https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/nato-bati-silahlariyla-rus-topraklarina-saldiriya-izin-verilmesi-askeri-acidan-hakli-1088027008.html

NATO: Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırıya izin verilmesi askeri açıdan ‘haklı’

NATO: Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırıya izin verilmesi askeri açıdan ‘haklı’

Sputnik Türkiye

NATO Askeri Komite Başkanı Bauer, Batı silahlarının Rusya topraklarına karşı kullanılmasına izin verilmesinin askeri açıdan ‘haklı’ olduğunu savundu. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T20:26+0300

2024-09-14T20:26+0300

2024-09-14T20:25+0300

ukrayna krizi

rob bauer

nato

rusya

ukrayna

uzun menzilli füze

saldırı

batı

kiev

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081916797_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_806358d210b06c9488952c0066bda5ad.jpg

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Batı yapımı uzun menzilli silahlar kullanmasına izin verilmesinin askeri açıdan ‘haklı’ olduğunu düşündüğünü, ancak ülkelerin Kiev'e sağlanan silahların kullanımına hangi kısıtlamaların uygulanması gerektiğine karar verme hakkının bulunduğunu söyledi.NATO Askeri Komitesinin Prag’da yapılan toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bauer, “Silahlı çatışma hükümlerine göre, saldırıya uğrayan her ülkenin meşru müdafaa hakkı vardır. Bu hak, söz konusu ülkenin sınırlarıyla kısıtlı değil. Dolayısıyla askeri açıdan bakıldığında düşmanı, lojistiğini, cepheye yakıt ve mühimmat tedarikini zayıflatmak için zorlayıcı nedenler var. Bunların mümkün olduğunca durdurulması gerekiyor” dedi.Aynı zamanda Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelerin de bu silahlardan sorumlu oldukları için bunların kullanımına belirli kısıtlamalar koyma hakkına sahip olduklarına vurgu yapan Bauer, "Bu nedenle siyasi tartışmalar sürüyor ve farklı ülkeler farklı görüşler dile getiriyor" diye konuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarının derinliklerine yönelik olası saldırıların sonuçları hakkındaki sözlerinin gerekli adreslere ulaştığından şüpheleri olmadığını söylemişti.Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-senator-puskov-ukraynaya-fuze-tedariki-ingiltereyi-catismanin-dogrudan-katilimcisi-haline-1088025961.html

rusya

ukrayna

batı

kiev

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rob bauer, nato, rusya, ukrayna, uzun menzilli füze, saldırı, batı, kiev, dmitriy peskov, vladimir putin, moskova, avrupa