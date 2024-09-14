İngiltere savaş çığırtkanlığına devam ediyor: Peki İngiliz ordusu ne durumda?

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2024-09-14T16:59+0300
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Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, Ukrayna’nın uzun menzilli Storm Shadow seyir füzelerini Rusya içindeki hedeflerde kullanmasına izin verme fikrini dışlamadı. Ancak Birleşik Krallık’ın savaş kışkırtan tavrı kendi silahlı kuvvetlerinin kriz içinde olması gerçeğiyle çelişiyor. Hatta itiraflar ordunun günden güne içten zayıfladığını gösteriyor. Peki İngiltere Silahlı Kuvvetleri gerçekten ne durumda?15 yılda 25 bin asker ordudan ayrıldı İngiliz silahlı kuvvetleri giderek daha fazla zorlanmakta. Mart 2023’e kadar olan 12 aylık süreçte, Kraliyet Donanması’na alınan yeni askerlerin sayısı yüzde 22.1 oranında azalırken, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde (RAF) bu düşüş yüzde 17, kara kuvvetlerinde ise yüzde 15’e yaklaştı. Resmi verilere göre, İngiliz Ordusu’nun profesyonel kadroları şu anda 75 bin 166 kişilik düzenli personelden oluşmakta, bu sayı 2010 yılında yaklaşık 100 bin civarındaydı.Kraliyet Donanması’ndaki personel sıkıntısı, bazı gemilerin hizmet dışı bırakılmasına yol açtığı iddia ediliyor.Teknik sorunlar peşini bırakmıyorKraliyet Donanması’nın amiral gemisi olan HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales uçak gemileri bazı teknik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Şubat 2024’te HMS Queen Elizabeth, NATO’nun Steadfast Defender tatbikatlarından bir arızadan dolayı çekilmek zorunda kaldı.Yeni Tip 26 fırkateynlerin hizmete girişi ertelendi ve 2028’e kadar operasyonel kapasiteye ulaşması beklenmiyor.Birleşik Krallık’ın nükleer silahlı denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) sistemi Trident II D-5’in Ocak ayında gerçekleştirilen başarısız deniz fırlatma testi, 2016 yılında HMS Vengeance gemisiyle yaşanan bir önceki başarısız testin ardından ikinci oldu.Orduya para dahi yok Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), 2023’te Ulusal Denetim Ofisi’nin (NAO) ortaya koyduğu üzere 16,9 milyar sterlin (22,17 milyar dolar) bütçe açığıyla karşı karşıya. Kamu Hesapları Komitesi (PAC), Mart 2024’te yayımladığı raporda bu açığın gerçekte 29 milyar sterlin (38,05 milyar dolar) civarında olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Savunma Bakanlığı’nın tedarik ve teslimat süreçleri ciddi gecikmeler yaşıyor. İngiliz milletvekillerine göre, bakanlığın 46 ekipman programından sadece ikisi zamanında, bütçeye uygun ve kalite standartlarına göre teslim edilmeye 'yüksek oranda olası vaziyette. Mart ayında yayımlanan bir Avam Kamarası Komitesi raporu, nükleer denizaltı reaktörleri de dahil olmak üzere beş büyük proje için 'başarı şansının' olmadığı sonucuna varmıştı.
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İngiltere savaş çığırtkanlığına devam ediyor: Peki İngiliz ordusu ne durumda?

16:59 14.09.2024
© İHA / NEIL HALLBin 200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı. Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall'da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı’nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra'daki St. James Park'a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı.
Bin 200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı. Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall'da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı’nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra'daki St. James Park'a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© İHA / NEIL HALL
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İngiltere, Ukrayna'daki meşru olmayan yönetimin NATO silahlarıyla Rusya içlerine saldırılması konusunda 'cesur' ifadeler kullanılıyor. Peki İngiliz ordusu son dönemde nasıl bir vaziyet içinde?
Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, Ukrayna’nın uzun menzilli Storm Shadow seyir füzelerini Rusya içindeki hedeflerde kullanmasına izin verme fikrini dışlamadı. Ancak Birleşik Krallık’ın savaş kışkırtan tavrı kendi silahlı kuvvetlerinin kriz içinde olması gerçeğiyle çelişiyor. Hatta itiraflar ordunun günden güne içten zayıfladığını gösteriyor.
Peki İngiltere Silahlı Kuvvetleri gerçekten ne durumda?

15 yılda 25 bin asker ordudan ayrıldı

İngiliz silahlı kuvvetleri giderek daha fazla zorlanmakta. Mart 2023’e kadar olan 12 aylık süreçte, Kraliyet Donanması’na alınan yeni askerlerin sayısı yüzde 22.1 oranında azalırken, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde (RAF) bu düşüş yüzde 17, kara kuvvetlerinde ise yüzde 15’e yaklaştı. Resmi verilere göre, İngiliz Ordusu’nun profesyonel kadroları şu anda 75 bin 166 kişilik düzenli personelden oluşmakta, bu sayı 2010 yılında yaklaşık 100 bin civarındaydı.
Kraliyet Donanması’ndaki personel sıkıntısı, bazı gemilerin hizmet dışı bırakılmasına yol açtığı iddia ediliyor.

Teknik sorunlar peşini bırakmıyor

Kraliyet Donanması’nın amiral gemisi olan HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales uçak gemileri bazı teknik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Şubat 2024’te HMS Queen Elizabeth, NATO’nun Steadfast Defender tatbikatlarından bir arızadan dolayı çekilmek zorunda kaldı.
Yeni Tip 26 fırkateynlerin hizmete girişi ertelendi ve 2028’e kadar operasyonel kapasiteye ulaşması beklenmiyor.
Birleşik Krallık’ın nükleer silahlı denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) sistemi Trident II D-5’in Ocak ayında gerçekleştirilen başarısız deniz fırlatma testi, 2016 yılında HMS Vengeance gemisiyle yaşanan bir önceki başarısız testin ardından ikinci oldu.

Orduya para dahi yok

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), 2023’te Ulusal Denetim Ofisi’nin (NAO) ortaya koyduğu üzere 16,9 milyar sterlin (22,17 milyar dolar) bütçe açığıyla karşı karşıya. Kamu Hesapları Komitesi (PAC), Mart 2024’te yayımladığı raporda bu açığın gerçekte 29 milyar sterlin (38,05 milyar dolar) civarında olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Savunma Bakanlığı’nın tedarik ve teslimat süreçleri ciddi gecikmeler yaşıyor. İngiliz milletvekillerine göre, bakanlığın 46 ekipman programından sadece ikisi zamanında, bütçeye uygun ve kalite standartlarına göre teslim edilmeye 'yüksek oranda olası vaziyette.
Mart ayında yayımlanan bir Avam Kamarası Komitesi raporu, nükleer denizaltı reaktörleri de dahil olmak üzere beş büyük proje için 'başarı şansının' olmadığı sonucuna varmıştı.
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