Jahrein'in avukatından tutuklamaya ilişkin açıklama: 'Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcı '

Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma günü itibariyle tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir. Yaşananların hukuki bir izahatı yoktur. Tutukluluğunu gerektirir hiçbir durum bulunmamaktadır. İşin en acısı kararın ardından Aile Bakanlığı’nın inceleme yapması için devreye sokulmasıdır. Müvekkilin bir yaşındaki oğlunun başında hayatını oğluna adamış annesi bulunmaktadır, şu açıklamayı yapmak dahi insanın kanına dokunmaktadır. Neyse ki zorumuza giden bu inceleme meselesinin son bulduğunu umuyoruz. Bakanlığa bağlı uzmanlar tarafından hanede inceleme yapıldı ve bir olumsuzluğun bulunmadığı gözlemlendi.

Açıklamamın gecikmesinin nedeni de bu gibi durumlarla uğraşma gereğidir. Evinde bulunmadığı için kolluk tarafından telefonla aranan müvekkilim emniyete birkaç dakika içinde kendisi gitmiştir, bu güne kadar her emniyet davetine derhal icabet etmiştir. Milyonlarca insanın halen erişebileceği biri iki, diğeri üç yıl öncesine ait iki video kesitinin gizlenebileceği gerekçesiyle tutuklama kararı verilmesini vicdanınıza bırakıyoruz. Müvekkilim, Türk vatandaşlığı yanında AB pasaportu sahibi olmasına karşın ülkesine kesin dönüş yaparak işini ve yuvasını ülkesinde kurmuştur.