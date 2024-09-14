https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/abdde-bir-kisi-israil-baskonsoloslugu-yakininda-kendini-atese-verdi-1088026419.html

ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Boston kentinde bir kişi, sosyal medyada 'Gazze'deki soykırımı' protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T19:53+0300

2024-09-14T19:53+0300

2024-09-14T19:56+0300

dünya

abd

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israil-filistin

boston

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abd hava kuvvetleri

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ABD'nin Boston kentinde bir kişinin, sosyal medyada 'Gazze'deki soykırımı' protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdiği duyuruldu.Olayın 11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında meydana geldiği belirtilirken, kendini yakan kişinin ağır yaralandığı ve Massachusetts General Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Boston Acil Servis Hizmetleri (EMS) de kendini yakan kişinin ciddi yanıkları olduğunu aktardı.Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle kendini yakan kişinin kimliği ve bu eylemi niye yaptığı konusunda detay paylaşmadı. Suffolk County Bölge Savcılığı Ofisi, olayı soruşturduklarını duyurdu.İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddede gerçekleştiYerel medya kaynaklarına göre, olayın İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddede meydana geldiği duyurulurken kendini yakan kişinin olay yeri güvenlik kamera görüntülerini yayınladı.Buna göre, bir erkek bir süre otel önünde yürüyüş yapmasının ardından kendini ateşe verdiği bildirildi. Olay yerine yakın kişiler yangını söndürmeye koştuBir görgü tanığı, çığlıkları duyan arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiğini ve sırt çantalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatarak, durumu 'son derece üzücü' olarak tanımladı. Kişinin kendini yakmadan önce üzerine benzin döktüğü ve çevredekilerin olaya müdahale etmeye çalışarak adamın üzerine su dökmeye çalıştığı kaydedildi.'Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz'Olayın, İsrail'in Boston Başkonsolosluğu ve 'Chabad Boston' adlı ibadet yerinin bulunduğu Four Seasons Oteli'nin dışında gerçekleşmesi dikkati çekti.Sosyal medyaya yansıyan ve Boston'dan paylaşıldığı anlaşılan bir videoda kendisini 'Matt Nelson' olarak tanıtan kişi, şunları kaydetti:"Benim adım Matt Nelson ve aşırı bir protesto eylemine girişmek üzereyim. Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz."İsrail medyasına göre, olayın 11 Eylül'ün yıl dönümünde meydana gelmesine dikkati çekildi.Şubat ayında, ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/harrisi-protesto-eden-filistin-destekcileri-disari-atildi-bir-savas-suclusunu-destekliyorsun-1088014867.html

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abd, protesto, israil-filistin, boston, four seasons, abd hava kuvvetleri