ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:55
8 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Irak’tan çekilebileceği açıklandı ve hemen Irak’ta IŞİD saldırıları başladı. Tesadüf değil’
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
DNA manipülasyonu neden yapıldı?
17:35
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
19:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:35
23 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:14
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
20:24
7 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
08:16
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
08:33
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
09:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
10:05
13 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:30
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
12:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
16:10
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
16:24
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
16:41
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
17:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
17:35
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
17:46
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
18:21
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
18:46
7 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
21:14
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/abdde-bir-kisi-israil-baskonsoloslugu-yakininda-kendini-atese-verdi-1088026419.html
ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi
ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Boston kentinde bir kişi, sosyal medyada 'Gazze'deki soykırımı' protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T19:53+0300
2024-09-14T19:56+0300
dünya
abd
protesto
israil-filistin
boston
four seasons
abd hava kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/01/1050381545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5fd1cca5b1492ef2ea697bb7d5ab2153.jpg
ABD'nin Boston kentinde bir kişinin, sosyal medyada 'Gazze'deki soykırımı' protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdiği duyuruldu.Olayın 11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında meydana geldiği belirtilirken, kendini yakan kişinin ağır yaralandığı ve Massachusetts General Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Boston Acil Servis Hizmetleri (EMS) de kendini yakan kişinin ciddi yanıkları olduğunu aktardı.Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle kendini yakan kişinin kimliği ve bu eylemi niye yaptığı konusunda detay paylaşmadı. Suffolk County Bölge Savcılığı Ofisi, olayı soruşturduklarını duyurdu.İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddede gerçekleştiYerel medya kaynaklarına göre, olayın İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddede meydana geldiği duyurulurken kendini yakan kişinin olay yeri güvenlik kamera görüntülerini yayınladı.Buna göre, bir erkek bir süre otel önünde yürüyüş yapmasının ardından kendini ateşe verdiği bildirildi. Olay yerine yakın kişiler yangını söndürmeye koştuBir görgü tanığı, çığlıkları duyan arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiğini ve sırt çantalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatarak, durumu 'son derece üzücü' olarak tanımladı. Kişinin kendini yakmadan önce üzerine benzin döktüğü ve çevredekilerin olaya müdahale etmeye çalışarak adamın üzerine su dökmeye çalıştığı kaydedildi.'Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz'Olayın, İsrail'in Boston Başkonsolosluğu ve 'Chabad Boston' adlı ibadet yerinin bulunduğu Four Seasons Oteli'nin dışında gerçekleşmesi dikkati çekti.Sosyal medyaya yansıyan ve Boston'dan paylaşıldığı anlaşılan bir videoda kendisini 'Matt Nelson' olarak tanıtan kişi, şunları kaydetti:"Benim adım Matt Nelson ve aşırı bir protesto eylemine girişmek üzereyim. Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz."İsrail medyasına göre, olayın 11 Eylül'ün yıl dönümünde meydana gelmesine dikkati çekildi.Şubat ayında, ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/harrisi-protesto-eden-filistin-destekcileri-disari-atildi-bir-savas-suclusunu-destekliyorsun-1088014867.html
boston
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/01/1050381545_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_a273d81e5e320e28d8ce8ed6dea1fd4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, protesto, israil-filistin, boston, four seasons, abd hava kuvvetleri
abd, protesto, israil-filistin, boston, four seasons, abd hava kuvvetleri

ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

19:53 14.09.2024 (güncellendi: 19:56 14.09.2024)
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AA
Abone ol
ABD'nin Boston kentinde bir kişi, sosyal medyada 'Gazze'deki soykırımı' protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdiği bildirildi. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının yangına müdahale ettiği bildirildi.
ABD'nin Boston kentinde bir kişinin, sosyal medyada 'Gazze'deki soykırımı' protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdiği duyuruldu.
Olayın 11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında meydana geldiği belirtilirken, kendini yakan kişinin ağır yaralandığı ve Massachusetts General Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Boston Acil Servis Hizmetleri (EMS) de kendini yakan kişinin ciddi yanıkları olduğunu aktardı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle kendini yakan kişinin kimliği ve bu eylemi niye yaptığı konusunda detay paylaşmadı. Suffolk County Bölge Savcılığı Ofisi, olayı soruşturduklarını duyurdu.

İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddede gerçekleşti

Yerel medya kaynaklarına göre, olayın İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddede meydana geldiği duyurulurken kendini yakan kişinin olay yeri güvenlik kamera görüntülerini yayınladı.
Buna göre, bir erkek bir süre otel önünde yürüyüş yapmasının ardından kendini ateşe verdiği bildirildi. Olay yerine yakın kişiler yangını söndürmeye koştu
Bir görgü tanığı, çığlıkları duyan arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiğini ve sırt çantalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatarak, durumu 'son derece üzücü' olarak tanımladı. Kişinin kendini yakmadan önce üzerine benzin döktüğü ve çevredekilerin olaya müdahale etmeye çalışarak adamın üzerine su dökmeye çalıştığı kaydedildi.

'Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz'

Olayın, İsrail'in Boston Başkonsolosluğu ve 'Chabad Boston' adlı ibadet yerinin bulunduğu Four Seasons Oteli'nin dışında gerçekleşmesi dikkati çekti.
Sosyal medyaya yansıyan ve Boston'dan paylaşıldığı anlaşılan bir videoda kendisini 'Matt Nelson' olarak tanıtan kişi, şunları kaydetti:
"Benim adım Matt Nelson ve aşırı bir protesto eylemine girişmek üzereyim. Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz."
İsrail medyasına göre, olayın 11 Eylül'ün yıl dönümünde meydana gelmesine dikkati çekildi.
Şubat ayında, ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe vermişti.
Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
DÜNYA
Harris'i protesto eden Filistin destekçileri dışarı atıldı: 'Bir savaş suçlusunu destekliyorsun'
12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала