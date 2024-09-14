https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-disisleri-ukrayna-ordusunun-rusya-topraklarina-saldirma-yasaginin-kaldirilmasina-yanit-agir-1088018248.html
Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılmasına yanıt ağır olacak
Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılmasına yanıt ağır olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ve İngiltere’nin Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma yasağını kaldırmasına Moskova’nın yanıtının... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T14:51+0300
2024-09-14T14:51+0300
2024-09-14T15:11+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın, ABD ve İngiltere’nin Kiev’e Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurması için tüm yetkileri vermiş olduklarına inandığına dikkat çekerek, Washington’un oynadığı oyunun tehlike derecesini hafife aldığını, ancak Rusya’nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu vurguladı.ABD’ye Rusya ile İran arasındaki işbirliğine ‘burnunu sokmama’ çağrısında bulunan Ryabkov, Rusya-İran etkileşiminin herhangi bir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmediğini vurguladı.“İşbirliğimiz zaman içinde test edilmiştir. Bu etkileşim uluslararası yükümlülükler açısından herhangi bir şeyi ihlal eden, kimsenin güvenliğini veya bölgesel dengeleri olumsuz yönde etkileyecek unsurlar içermemektedir” diyen Ryabkov, Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin siyaset, ekonomi ve ulaştırma alanlarında çok ilerilere uzandığını vurguladı ve şöyle devam etti:Rus diplomat, ABD’nin Japonya’ya Amerikan orta menzilli füzelerini konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma askeri-teknik nitelikte kapsamlı bir yanıt vereceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ryabkov-rusyanin-nukleer-doktrini-batinin-eylemleri-isiginda-revize-edilecek-1087509665.html
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rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, ingiltere, kiev, uzun menzilli füze, izin, yanıt, iran, japonya, orta menzilli füze
rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, ingiltere, kiev, uzun menzilli füze, izin, yanıt, iran, japonya, orta menzilli füze
Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılmasına yanıt ağır olacak
14:51 14.09.2024 (güncellendi: 15:11 14.09.2024)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ve İngiltere’nin Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma yasağını kaldırmasına Moskova’nın yanıtının ağır olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın, ABD ve İngiltere’nin Kiev’e Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurması için tüm yetkileri vermiş olduklarına inandığına dikkat çekerek, Washington’un oynadığı oyunun tehlike derecesini hafife aldığını, ancak Rusya’nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu vurguladı.
ABD’ye Rusya ile İran arasındaki işbirliğine ‘burnunu sokmama’ çağrısında bulunan Ryabkov, Rusya-İran etkileşiminin herhangi bir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmediğini vurguladı.
“İşbirliğimiz zaman içinde test edilmiştir. Bu etkileşim uluslararası yükümlülükler açısından herhangi bir şeyi ihlal eden, kimsenin güvenliğini veya bölgesel dengeleri olumsuz yönde etkileyecek unsurlar içermemektedir” diyen Ryabkov, Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin siyaset, ekonomi ve ulaştırma alanlarında çok ilerilere uzandığını vurguladı ve şöyle devam etti:
Askeri-teknik işbirliğimiz de var. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Fakat başkalarının işlerine karışmak, burnunu sokmak ABD’nin işi değildir. Onlar kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır.
Rus diplomat, ABD’nin Japonya’ya Amerikan orta menzilli füzelerini konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma askeri-teknik nitelikte kapsamlı bir yanıt vereceğinin altını çizdi.