https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bati-basini-ukrayna-rusyaya-yonelik-saldirilarin-hedef-listesini-abd-ve-ingiltereye-iletti-1088024303.html
Batı basını: Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırıların hedef listesini ABD ve İngiltere'ye iletti
Batı basını: Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırıların hedef listesini ABD ve İngiltere'ye iletti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle yapmayı planladığı saldırıların hedef listesini ABD ve İngiltere'ye ilettiği ileri sürüldü. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T17:57+0300
2024-09-14T17:57+0300
2024-09-14T17:56+0300
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Reuters, isimlerini açıklamadığı iki Avrupalı diplomata dayandırarak verdiği haberinde, Kiev’in Washington ve Londra'ya, Batı tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri kullanmaya yönelik resmi izin almaları halinde vurmayı planladıkları Rusya'daki potansiyel hedeflerin bir listesini verdiğini öne sürdü.Haberde, “Ukrayna, ABD ve İngiltere'ye, izin verildiği takdirde Rusya topraklarında vurulabilecek potansiyel hedeflerin bir listesini verdi” ifadelerine yer verdi.Reuters’in kaynaklarına göre Kiev rejimi, Rus askeri komuta merkezleri, yakıt ve silah depoları ve askeri birliklerin konuşlandığı alanlara Batı füzeleri fırlatmayı planlıyor.Şu anda Batı'da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin yasağın kaldırılması konusunda tartışmalar yürütülüyor. Bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Washington’da yapılan görüşmede ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmenin ardından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/abd-medyasi-italyadaki-sehirlerde-rusya-ile-baris-cagrisinin-yer-aldigi-reklam-panolari-asildi-1088014553.html
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reuters, abd, ingiltere, ukrayna, rusya, saldırı, liste, uzun menzilli füze, batı, kiev, joe biden, keir starmer, vladimir putin, nato, avrupa
reuters, abd, ingiltere, ukrayna, rusya, saldırı, liste, uzun menzilli füze, batı, kiev, joe biden, keir starmer, vladimir putin, nato, avrupa
Batı basını: Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırıların hedef listesini ABD ve İngiltere'ye iletti
Ukrayna’nın Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle yapmayı planladığı saldırıların hedef listesini ABD ve İngiltere'ye ilettiği ileri sürüldü.
Reuters, isimlerini açıklamadığı iki Avrupalı diplomata dayandırarak verdiği haberinde, Kiev’in Washington ve Londra'ya, Batı tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri kullanmaya yönelik resmi izin almaları halinde vurmayı planladıkları Rusya'daki potansiyel hedeflerin bir listesini verdiğini öne sürdü.
Haberde, “Ukrayna, ABD ve İngiltere'ye, izin verildiği takdirde Rusya topraklarında vurulabilecek potansiyel hedeflerin bir listesini verdi” ifadelerine yer verdi.
Reuters’in kaynaklarına göre Kiev rejimi, Rus askeri komuta merkezleri, yakıt ve silah depoları ve askeri birliklerin konuşlandığı alanlara Batı füzeleri fırlatmayı planlıyor.
Şu anda Batı'da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin yasağın kaldırılması konusunda tartışmalar yürütülüyor. Bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Washington’da yapılan görüşmede ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmenin ardından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.