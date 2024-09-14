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Jahrein'in avukatından tutuklamaya ilişkin açıklama: 'Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcı '
Jahrein'in avukatından tutuklamaya ilişkin açıklama: 'Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcı '
Sputnik Türkiye
Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, sosyal medya hesabında tutuklamaya dair açıklamalarda bulundu. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T14:03+0300
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Dün akşam saatlerinde tutuklanan Ahmet Sonuç isimli 'Jahrein' takma adlı yayıncının avukatı Burhanettin Mumcuoğlu'dan olaya ilişkin açıklama geldi. Jahrein'in 'kaçacağı' iddialarının yalan olduğunu vurgulayan ve 'güçlü durduğunu' açıklayan Mumcuoğlu, şunları yazdı: 'Hanede bir olumsuzluk gözlenmedi''Ters kelepçe ve enseye bastırma fotoğraflarıyla..''Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcıdır'
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jahrein, avukat, twitch
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Jahrein'in avukatından tutuklamaya ilişkin açıklama: 'Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcı '

14:03 14.09.2024 (güncellendi: 14:26 14.09.2024)
© İHA / İHA-AW287111Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© İHA / İHA-AW287111
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Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, sosyal medya hesabında tutuklamaya dair açıklamalarda bulundu.
Dün akşam saatlerinde tutuklanan Ahmet Sonuç isimli 'Jahrein' takma adlı yayıncının avukatı Burhanettin Mumcuoğlu'dan olaya ilişkin açıklama geldi.
Jahrein'in 'kaçacağı' iddialarının yalan olduğunu vurgulayan ve 'güçlü durduğunu' açıklayan Mumcuoğlu, şunları yazdı:

'Hanede bir olumsuzluk gözlenmedi'

Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma günü itibariyle tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir. Yaşananların hukuki bir izahatı yoktur. Tutukluluğunu gerektirir hiçbir durum bulunmamaktadır. İşin en acısı kararın ardından Aile Bakanlığı’nın inceleme yapması için devreye sokulmasıdır. Müvekkilin bir yaşındaki oğlunun başında hayatını oğluna adamış annesi bulunmaktadır, şu açıklamayı yapmak dahi insanın kanına dokunmaktadır. Neyse ki zorumuza giden bu inceleme meselesinin son bulduğunu umuyoruz. Bakanlığa bağlı uzmanlar tarafından hanede inceleme yapıldı ve bir olumsuzluğun bulunmadığı gözlemlendi.

Açıklamamın gecikmesinin nedeni de bu gibi durumlarla uğraşma gereğidir. Evinde bulunmadığı için kolluk tarafından telefonla aranan müvekkilim emniyete birkaç dakika içinde kendisi gitmiştir, bu güne kadar her emniyet davetine derhal icabet etmiştir. Milyonlarca insanın halen erişebileceği biri iki, diğeri üç yıl öncesine ait iki video kesitinin gizlenebileceği gerekçesiyle tutuklama kararı verilmesini vicdanınıza bırakıyoruz. Müvekkilim, Türk vatandaşlığı yanında AB pasaportu sahibi olmasına karşın ülkesine kesin dönüş yaparak işini ve yuvasını ülkesinde kurmuştur.

'Ters kelepçe ve enseye bastırma fotoğraflarıyla..'

Kaçacağı yönünde tutuklama gerekçesi kurulması hakkaniyetli değildir. Adil bir yargılama olmadan, tutuklanmasına daha en baştan karar verilerek bir yargılama yapılıyormuş gibi gösterildiği herkesçe malumdur. Bunun bir maksadı müvekkilim üzerinden internette içerik üretenlere ve yayıncılara gözdağı verilmesidir. Müvekkilim ibret edilerek belirli güç sahiplerinin hoşuna gitmeyeceği konuşmaları yapanların başına ne tür işler geleceği gösterilmeye çabalanmaktadır.

Haksız gözaltı ve tutuklamalarla, medyaya servis edilmesi için ters kelepçe ve enseye bastırma fotoğraflarıyla benzer şekilde sindirilmeye çabalanan vatandaşlar akla gelebilecektir. Müvekkilim haksız gözaltı ve tutuklamanın yanında bir itibar suikastıyla da karşı karşıyadır.

'Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcıdır'

Adil bir yargılama olmadan, tutuklanmasına daha en baştan karar verilerek bir yargılama yapılıyormuş gibi gösterildiği herkesçe malumdur. Bunun bir maksadı müvekkilim üzerinden internette içerik üretenlere ve yayıncılara gözdağı verilmesidir. Müvekkilim ibret edilerek belirli güç sahiplerinin hoşuna gitmeyeceği konuşmaları yapanların başına ne tür işler geleceği gösterilmeye çabalanmaktadır. Haksız gözaltı ve tutuklamalarla, medyaya servis edilmesi için ters kelepçe ve enseye bastırma fotoğraflarıyla benzer şekilde sindirilmeye çabalanan vatandaşlar akla gelebilecektir. Müvekkilim haksız gözaltı ve tutuklamanın yanında bir itibar suikastıyla da karşı karşıyadır. Başka bir şüphelinin ifadeleri, bazı haber organları tarafından müvekkilimin fotoğraflarıyla verilmiştir. Emniyet, ısrarla müvekkilimi başka bir şüpheli ile aynı kadraja almakta, konuşmalarının benzer olduğu yönünde açıklamalar yapmaktadır. Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcıdır.

Müvekkilimin çocukların korunmasına ilişkin gösterdiği hassasiyet ve bu hassasiyeti nedeniyle getirilen bazı kısıtlamaları haklı bulmasından ötürü gördüğü tepki bilinmektedir. Bütün bunların üzerine bir de evladı üzerinden inceleme yapılması onurlu her insanın zoruna gidecek kötülüktedir. Bu kirli itibarsızlaştırma çalışmalarına karşı duracak en büyük güç, sosyal medyada göstereceğiniz tepkidir.

Cezaevinde ziyaret ettiğim müvekkilim güçlü durmaktadır. Kendisine destek gösterip uğradığı haksızlığa tepki gösterenleri gücüm yettiğince tek tek ilettim, teker teker teşekkür etti. Özellikle geçmişte husumet yaşamasına rağmen sessiz kalmayanlara ayrıca teşekkürlerini iletti. Sevenleri müsterih olsun. Serbest kalacağı ve ailesine kavuşacağı günü beklemektedir.

Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı: Tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
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