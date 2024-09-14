https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/iranli-uzmanlardan-abdnin-rus-medyasina-yonelik-yaptirimlarina-tepki-1088028945.html
İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki
İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki
Sputnik Türkiye
İranlı medya uzmanları, ABD'nin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve bağlı kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlarını Sputnik’e değerlendirdi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T22:05+0300
2024-09-14T22:05+0300
2024-09-14T22:04+0300
dünya
iranlı
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rossiya segodnya
yaptırım
batı
ifade özgürlüğü
propaganda
çifte standart
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İranlı medya aktivisti ve ABD meseleleri uzmanı Abbas Aslani, Washington’un Rus medyasına yönelik yaptırımlarının amacının ABD'nin çıkarlarına aykırı sesleri susturmak ve geniş kitlelere ulaşmamasını engellemek olduğunu söyledi.Abbasi, bu adımın genel olarak ABD'nin eylemlerini sorgulayan farklı görüşlere yönelik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Batı'nın medya üzerinde dünya çapında baskı uyguladığını belirten uzman, "Batı, doğru ve gerçek bilgilerin sağlanması sürecine müdahale etmeye çalışıyor; bu, Gazze'de işlenen suçlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere farklı ülkelerde ve farklı gerekçelerle gerçekleşiyor” diye konuştu.İranlı analist ve İran-Rusya meseleleri uzmanı Seyyed Celil Calalifar ise, Rus medyasının faaliyetlerini kısıtlama kararını ifade özgürlüğü konusunda çifte standartların tipik bir tezahürü olarak gördüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:Medyanın çalışmalarına yönelik kısıtlamaları ağır bir insan hakları ihlali olarak nitelendiren Calalifar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yonelik-yaptirimlari-terorist-enformasyon-saldirisidir-1088016271.html
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iranlı, uzman, abd, rossiya segodnya, yaptırım, batı, ifade özgürlüğü, propaganda, çifte standart, cnn, joe biden, abd hazine bakanlığı
iranlı, uzman, abd, rossiya segodnya, yaptırım, batı, ifade özgürlüğü, propaganda, çifte standart, cnn, joe biden, abd hazine bakanlığı
İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki
İranlı medya uzmanları, ABD'nin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve bağlı kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlarını Sputnik’e değerlendirdi.
İranlı medya aktivisti ve ABD meseleleri uzmanı Abbas Aslani, Washington’un Rus medyasına yönelik yaptırımlarının amacının ABD'nin çıkarlarına aykırı sesleri susturmak ve geniş kitlelere ulaşmamasını engellemek olduğunu söyledi.
Abbasi, bu adımın genel olarak ABD'nin eylemlerini sorgulayan farklı görüşlere yönelik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Medyaya baskı yapmak ve kısıtlamalar getirmek, fazla yorum gerektirmeyen, amacı açık bir eylemdir. Bu eylemin amacı ABD'nin çıkarlarına aykırı olan sesleri susturmak ve geniş kitlelere ulaşmasını engellemektir. Bu adım belirli bir medya veya kişilere karşı değil, genel olarak ABD'nin eylemlerini sorgulayan farklı görüşlere yöneliktir.”
Batı'nın medya üzerinde dünya çapında baskı uyguladığını belirten uzman, "Batı, doğru ve gerçek bilgilerin sağlanması sürecine müdahale etmeye çalışıyor; bu, Gazze'de işlenen suçlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere farklı ülkelerde ve farklı gerekçelerle gerçekleşiyor” diye konuştu.
İranlı analist ve İran-Rusya meseleleri uzmanı Seyyed Celil Calalifar ise, Rus medyasının faaliyetlerini kısıtlama kararını ifade özgürlüğü konusunda çifte standartların tipik bir tezahürü olarak gördüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:
“Bu karar, ABD ve Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi: Rusya ve İran'a karşı propagandalarında ifade özgürlüğü diye bağırıyorlar ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda ‘sakıncalı’ medyanın çalışmalarına derhal kısıtlama getiriyorlar."
Medyanın çalışmalarına yönelik kısıtlamaları ağır bir insan hakları ihlali olarak nitelendiren Calalifar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
“Rusya, ABD ve Batı'nın aksine bilgi alanını hiçbir zaman yıkıcı propaganda için kullanmadı, yalnızca kendini savundu. Rusya, Batı ile çatışmada bilgi kaynağını henüz tam olarak kullanmış değil ve bana göre Amerikan medyasının saldırılarına direnmede daha da aktif olması gerekiyor.”
Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.