https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-sorusturmasinda-tutuklananlara-olay-gunu-soruldu-saati-degistirirsen-senin-basin-yanar-1087996211.html

Narin soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu: 'Saati değiştirirsen senin başın yanar'

Narin soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu: 'Saati değiştirirsen senin başın yanar'

Sputnik Türkiye

Narin'in babasının amcasının kızı Birsen Güran (19), olay günü Narin'in saat 14.00'te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma'yı sorduğunu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T16:59+0300

2024-09-13T16:59+0300

2024-09-13T17:05+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

cinayet

çocuk

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme suçuna iştirak etmek' suçundan tutuklanan Enes Güran, mahkemede savcılıktaki ifadelerini tekrarladığını kaydetti.Güran, savcılıktaki ifadesinde, olay sonrasında gözünde oluşan morluğun sorulması üzerine, Narin'i mısır tarlasında ararken mısır koçanlarına çarptıklarını öne sürdü.Arama çalışmaları sırasında bir hastanede kimliği belirsiz, Narin olduğu değerlendirilen bir çocuk ihbarı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Güran, şöyle devam etti:'Sinirden kolumu ısırdım, ısırık izi bu sebeple oluştu'Kolundaki ısırık ve sırtındaki tırnak izine benzer izlerin sorulması üzerine Güran, şu ifadeleri kullandı:Tutuklu amcası Salim Güran ile babası, ailesi ya da bizzat kendisi arasında herhangi bir husumet ya da sıkıntı olup olmadığı sorusunu Güran, "Son dönemde babam ile Salim amcam arasında küslük ve husumet bildiğim kadarıyla yoktu ancak 2023 yılı Aralık ayında aralarında bir alacak verecek sorunu olmuştu. Salim Güran, babama araba için bir miktar para vermiş ve daha sonra parasını geri istemişti. O dönem sık sık parasını istediği için babam da huzursuz olmuştu. Bunun üzerine amcam Erhan Güran ikisini bir araya getirip olayı çözmeye çalışmıştı ancak Salim Güran bu görüşmeye gelmemişti. Amcam Erhan, Mersin'deki arkadaşından aldığı parayı babam adına Salim Güran'a vermişti. Olay sebebiyle babam ve amcam uzun süre konuşmadılar" şeklinde yanıtladı.Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i, Salim Güran'ın öldürüp kendisinin saklaması için verdiği şeklindeki beyanının sorulması üzerine Güran, şunları kaydetti:Babasına neden Narin'in kaybolduğunu iletmediklerinin sorulması üzerine Güran, "Narin'i aramaya çıktığımda cep telefonum evdeydi. Bu sebeple arayamadım. Annemin neden aramadığını ise bilmiyorum" dedi.Güran, ifadesinde şunları kaydetti:Güran, mahkemede verdiği ifadede de 21 Ağustos'ta Malatya'dan Diyarbakır'a geldiğini, babasının otogardan kendisini aldığını anlattı."Annem sofrayı serdi, mutfağa giderken bana, 'Narin nerede?' diye sordu, ben de Narin'i görmediğimi söyledim. Narin'i aramaya başladık. Narin'i ararken jandarmayı aramak aklıma gelmedi, jandarmayı kimin aradığını da bilmiyorum, telefonum yanımda olmadığı için jandarmanın hangi saatte geldiğini bilmiyorum. Narin'den etkilendiğim için ilk ifademde arama saatini yanlış belirttim, sonra aklıma gelince düzeltmek istedim ancak olmadı, sonraki ifademde düzelttim" diyen Güran, suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.'Aile büyükleri ile Narin kaybolduktan sonra bir defa toplandığımızı hatırlıyorum'Tutuklanan diğer zanlılardan amca Fuat Güran, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde olay günü Van'da olduğunu, Narin'in kaybolduğu ikinci gün köye geldiğini belirtti."Aile büyükleri ile Narin kaybolduktan sonra bir defa toplandığımızı hatırlıyorum. Hangi gün toplandığımızı hatırlamıyorum. Toplantıda hatırladığım kadarıyla Ali Rıza, Erhan, Ümit, Kurtuluş, Memduh, Barış, Mehmet ve Yalçın Güran ile Berat, İmran, Muhammed ve Hasan Kaya ve ben vardım" ifadelerini kullanan Güran, Narin kaybolduktan sonra köyde çıkan yangına ilişkin şu beyanda bulundu:Narin Güran'ın kuzeni Muhammed Kaya, Salim Güran'ın dayısı, Narin'in ise dayısının kızı olduğunu belirterek, olay sabahı saat 08.30'da Salim Güran'ın evinde olduğunu anlattı.O gün düğün davetiyesi dağıttıklarını belirten Güran, bu sırada telefonda Narin'in kaybolduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini ifade etti.Güran, köye gelip arama çalışmalarına katıldıklarını anlatarak, "Dedem Mehmet Şerif Kaya'nın çiftliğine jandarma ile gittik. Burada kameranın şifresini bulamadığımız için inceleyemedik. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.'Saati değiştirirsen senin başın yanar'Narin'in babasının amcasının kızı Birsen Güran (19), olay günü Narin'in saat 14.00'te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma'yı sorduğunu belirtti.Narin'e Hatice ve Fatma'nın anneannesine gittiklerini söylediğini anlatan Güran, saat 19.00-19.30 sıralarında Narin'in kaybolduğunu öğrendiğini, arama çalışmalarına katıldığını kaydetti.Güran, şu beyanlarda bulundu:'Kızlarıma kapıyı çalan kim dediğimde Narin olduğunu söylediler'Narin'in babasının amcasının eşi olan Maşşallah Güran (46), Narin'in babası Arif Güran ve tutuklanan amca Salim Güran'ın kayınbiraderinin oğulları olduğunu belirterek, olay günü eşi ve torununun Batman'a taziyeye gittiğini söyledi.Öğleden sonra kapılarının çalındığını anlatan Güran, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:Narin'i kaybolduğunu öğrenince sabaha kadar aradıklarını belirten Güran, kendisine sorulması üzerine Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın arasının iyi olduğunu, birbirleri ile görüştüklerini bildiğini aktardı.'Silinen kayıtlarla ilgili bir bilgim yoktur'Narin'in halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, bir sitede özel güvenlik görevlisi olduğunu, olay günü 08.00'de mesaisi bittiğinde eve gittiğini, 13.00 sıralarına kadar uyuduğunu, uyandığında eşi ve çocukları ile onlara kıyafet almaya gittiklerini belirtti.Eve döndüklerinde Narin'in kaybolduğunu öğrendiklerini, onu aramaya başladıklarını anlatan Kaya, köyde çıkan yangının sorulması üzerine şunları söyledi:'El fenerini de al köye ineceğiz'Tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40), bahçe sulaması yaptığını, Salim Güran'ı da bu nedenle tanıdığını belirtti.Atasoy, olay günü kendisiyle tarlaya gelen kızlarını 15.00'ten sonra eve bıraktığını anlatarak, yemek yedikten sonra 15.30 sıralarında kendisini Salim Güran'ın aradığını ve nerede olduğunu sorduğunu, ona evde olduğunu söylediğini ifade etti.Atasoy, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-sorusturmasinda-celiskili-ifadeler-anne-salim-gurani-neden-3-kez-aradi-1087966343.html

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