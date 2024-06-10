14 bin samuray arısı kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya salındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
09:18
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
12:18
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
12:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Ertürk Akşun: Ortaçağ’ın bütün fenomenlerini bugün yeniden yaşamaya başladık
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
18:45
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
19:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
19:22
4 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
19:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
20:04
3 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
20:33
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
21:34
4 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
22:03
1 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
22:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
22:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Eczacıların problemleri
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/14-bin-samuray-arisi-kahverengi-kokarcayla-mucadele-icin-dogaya-salindi-1084695760.html
14 bin samuray arısı kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya salındı
14 bin samuray arısı kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya salındı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Avrupa'ya Asya'dan yayılan kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yetiştirilen 14 bin... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T18:16+0300
2024-06-10T18:16+0300
türkiye
kahverengi kokarca
arı
tarım ve orman bakanlığı
istanbul tarım ve orman müdürlüğü
rize
trabzon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/19/1059112184_35:0:1886:1041_1920x0_80_0_0_9c89b1950b9edb66c6d1ab97ac0d7b0c.jpg
Çarşamba günü konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2017 yılında ülkeye giriş yapan 2019'da ise Samsun'da görülmeye başlayan kahverengi kokarcayla ilgili mücadeleye devam edildiğini söyledi.Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında gerekli iş ve işlemlerin uygulandığını ifade ederek, "2023 yılı Kasım ayında kahverengi kokarca konusunda bir panel düzenledik. Bu zararlıyla ilgili dikkatleri çekerek ilçelerde neler yapılabilir, öncelikle farkındalık yaratmak, tehlikesinin ne olduğuyla ilgili yoğun bir çalışma yaptık." dedi.Kahverengi kokarca mücadelesinde popülasyon izleme ve kitlesel mücadele amaçlı proje kapsamında, temin edilen yaklaşık 420 tuzaklama da yapıldığını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Betül Bayraklı da kahverengi kokarca ile uzun vadede en umut vadeden mücadele yönteminin samuray arılarının üretimi ve doğaya salınması olarak görüldüğünü bildirdi.Bayraklı, yöntemin hem çevreci hem de ekonomik olduğunu ancak etkilerinin uzun vadede görebileceğini vurgulayarak, "Samuray arıcıklarının anavatanında kahverengi kokarcanın yumurtalarının yüzde 60-90'ına kadar parazitlediği rapor edilmiştir. Washington'daki çalışmaya göre 2015 yılında yüzde 0,8 olan parazitleme oranı 2018 yılında yüzde 65,7 olarak tespit edilmiştir. Zamanında, düzenli ve doğru şekilde yapılan salımlarla parazitleme oranlarında artışların olacağı görülmektedir. Bu da kahverengi kokarcanın popülasyonunu baskılayacak ve bir süre sonra artık popülasyon dengeye gelerek zarar eşiğinin altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.Samuray arılarının merkezlerinde 2023 yılında üretimine başlandığını, yaklaşık 20-25 bininin Artvin ve Rize'de doğaya salındığını dile getiren Bayraklı, "Bu yıl ise 150 bin adet parazitoit üretilmesini ve kahverengi kokarcanın yoğun olduğu ve riskli kabul edilen 33 ilde doğaya salınması hedeflenmiştir. Üretimle ilgili çalışmalarımız tamamlandı ve mayıs ayından itibaren de salım çalımlarımız başladı. Salım işlemleri haziran ayı sonunda tamamlanacaktır. Bugün ve yarın yapacağımız salımlarla birlikte yaklaşık 140 bin adet salımı gerçekleştirmiş olacağız. Doğaya salım işlemlerimiz bundan böyle her yıl tekrarlanacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/marmara-denizinde-tekrar-musilaj-ortaya-cikmaya-basladi-sakin-denize-girmeyin-1084681164.html
türkiye
rize
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/19/1059112184_266:0:1654:1041_1920x0_80_0_0_34f1e1b4d0098dba3e9b18c0ae9bb524.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahverengi kokarca, arı, tarım ve orman bakanlığı, istanbul tarım ve orman müdürlüğü, rize, trabzon
kahverengi kokarca, arı, tarım ve orman bakanlığı, istanbul tarım ve orman müdürlüğü, rize, trabzon

14 bin samuray arısı kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya salındı

18:16 10.06.2024
© Pixabayarı, üzüm, meyve
arı, üzüm, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© Pixabay
Abone ol
Türkiye ve Avrupa'ya Asya'dan yayılan kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yetiştirilen 14 bin samuray arısı, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki fındık bahçesine salındı.
Çarşamba günü konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2017 yılında ülkeye giriş yapan 2019'da ise Samsun'da görülmeye başlayan kahverengi kokarcayla ilgili mücadeleye devam edildiğini söyledi.
Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında gerekli iş ve işlemlerin uygulandığını ifade ederek, "2023 yılı Kasım ayında kahverengi kokarca konusunda bir panel düzenledik. Bu zararlıyla ilgili dikkatleri çekerek ilçelerde neler yapılabilir, öncelikle farkındalık yaratmak, tehlikesinin ne olduğuyla ilgili yoğun bir çalışma yaptık." dedi.
Kahverengi kokarca mücadelesinde popülasyon izleme ve kitlesel mücadele amaçlı proje kapsamında, temin edilen yaklaşık 420 tuzaklama da yapıldığını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:
"Kışlık dönemde mekanik mücadelenizi yapın gördüğünüz yerde yok edin dedik. Daha sonra bunların nerede olduğuyla ilgili daha kimyasal mücadeleye kalmadan bioteknik mücadele yapalım diye tuzaklarla beraber yerlerini tespit ettik. Bugün biolojik mücadelede, tespit edilen yerlerde arılar salınıp burada bunları ilaç kullanmadan yok etmenin peşindeyiz. Mekanik, biyolojik, bioteknik, kimyasal bunların tamamını entegre edip bu zararlıdan fındıklarımızı kurtarmamız lazım."
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Betül Bayraklı da kahverengi kokarca ile uzun vadede en umut vadeden mücadele yönteminin samuray arılarının üretimi ve doğaya salınması olarak görüldüğünü bildirdi.
Bayraklı, yöntemin hem çevreci hem de ekonomik olduğunu ancak etkilerinin uzun vadede görebileceğini vurgulayarak, "Samuray arıcıklarının anavatanında kahverengi kokarcanın yumurtalarının yüzde 60-90'ına kadar parazitlediği rapor edilmiştir. Washington'daki çalışmaya göre 2015 yılında yüzde 0,8 olan parazitleme oranı 2018 yılında yüzde 65,7 olarak tespit edilmiştir. Zamanında, düzenli ve doğru şekilde yapılan salımlarla parazitleme oranlarında artışların olacağı görülmektedir. Bu da kahverengi kokarcanın popülasyonunu baskılayacak ve bir süre sonra artık popülasyon dengeye gelerek zarar eşiğinin altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Samuray arılarının merkezlerinde 2023 yılında üretimine başlandığını, yaklaşık 20-25 bininin Artvin ve Rize'de doğaya salındığını dile getiren Bayraklı, "Bu yıl ise 150 bin adet parazitoit üretilmesini ve kahverengi kokarcanın yoğun olduğu ve riskli kabul edilen 33 ilde doğaya salınması hedeflenmiştir. Üretimle ilgili çalışmalarımız tamamlandı ve mayıs ayından itibaren de salım çalımlarımız başladı. Salım işlemleri haziran ayı sonunda tamamlanacaktır. Bugün ve yarın yapacağımız salımlarla birlikte yaklaşık 140 bin adet salımı gerçekleştirmiş olacağız. Doğaya salım işlemlerimiz bundan böyle her yıl tekrarlanacak." dedi.
Marmara'da müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
TÜRKİYE
Marmara denizinde tekrar müsilaj ortaya çıkmaya başladı: 'Sakın denize girmeyin'
18:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала