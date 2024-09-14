https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bankalar-faiz-oranlari-degisti-1-milyon-tlnin-aylik-getirisi-ne-kadar-oldu-1088011505.html

Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Bankaların mevduat faiz oranlarında güncellemeler başladı. Mevduat sahipleri, şu anda faiz oranlarının ne durumda olduğunu ve yatırımlarının ne kadar... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T10:08+0300

2024-09-14T10:08+0300

2024-09-14T10:10+0300

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2024 yılının Nisan ayında zirve yapan mevduat faizleri, yaz aylarında düşüş trendine girmişti. Ancak, Merkez Bankası'nın attığı son adımlar ve bankaların hedeflerine ulaşma çabaları, mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, bankaların zorunlu mevduat karşılıkları ve mevduat artış hedeflerine dikkat çekiyor.Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bankalardaki güncel faiz oranlarına dair şu bilgileri paylaştı:Faizler daha da yükselecek mi?Bankaların mevduat hedeflerine ulaşma çabası, faiz oranlarında yeni artışları gündeme getiriyor. Kurtuluş, Eylül ayında bankaların cazip kampanyalar düzenleyebileceğini belirtiyor: Enflasyon beklentileri faizleri etkileyecek mi?Enflasyon beklentileri de faiz oranlarını doğrudan etkileyebilir. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38-40 bandında olduğunu belirten Kurtuluş, "Yıl sonuna kadar 2-3 puanlık bir oynama olabilir. Ancak, Ekim ayından itibaren faiz indirimleri gündeme gelebilir. Yıl sonuna kadar kesin bir faiz indirimi bekliyoruz" dedi.1 milyon TL ne kadar kazandırıyor?Bankalarda 1 milyon TL'lik bir yatırımın aylık getirisi merak konusu. Şu anki faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'nin aylık net getirisi 42 bin 54 TL ile 42 bin 863 TL arasında değişiyor. Bu oran, yüzde 52-53 bandındaki bankalar için geçerli.Faiz düşüşüne karşı yatırımcılar ne yapmalı?Mevduat sahiplerinin kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri öneriliyor. Kurtuluş, "Merkez Bankası'nın politika faizi uzun süredir sabit. Ekim ayından itibaren faiz indirimleri konuşulacak. Yatırımcılar, bankaların yapacağı son faiz artışlarını sıkı takip etmeli ve kısa vadeli yatırımlar yapmalı" dedi.Mevduat faizlerindeki gelişmeleri yakından takip etmek, yatırımcılar için kazançlarını maksimize etme fırsatı sunuyor.

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