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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/diyarbakir-barosundan-narin-guran-aciklamasi-musteki-olarak-dosyaya-basvuru-yaptik-1088005320.html
Diyarbakır Barosu'ndan 'Narin Güran' açıklaması: 'Müşteki olarak dosyaya başvuru yaptık'
Diyarbakır Barosu'ndan 'Narin Güran' açıklaması: 'Müşteki olarak dosyaya başvuru yaptık'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T21:56+0300
2024-09-13T22:05+0300
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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetinde müşteki olarak başvuru yaptıklarını duyurdu.Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Barosu dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıkladı. Narin için dava ve soruşturma dosyasına müşteki olarak başvuru yapıldığını belirten Diyarbakır Baro Başkanı Eren ''Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Dava süreçlerinde biz buna katılma sıfatı diyoruz, bugün bütün aile bireylerinin bu dava dosyası açısından şüpheli konumda oldukları için tutuklu ve daha önce şüpheli olarak ifadeleri alındığı için müşteki sıfatı kazanamayacaklarından dolayı, yazılı başvurumuzla dosyaya resmi anlamda da müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklamaDenizli ziyaretinde Narin Güran soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:Narin Güran cinayetinde bir gözaltı daha: Fuat Güran’ın eşi gözaltındaDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere bir kişi daha eklendi.Arama çalışmalarının 19’uncu günü cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada ‘suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklanan amca Fuat Güran’ın eşi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fuat Güran’ın eşi'nin sorgusu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-cinayetiyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-dun-serbest-birakilmisti-bugun-yeniden-gozaltina-1087998658.html
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diyarbakır, diyarbakır barosu, narin güran, müşteki, avukat, dava, cinayet, bağlar

Diyarbakır Barosu'ndan 'Narin Güran' açıklaması: 'Müşteki olarak dosyaya başvuru yaptık'

21:56 13.09.2024 (güncellendi: 22:05 13.09.2024)
© AA / Bestami Bodruknihat eren
nihat eren - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Bestami Bodruk
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Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren müşteki olarak dosyaya başvuru yaptıklarını açıkladı.
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetinde müşteki olarak başvuru yaptıklarını duyurdu.
Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Barosu dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıkladı. Narin için dava ve soruşturma dosyasına müşteki olarak başvuru yapıldığını belirten Diyarbakır Baro Başkanı Eren ''Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Dava süreçlerinde biz buna katılma sıfatı diyoruz, bugün bütün aile bireylerinin bu dava dosyası açısından şüpheli konumda oldukları için tutuklu ve daha önce şüpheli olarak ifadeleri alındığı için müşteki sıfatı kazanamayacaklarından dolayı, yazılı başvurumuzla dosyaya resmi anlamda da müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Denizli ziyaretinde Narin Güran soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:
Şu anda Narin'in soruşturmasında 10 kişi tutuklu. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Elde edilen bulgular, Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku örneği adli tıp kurumlarımızda Diyarbakır'da ve İstanbul'da incelemeye tabi tutuldu. Patolojik, biyolojik, kimyasal bütün tetkikler yapılıyor, bu incemeler biraz zaman alacak. Bunların neticesinde birtakım veriler ortaya çıkacak. İfadeleri savcılarımız değerlendirecek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor, biz de titizlikle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başından beri Narin kızımızın canlı bulunmasıyla ilgili özellikle üstün bir gayret gösterilmesini istemişti. Sonrasında da adli soruşturmanın titizlikle sürdürülmesi ve Narin evladımızı katleden canilerin bir an önce bulunması ve yargı huzurunda hesap vermelerinin sağlanmasıyla ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, hepimiz milletçe bu beklenti içerisinde girdik.

Narin Güran cinayetinde bir gözaltı daha: Fuat Güran’ın eşi gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere bir kişi daha eklendi.
Arama çalışmalarının 19’uncu günü cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada ‘suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklanan amca Fuat Güran’ın eşi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fuat Güran’ın eşi'nin sorgusu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda sürüyor.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme
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