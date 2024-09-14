https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/papa-francis-abd-secimleri-icin-konustu-ikisi-de-yasama-karsi-gocmenleri-gonderen-de-bebekleri-1088008449.html
Papa Francis ABD seçimleri için konuştu: 'İkisi de yaşama karşı, göçmenleri gönderen de bebekleri öldüren de'
Papa Francis ABD seçimleri için konuştu: 'İkisi de yaşama karşı, göçmenleri gönderen de bebekleri öldüren de'
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Papa Franciscus, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu bugün tamamladı. Uçakta seyahatini takip eden... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T00:16+0300
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Papa Francis, basın mensuplarının ABD seçimleri sorusuna seçimlerde iki adayında yaşama karşı olduğunu belirterek kararsız olduğunu belirtti.Papalık döneminin en uzun seyahati kapsamında Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu tamamlayan Papa Franciscus, Singapur'dan Roma'ya dönerken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'İkisi de yaşama karşı karar veremezsiniz'Basın mensuplarının ABD'de başkanlık seçimleri için adaylardan birinin kürtajı savunduğu diğerinin de 11 milyon göçmeni sınır dışı etmekten bahsettiğini anımsatarak, ABD vatandaşı Katolik seçmenlere ilişkin tavsiyesi sorulması üzerine Papa "İkisi de yaşama karşı, göçmenleri gönderen de bebekleri öldüren de. İkisi de yaşama karşı. Karar veremezsiniz. Ben Amerikalı değilim, oraya oy vermeye gitmeyeceğim. Göçmenlere konukseverlik göstermemek bir günahtır. Kürtaj yaptırmak da bir insanı öldürmektir. Kelimeyi beğenin ya da beğenmeyin ama öldürme var. Göçmenleri göndermek, gelişmelerine izin vermemek, hayatlarını yaşamalarına izin vermemek, kötü bir şey. Bir çocuğu ana rahminden uzaklaştırmak da cinayettir çünkü bir hayat söz konusu" dedi.'Harika bir ülke ve Çin'e hayranlık duyuyorum'Vatikan ile Çin arasındaki diyalogdan memnun olduğunu belirten Papa Francis, "Piskoposların atanması konusunda iyi niyetle çalışıyoruz. Diğer yandan Çin, benim için bir istek. Çin'i ziyaret etmek istiyorum. Harika bir ülke ve Çin'e hayranlık duyuyorum, saygı duyuyorum" ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/papa-francis-asya-gezisinin-ilk-duragi-endonezyaya-geldi-1087569951.html
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papa francis, abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump, amerika, amerika birleşik devletleri, vatikan, vatikan basın ofisi
papa francis, abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump, amerika, amerika birleşik devletleri, vatikan, vatikan basın ofisi
Papa Francis ABD seçimleri için konuştu: 'İkisi de yaşama karşı, göçmenleri gönderen de bebekleri öldüren de'
00:16 14.09.2024 (güncellendi: 00:20 14.09.2024)
Papa Franciscus, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu bugün tamamladı. Uçakta seyahatini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Papa, ABD seçimlerinde kürtajı destekleyen Kamala Harris ve göçmenleri göndereceğini belirten Donald Trump'ın yaşama karşı olduğunu açıkladı.
Papa Francis, basın mensuplarının ABD seçimleri sorusuna seçimlerde iki adayında yaşama karşı olduğunu belirterek kararsız olduğunu belirtti.
Papalık döneminin en uzun seyahati kapsamında Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu tamamlayan Papa Franciscus, Singapur'dan Roma'ya dönerken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'İkisi de yaşama karşı karar veremezsiniz'
Basın mensuplarının ABD'de başkanlık seçimleri için adaylardan birinin kürtajı savunduğu diğerinin de 11 milyon göçmeni sınır dışı etmekten bahsettiğini anımsatarak, ABD vatandaşı Katolik seçmenlere ilişkin tavsiyesi sorulması üzerine Papa "İkisi de yaşama karşı, göçmenleri gönderen de bebekleri öldüren de. İkisi de yaşama karşı. Karar veremezsiniz. Ben Amerikalı değilim, oraya oy vermeye gitmeyeceğim. Göçmenlere konukseverlik göstermemek bir günahtır. Kürtaj yaptırmak da bir insanı öldürmektir. Kelimeyi beğenin ya da beğenmeyin ama öldürme var. Göçmenleri göndermek, gelişmelerine izin vermemek, hayatlarını yaşamalarına izin vermemek, kötü bir şey. Bir çocuğu ana rahminden uzaklaştırmak da cinayettir çünkü bir hayat söz konusu" dedi.
'Harika bir ülke ve Çin'e hayranlık duyuyorum'
Vatikan ile Çin arasındaki diyalogdan memnun olduğunu belirten Papa Francis, "Piskoposların atanması konusunda iyi niyetle çalışıyoruz. Diğer yandan Çin, benim için bir istek. Çin'i ziyaret etmek istiyorum. Harika bir ülke ve Çin'e hayranlık duyuyorum, saygı duyuyorum" ifadesinde bulundu.