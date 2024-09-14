https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narinin-okul-arkadaslarina-mebden-psikososyal-destek--1088027351.html
Narin'in okul arkadaşlarına MEB'den psikososyal destek
Narin'in okul arkadaşlarına MEB'den psikososyal destek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Diyarbakır'da yaşanan olaya ilişkin psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Tavşantepe İlkokulu öğrenci ve... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T21:25+0300
2024-09-14T21:25+0300
2024-09-14T21:25+0300
türkiye
narin güran
milli eğitim bakanlığı (meb)
meb
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:249:986:804_1920x0_80_0_0_553512bf0462cf24ede299b0dc90b2dc.jpg
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaptığı açıklamada, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar başkanlığında Bakanlık psikososyal destek saha koordinatörlerinin Diyarbakır'da yaşanan olaya ilişkin psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Narin Güran'ın okuduğu Tavşantepe İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geleceği bildirildi.Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleşecek çalışmada, il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekiplerince, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bir hafta sürecek psikososyal müdahale faaliyetleri düzenlenecek.Faaliyetlerin birinci gününde öğrenci ve öğretmenlere yönelik programın ilk aşaması olan psikolojik ilk yardım çalışmasının gerçekleştirildiği açıklandı.Süreçten etkilenen öğretmen ve öğrencilere psikososyal destekBu süreçten yoğun bir şekilde etkilenen öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini paylaşmalarının sağlandığı kaydedilen açıklamada, okul personelinin birbirine desteğinin önemi vurgulandığı, öğrencilerle yapılan çalışmada ise çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının belirlendiği belirtildi.Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak, ihtiyaçlarını belirlemek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla etkinlikler düzenlendiği; öğretmenlerle psikososyal destek çalışmasında yer alan zorlayıcı bir yaşam sonrasında ortaya çıkabilecek tepkilerle ilgili bilgilendirmeler yapıldığı açıklandı.34 öğrenciye verilen psikoeğitim çalışmalarında psikososyal kitlerin dağıtıldığı ve etkinlikler yapıldıktan sonra ebeveynler için zorlayıcı bir yaşam olayı sonrasında yapacaklarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı psikososyal yardım broşürü dağıtıldığı bildirildi.Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bir sonraki hafta yapılacak çalışmalar planlanırken bakanlığın Tavşantepe İlkokulunda yapılan çalışmaları yakından takip ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narin-cinayetinde-gelisme-anne-yuksel-guranin-dis-ornegi-alinacak-1088025206.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:156:986:896_1920x0_80_0_0_5680aa1820c46a98aa241262f5d58d2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran, milli eğitim bakanlığı (meb), meb, diyarbakır
narin güran, milli eğitim bakanlığı (meb), meb, diyarbakır
Narin'in okul arkadaşlarına MEB'den psikososyal destek
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Diyarbakır'da yaşanan olaya ilişkin psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Tavşantepe İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine psikososyal destek sağlandı.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaptığı açıklamada, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar başkanlığında Bakanlık psikososyal destek saha koordinatörlerinin Diyarbakır'da yaşanan olaya ilişkin psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Narin Güran'ın okuduğu Tavşantepe İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geleceği bildirildi.
Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleşecek çalışmada, il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekiplerince, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bir hafta sürecek psikososyal müdahale faaliyetleri düzenlenecek.
Faaliyetlerin birinci gününde öğrenci ve öğretmenlere yönelik programın ilk aşaması olan psikolojik ilk yardım çalışmasının gerçekleştirildiği açıklandı.
Süreçten etkilenen öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek
Bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenen öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini paylaşmalarının sağlandığı kaydedilen açıklamada, okul personelinin birbirine desteğinin önemi vurgulandığı, öğrencilerle yapılan çalışmada ise çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının belirlendiği belirtildi.
Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak, ihtiyaçlarını belirlemek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla etkinlikler düzenlendiği; öğretmenlerle psikososyal destek çalışmasında yer alan zorlayıcı bir yaşam sonrasında ortaya çıkabilecek tepkilerle ilgili bilgilendirmeler yapıldığı açıklandı.
34 öğrenciye verilen psikoeğitim çalışmalarında psikososyal kitlerin dağıtıldığı ve etkinlikler yapıldıktan sonra ebeveynler için zorlayıcı bir yaşam olayı sonrasında yapacaklarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı psikososyal yardım broşürü dağıtıldığı bildirildi.
Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bir sonraki hafta yapılacak çalışmalar planlanırken bakanlığın Tavşantepe İlkokulunda yapılan çalışmaları yakından takip ettiği bildirildi.