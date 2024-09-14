https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/iranli-uzmanlardan-abdnin-rus-medyasina-yonelik-yaptirimlarina-tepki-1088028945.html

İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki

İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki

Sputnik Türkiye

İranlı medya uzmanları, ABD'nin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve bağlı kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlarını Sputnik’e değerlendirdi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T22:05+0300

2024-09-14T22:05+0300

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batı

ifade özgürlüğü

propaganda

çifte standart

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İranlı medya aktivisti ve ABD meseleleri uzmanı Abbas Aslani, Washington’un Rus medyasına yönelik yaptırımlarının amacının ABD'nin çıkarlarına aykırı sesleri susturmak ve geniş kitlelere ulaşmamasını engellemek olduğunu söyledi.Abbasi, bu adımın genel olarak ABD'nin eylemlerini sorgulayan farklı görüşlere yönelik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Batı'nın medya üzerinde dünya çapında baskı uyguladığını belirten uzman, "Batı, doğru ve gerçek bilgilerin sağlanması sürecine müdahale etmeye çalışıyor; bu, Gazze'de işlenen suçlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere farklı ülkelerde ve farklı gerekçelerle gerçekleşiyor” diye konuştu.İranlı analist ve İran-Rusya meseleleri uzmanı Seyyed Celil Calalifar ise, Rus medyasının faaliyetlerini kısıtlama kararını ifade özgürlüğü konusunda çifte standartların tipik bir tezahürü olarak gördüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:Medyanın çalışmalarına yönelik kısıtlamaları ağır bir insan hakları ihlali olarak nitelendiren Calalifar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yonelik-yaptirimlari-terorist-enformasyon-saldirisidir-1088016271.html

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iranlı, uzman, abd, rossiya segodnya, yaptırım, batı, ifade özgürlüğü, propaganda, çifte standart, cnn, joe biden, abd hazine bakanlığı