https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/papa-francis-asya-gezisinin-ilk-duragi-endonezyaya-geldi-1087569951.html

Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi

Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi

Sputnik Türkiye

Papa Francis, papalık döneminin en uzun seyahatinin ilk durağı Endonezya’ya geldi. Başkent Cakarta’da geleneksel kıyafetler giyen iki çocuk, Papa’ya yerel... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T08:39+0300

2024-09-03T08:39+0300

2024-09-03T08:39+0300

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cakarta

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katolik kilisesi

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Papa Francis, 11 gün sürecek Asya seyahati kapsamında Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u ziyaret edecek. Vatikan, 87 yaşındaki Papa Francis’in Endonezya’da mülteciler, göçmenler ve hastalarla bir araya geleceğini açıkladı. Papa ayrıca ülkenin siyasi liderlerini ve Endonezyalı din insanlarıyla görüşecek.Papa Francis, seyahati öncesinde "Bugün Asya ve Okyanusya'daki birkaç ülkeye yapacağım Apostolik Yolculuğa başlıyorum. Lütfen bu yolculuğun meyve vermesi için dua edin" dedi.

cakarta

vatikan

endonezya

asya

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Sputnik Türkiye

cakarta, papa francis, vatikan, endonezya, asya, katolik, katolik kilisesi