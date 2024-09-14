https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/ozgur-ozel-chp-icin-en-uygun-erken-secim-tarihini-acikladi--1088015599.html

Özgür Özel, CHP için en uygun erken seçim tarihini açıkladı

Özgür Özel, CHP için en uygun erken seçim tarihini açıkladı

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, 'Erken seçim için en uygun tarih 2025 Kasım ayıdır' ifadesini kullandı. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T13:09+0300

2024-09-14T13:09+0300

2024-09-14T13:09+0300

türkiye

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

erken seçim

ak parti

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

taksim gezi parkı olayları

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemcilerine yönelik 'özür açıklamasına tepki' gösterdi. Özel, AK Parti’nin söylemlerinin tansiyonu artırdığını belirterek, Dilruba Kayserilioğlu adına özür dilediğini, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kadri Mısırlıoğlu’nun Atatürk’e yönelik hakaret dolu sözleri için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.Erken seçim tartışmalarına da değinen Özel, “Erken seçim için en uygun tarih 2025 Kasım ayıdır. Vatandaş kavga değil, çözüm bekliyor” dedi. Erken seçim tarihinin açıklanması gerektiğini belirten Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her koşulda hazır olduğunu vurguladı.Hulusi Akar ile eski dosyalar açıldı Hulusi Akar’ın açtığı tazminat davasıyla ilgili de konuşan Özel, Akar’ın geçmişte açtığı davayı kaybettiğini hatırlatarak, Akar’ın bugünkü davayla sadece 'zevahiri kurtarmaya çalıştığını' söyledi.Devamında ise şunu şöyledi: Son olarak Özel, Türkiye’nin daha fazla kavga istemediğini, vatandaşın icraat ve hizmet beklediğini vurguladı.

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, ak parti, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları