma geri dönen 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 159 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ise transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.Muğla temsilcisi, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi transfer etti.

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süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray sk, trabzonspor