https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narin-guranin-amcasi-salim-guranin-iscisi-oldugu-ogrenilen-15-yasindaki-supheli-tutuklandi-1088009000.html
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Narin Güran'ın öldürülmesin ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T00:53+0300
2024-09-14T00:53+0300
2024-09-14T00:54+0300
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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan ve Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/diyarbakir-barosundan-narin-guran-aciklamasi-musteki-olarak-dosyaya-basvuru-yaptik-1088005320.html
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Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
00:53 14.09.2024 (güncellendi: 00:54 14.09.2024)
Narin Güran'ın öldürülmesin ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan ve Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.