https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/real-madrid-antalyada-genc-yetenekler-yetistirmeyi-hedefliyor-arda-guler-gibi-genc-yetenekler-1088028529.html

Real Madrid, Antalya'da genç yetenekler yetiştirmeyi hedefliyor: 'Arda Güler gibi genç yetenekler bulmayı umuyorum'

Real Madrid, Antalya'da genç yetenekler yetiştirmeyi hedefliyor: 'Arda Güler gibi genç yetenekler bulmayı umuyorum'

Sputnik Türkiye

Real Madrid Akademi tarafından Antalya'da 4-17 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik futbol eğitim programı başlatıldı. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T21:53+0300

2024-09-14T21:53+0300

2024-09-14T21:53+0300

spor

real madrid

futbol

akademi

arda güler

antalya

genç

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AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğiyle hayata geçirilen ve genç futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen program için Kundu Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Otel'de basın toplantısı düzenlendi.İspanyol teknik direktör Rafael Fernandez, toplantıda yaptığı konuşmada, Real Madrid Akademi'yi temsilen Antalya'da bulunduğunu söyledi.Real Madrid metodolojisini Antalya'da uygulamak için sabırsızlandığını dile getiren Fernandez, şu cümleleri kaydetti:Nirvana Hotels Genel Müdür Vekili Erhan Yakut da her zaman sporcuların ve genç yeteneklerin yanında olduklarını belirtti.Futbolun sadece yetenekle değil, doğru eğitim ve stratejiyle ilgili olduğunu aktaran Yakut, "Real Madrid'in deneyimli antrenörleriyle çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Antalya'dan da neden dünyaca ünlü bir sporcu çıkmasın ki?" ifadelerini kullandı.AICOSPORTS kurucusu İnanç Armitli de çocuk ve gençler için güzel bir program hazırladıklarını kaydetti.

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real madrid, futbol, akademi, arda güler, antalya, genç