https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/kanadada-turk-ailenin-restorani-iki-hafta-icinde-2-defa-kundaklandi-1088031119.html
Kanada'da Türk ailenin restoranı, bir hafta içinde iki defa kundaklandı
Kanada'da Türk ailenin restoranı, bir hafta içinde iki defa kundaklandı
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Quebec bölgesinde bir Türk ailenin işlettiği restoran, bir hafta içinde düzenlenen iki kundaklama sonucu kullanılamaz hale geldi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T23:20+0300
2024-09-14T23:20+0300
2024-09-15T00:01+0300
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kundaklama
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Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı.İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk kundaklamanın restoranda büyük bir hasara yol açmadığını ancak ikincisinde işletmenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.Saymadi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesi'ne destekleri için teşekkür eden Saymadi paylaşımında "İşimizin yüzde doksanı restoranda yenilen yemekten geliyordu ve müşterilerle o kadar iyi ilişkiler geliştirmiştik ki içeri girdikleri anda ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/abdde-bir-kisi-israil-baskonsoloslugu-yakininda-kendini-atese-verdi-1088026419.html
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türk, kanada, kundaklama, restoran
türk, kanada, kundaklama, restoran
Kanada'da Türk ailenin restoranı, bir hafta içinde iki defa kundaklandı
23:20 14.09.2024 (güncellendi: 00:01 15.09.2024)
Kanada'nın Quebec bölgesinde bir Türk ailenin işlettiği restoran, bir hafta içinde düzenlenen iki kundaklama sonucu kullanılamaz hale geldi.
Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı.
İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk kundaklamanın restoranda büyük bir hasara yol açmadığını ancak ikincisinde işletmenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.
Saymadi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesi'ne destekleri için teşekkür eden Saymadi paylaşımında "İşimizin yüzde doksanı restoranda yenilen yemekten geliyordu ve müşterilerle o kadar iyi ilişkiler geliştirmiştik ki içeri girdikleri anda ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı" ifadelerine yer verdi.