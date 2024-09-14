https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narin-guran-sorusturmasi-salim-guranin-yeniden-ifadesi-alindi-1088009315.html

Narin Güran soruşturması: Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı

Narin Güran soruşturması: Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin’in amcası Salim Güran, yeniden ifadesi alınmak üzere... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T01:58+0300

2024-09-14T01:58+0300

2024-09-14T01:58+0300

türkiye

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Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Narin'in amcası Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı. 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesi alındı. Güran, savcılıkta olay günüyle ilgili daha önce jandarma ve savcılığa verdiği ifadeleri tekrar ederek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.'Herhangi bir diyeceğim yoktur'Salim Güran'ın aracına başka çocukların da bindiğini savunması üzerine sadece Narin Güran'ın DNA'sı çıkması hakkında Güran, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur" dedi.'20.00 sularında bana "Narin kayıptır" dediler'Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Selim Atasoy'un olay günü tarlada kızlarının olmadığını, sadece oğlu ve kendisinin olduğunu belirttiğinin aktarılması ve 'olaydan 2 gün önce Salim'in kızlarını köydeki evine götürdüğü' yönündeki beyanlarının sorulması üzerine Güran, şunları kaydetti:18.59'da okulun önünden geçmiştiSalim Güran'a kamera kayıtlarında saat 18.59'da okulun önünden geçtiğinin belirtilmesi üzerine Güran, "Mehmet Selim Atasoy telefonla arayıp, 'Yolda ileri geri giden şüpheli bir araç var' demesinin üzerine hemen M'yi Hüseyin amcasının evinin önünde bırakıp hızlıca şüpheli aracın olduğu yere doğru gittim. Söz konusu kameranın önünden geçme nedenim de budur" diyerek olay günü, tutuklu Nevzat Bahtiyar ile saat 15.08'de yaptığı görüşmenin içeriğinin içme suyu olduğunu iddia etti.'Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz?'Savcılığın, "Sizden ele geçirilen cep telefonuna ilişkin yapılan Dijital Materyal İnceleme Raporu'nda 23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve whatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz?" sorusu üzerine Güran, "Sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum" ifadelerini kullandı.'Ailenin birçok üyesi 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, Whatsapp kayıtlarını silmiş, neden?'Güran, kendisine yöneltilen, “Sizin ailenin birçok üyesinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, whatsApp kayıtlarını sildikleri tespit edilmiştir. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişlerdir?" sorusu üzerine aile üyelerinin neden bu verileri sildiğini bilmediğini öne sürdü. 'Yeğenim Narin'i öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim'Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine ilişkin olarak ise, "Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü Nevzat'a seslenmedim. Onu 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bu beyanlarını kabul etmiyorum. Yeğenim Narin'i öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim" beyanında bulundu.HTS analizleri ve Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi uyumlu"Olay günü Nevzat Bahtiyar'ın sizi aradığında tarlada olduğunuzu ve devamındaki süreçte saat 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğinizi söylemenize karşın alınan HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar'ın beyanı ile uyumlu birlikte olduğunuz anlaşılmıştır. Bu çelişkiye ilişkin beyanınız nedir?" sorusunu Güran, "Kesinlikle olay günü Nevzat Bahtiyar ile görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu da kabul etmiyorum" şeklinde yanıtladı.Kayıp dakikalara cevap vermediOlay günü, tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söyledi. R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların 'şüpheli' olarak değerlendirdikleri beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etti."Mehmet Selim Atasoy'un sizi araması üzerine okulun önünden geçerek beyaz renkli arabayı kontrol etmeye gittiğinizi beyan ettiniz. HTS incelemelerinde Mehmet Selim Atasoy'un sizi 18.27’de aradığı, ancak 18.59'da okulun önünden geçtiğiniz kamera görüntüleri ile sabit olduğu, ayrıca R.A. ile 18.37-18.54 arasında yapmış olduğunuz 4 görüşmenin araba ve tarlaya ilişkin olduğunu ve arabayı kontrol ettiğiniz noktada gerçekleştiğini, sonrasında tarlaya ve sondajın olduğu yere gittiğinizi beyan ettiniz. Bu durum okul kamerası önünden 18.59’da geçtiğiniz sabit olduğu hususu ile çelişmektedir" denilerek, söyleyeceklerinin sorulması üzerine Salim Güran, bu hususta söyleyeceği bir şey olmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narin-guranin-amcasi-salim-guranin-iscisi-oldugu-ogrenilen-15-yasindaki-supheli-tutuklandi-1088009000.html

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