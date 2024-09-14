https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/ozgur-ozel-chp-icin-en-uygun-erken-secim-tarihini-acikladi--1088015599.html
Özgür Özel, CHP için en uygun erken seçim tarihini açıkladı
Özgür Özel, CHP için en uygun erken seçim tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, 'Erken seçim için en uygun tarih 2025 Kasım ayıdır' ifadesini kullandı. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T13:09+0300
2024-09-14T13:09+0300
2024-09-14T13:09+0300
türkiye
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
erken seçim
ak parti
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
taksim gezi parkı olayları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087344806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41b861482c7c06c4fcafaa81f4f30a4e.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemcilerine yönelik 'özür açıklamasına tepki' gösterdi. Özel, AK Parti’nin söylemlerinin tansiyonu artırdığını belirterek, Dilruba Kayserilioğlu adına özür dilediğini, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kadri Mısırlıoğlu’nun Atatürk’e yönelik hakaret dolu sözleri için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.Erken seçim tartışmalarına da değinen Özel, “Erken seçim için en uygun tarih 2025 Kasım ayıdır. Vatandaş kavga değil, çözüm bekliyor” dedi. Erken seçim tarihinin açıklanması gerektiğini belirten Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her koşulda hazır olduğunu vurguladı.Hulusi Akar ile eski dosyalar açıldı Hulusi Akar’ın açtığı tazminat davasıyla ilgili de konuşan Özel, Akar’ın geçmişte açtığı davayı kaybettiğini hatırlatarak, Akar’ın bugünkü davayla sadece 'zevahiri kurtarmaya çalıştığını' söyledi.Devamında ise şunu şöyledi: Son olarak Özel, Türkiye’nin daha fazla kavga istemediğini, vatandaşın icraat ve hizmet beklediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/mitten-nokta-operasyon-santa-maria-italyan-kilisesi-saldirisinin-planlayicisi-istanbulda-yakalandi-1088014199.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087344806_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_00da8943dc94b154a01029ac6e39a291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, ak parti, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, ak parti, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları
Özgür Özel, CHP için en uygun erken seçim tarihini açıkladı
Özgür Özel, 'Erken seçim için en uygun tarih 2025 Kasım ayıdır' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemcilerine yönelik 'özür açıklamasına tepki' gösterdi. Özel, AK Parti’nin söylemlerinin tansiyonu artırdığını belirterek, Dilruba Kayserilioğlu adına özür dilediğini, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kadri Mısırlıoğlu’nun Atatürk’e yönelik hakaret dolu sözleri için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.
Erken seçim tartışmalarına da değinen Özel, “Erken seçim için en uygun tarih 2025 Kasım ayıdır. Vatandaş kavga değil, çözüm bekliyor” dedi. Erken seçim tarihinin açıklanması gerektiğini belirten Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her koşulda hazır olduğunu vurguladı.
Hulusi Akar ile eski dosyalar açıldı
Hulusi Akar’ın açtığı tazminat davasıyla ilgili de konuşan Özel, Akar’ın geçmişte açtığı davayı kaybettiğini hatırlatarak, Akar’ın bugünkü davayla sadece 'zevahiri kurtarmaya çalıştığını' söyledi.
Devamında ise şunu şöyledi:
'Hulusi bey o gün 500 bin lira açıp bugün 100 bin liralık dava açıyorsa bugün zevahiri kurtarmaya çalışıyor. Kanun önünde doğruluğum ve haklılığım ispatlanmıştır. Artık o devirler geçti, kimse bulunduğu mevkiye dayanıp kabadayılık taslamaya çalışmasın.'
Son olarak Özel, Türkiye’nin daha fazla kavga istemediğini, vatandaşın icraat ve hizmet beklediğini vurguladı.