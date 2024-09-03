https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/papa-francis-asya-gezisinin-ilk-duragi-endonezyaya-geldi-1087569951.html
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi
Sputnik Türkiye
Papa Francis, papalık döneminin en uzun seyahatinin ilk durağı Endonezya’ya geldi. Başkent Cakarta’da geleneksel kıyafetler giyen iki çocuk, Papa’ya yerel... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T08:39+0300
2024-09-03T08:39+0300
2024-09-03T08:39+0300
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Papa Francis, 11 gün sürecek Asya seyahati kapsamında Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u ziyaret edecek. Vatikan, 87 yaşındaki Papa Francis’in Endonezya’da mülteciler, göçmenler ve hastalarla bir araya geleceğini açıkladı. Papa ayrıca ülkenin siyasi liderlerini ve Endonezyalı din insanlarıyla görüşecek.Papa Francis, seyahati öncesinde "Bugün Asya ve Okyanusya'daki birkaç ülkeye yapacağım Apostolik Yolculuğa başlıyorum. Lütfen bu yolculuğun meyve vermesi için dua edin" dedi.
cakarta
vatikan
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cakarta, papa francis, vatikan, endonezya, asya, katolik, katolik kilisesi
cakarta, papa francis, vatikan, endonezya, asya, katolik, katolik kilisesi
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi
Papa Francis, papalık döneminin en uzun seyahatinin ilk durağı Endonezya’ya geldi. Başkent Cakarta’da geleneksel kıyafetler giyen iki çocuk, Papa’ya yerel hediyeler sundu.
Papa Francis, 11 gün sürecek Asya seyahati kapsamında Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u ziyaret edecek. Vatikan, 87 yaşındaki Papa Francis’in Endonezya’da mülteciler, göçmenler ve hastalarla bir araya geleceğini açıkladı. Papa ayrıca ülkenin siyasi liderlerini ve Endonezyalı din insanlarıyla görüşecek.
Papa Francis, seyahati öncesinde "Bugün Asya ve Okyanusya'daki birkaç ülkeye yapacağım Apostolik Yolculuğa başlıyorum. Lütfen bu yolculuğun meyve vermesi için dua edin" dedi.