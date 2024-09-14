https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-disisleri-ukrayna-ordusunun-rusya-topraklarina-saldirma-yasaginin-kaldirilmasina-yanit-agir-1088018248.html

Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılmasına yanıt ağır olacak

Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılmasına yanıt ağır olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ve İngiltere’nin Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma yasağını kaldırmasına Moskova’nın yanıtının... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T14:51+0300

2024-09-14T14:51+0300

2024-09-14T15:11+0300

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izin

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın, ABD ve İngiltere’nin Kiev’e Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurması için tüm yetkileri vermiş olduklarına inandığına dikkat çekerek, Washington’un oynadığı oyunun tehlike derecesini hafife aldığını, ancak Rusya’nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu vurguladı.ABD’ye Rusya ile İran arasındaki işbirliğine ‘burnunu sokmama’ çağrısında bulunan Ryabkov, Rusya-İran etkileşiminin herhangi bir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmediğini vurguladı.“İşbirliğimiz zaman içinde test edilmiştir. Bu etkileşim uluslararası yükümlülükler açısından herhangi bir şeyi ihlal eden, kimsenin güvenliğini veya bölgesel dengeleri olumsuz yönde etkileyecek unsurlar içermemektedir” diyen Ryabkov, Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin siyaset, ekonomi ve ulaştırma alanlarında çok ilerilere uzandığını vurguladı ve şöyle devam etti:Rus diplomat, ABD’nin Japonya’ya Amerikan orta menzilli füzelerini konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma askeri-teknik nitelikte kapsamlı bir yanıt vereceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ryabkov-rusyanin-nukleer-doktrini-batinin-eylemleri-isiginda-revize-edilecek-1087509665.html

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