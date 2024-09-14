İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:55
8 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Irak’tan çekilebileceği açıklandı ve hemen Irak’ta IŞİD saldırıları başladı. Tesadüf değil’
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
DNA manipülasyonu neden yapıldı?
17:35
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
19:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:35
23 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:14
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
20:24
7 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
08:16
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
08:33
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
09:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
10:05
13 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:30
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
12:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
16:10
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
16:24
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
16:41
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
17:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
17:35
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
17:46
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
18:21
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
18:46
7 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
21:14
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/iranli-uzmanlardan-abdnin-rus-medyasina-yonelik-yaptirimlarina-tepki-1088028945.html
İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki
İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki
Sputnik Türkiye
İranlı medya uzmanları, ABD'nin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve bağlı kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlarını Sputnik’e değerlendirdi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T22:05+0300
2024-09-14T22:04+0300
dünya
iranlı
uzman
abd
rossiya segodnya
yaptırım
batı
ifade özgürlüğü
propaganda
çifte standart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0b/1054654471_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f0b064f3009411e7694b23b4a6d4ea24.jpg
İranlı medya aktivisti ve ABD meseleleri uzmanı Abbas Aslani, Washington’un Rus medyasına yönelik yaptırımlarının amacının ABD'nin çıkarlarına aykırı sesleri susturmak ve geniş kitlelere ulaşmamasını engellemek olduğunu söyledi.Abbasi, bu adımın genel olarak ABD'nin eylemlerini sorgulayan farklı görüşlere yönelik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Batı'nın medya üzerinde dünya çapında baskı uyguladığını belirten uzman, "Batı, doğru ve gerçek bilgilerin sağlanması sürecine müdahale etmeye çalışıyor; bu, Gazze'de işlenen suçlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere farklı ülkelerde ve farklı gerekçelerle gerçekleşiyor” diye konuştu.İranlı analist ve İran-Rusya meseleleri uzmanı Seyyed Celil Calalifar ise, Rus medyasının faaliyetlerini kısıtlama kararını ifade özgürlüğü konusunda çifte standartların tipik bir tezahürü olarak gördüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:Medyanın çalışmalarına yönelik kısıtlamaları ağır bir insan hakları ihlali olarak nitelendiren Calalifar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yonelik-yaptirimlari-terorist-enformasyon-saldirisidir-1088016271.html
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0b/1054654471_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_de25d8df8194dff3c546e39aa6ffd8c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iranlı, uzman, abd, rossiya segodnya, yaptırım, batı, ifade özgürlüğü, propaganda, çifte standart, cnn, joe biden, abd hazine bakanlığı
iranlı, uzman, abd, rossiya segodnya, yaptırım, batı, ifade özgürlüğü, propaganda, çifte standart, cnn, joe biden, abd hazine bakanlığı

İranlı uzmanlardan ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki

22:05 14.09.2024
© SputnikRossiya Segodnya
Rossiya Segodnya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© Sputnik
Abone ol
İranlı medya uzmanları, ABD'nin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve bağlı kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlarını Sputnik’e değerlendirdi.
İranlı medya aktivisti ve ABD meseleleri uzmanı Abbas Aslani, Washington’un Rus medyasına yönelik yaptırımlarının amacının ABD'nin çıkarlarına aykırı sesleri susturmak ve geniş kitlelere ulaşmamasını engellemek olduğunu söyledi.
Abbasi, bu adımın genel olarak ABD'nin eylemlerini sorgulayan farklı görüşlere yönelik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Medyaya baskı yapmak ve kısıtlamalar getirmek, fazla yorum gerektirmeyen, amacı açık bir eylemdir. Bu eylemin amacı ABD'nin çıkarlarına aykırı olan sesleri susturmak ve geniş kitlelere ulaşmasını engellemektir. Bu adım belirli bir medya veya kişilere karşı değil, genel olarak ABD'nin eylemlerini sorgulayan farklı görüşlere yöneliktir.”
Batı'nın medya üzerinde dünya çapında baskı uyguladığını belirten uzman, "Batı, doğru ve gerçek bilgilerin sağlanması sürecine müdahale etmeye çalışıyor; bu, Gazze'de işlenen suçlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere farklı ülkelerde ve farklı gerekçelerle gerçekleşiyor” diye konuştu.
İranlı analist ve İran-Rusya meseleleri uzmanı Seyyed Celil Calalifar ise, Rus medyasının faaliyetlerini kısıtlama kararını ifade özgürlüğü konusunda çifte standartların tipik bir tezahürü olarak gördüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:
“Bu karar, ABD ve Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi: Rusya ve İran'a karşı propagandalarında ifade özgürlüğü diye bağırıyorlar ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda ‘sakıncalı’ medyanın çalışmalarına derhal kısıtlama getiriyorlar."
Medyanın çalışmalarına yönelik kısıtlamaları ağır bir insan hakları ihlali olarak nitelendiren Calalifar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
“Rusya, ABD ve Batı'nın aksine bilgi alanını hiçbir zaman yıkıcı propaganda için kullanmadı, yalnızca kendini savundu. Rusya, Batı ile çatışmada bilgi kaynağını henüz tam olarak kullanmış değil ve bana göre Amerikan medyasının saldırılarına direnmede daha da aktif olması gerekiyor.”
Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
DÜNYA
Zaharova: ABD'nin Rus medya kuruluşlarına yönelik yaptırımları terörist enformasyon saldırısıdır
13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала