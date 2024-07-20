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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/husiler-intikam-yemini-etti-ne-boyun-egeceyiz-ne-de-geri-adim-atacagiz-1086065593.html
Husiler, intikam yemini etti: 'Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız'
Husiler, intikam yemini etti: 'Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız'
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler'in Yüksek Siyasi Konseyi, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına 'etkili bir yanıt' verileceğini ifade etti. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T23:02+0300
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İsrail ile Yemen'deki Husiler arasından tansiyon yükseldi. İsrail'e ait F-15 savaş uçakları, Tel Aviv saldırısına misilleme olarak Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırdı. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları ve bir elektrik santrali vuruldu. Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına 'etkili bir yanıt' verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Filistin halkının desteği ve zaferi yönündeki duruşumuz ilkelerimizden, inançlarımızdan ve dinimizden kaynaklanmaktadır. Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız. İnşallah bu desteği sürdüreceğiz ve düşmanımız daha ciddi darbeler alacak" ifadeleri kullanıldı.İsrail'in Hudeyde saldırısı sonucu ölü ve yaralıların da olduğu bildiriliyor.'Yemen saldırısı bir mesaj'İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Husiler'in dün 1 İsrail vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Tel Aviv'e yönelik saldırısının ardından bir mesaj göndermek için Yemen'i hedef aldıklarını belirtti. Bakan Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve önemi açık. Husiler bize 200'den fazla kez saldırdı. İlk kez bir İsrail vatandaşına zarar verdiklerinde biz onlara saldırdık. Bunu ihtiyaç duyulabilecek her yerde yapacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/detaylari-ortaya-cikti-israil-abd-ile-birlikte-22-ucak-ile-husilere-saldirmis-1086064706.html
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husiler, israil, israil-filistin, israil ordusu, güney yemen, yemen, iran
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Husiler, intikam yemini etti: 'Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız'

23:02 20.07.2024 (güncellendi: 23:03 20.07.2024)
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanHusiler
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Yemen'deki Husiler'in Yüksek Siyasi Konseyi, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına 'etkili bir yanıt' verileceğini ifade etti.
İsrail ile Yemen'deki Husiler arasından tansiyon yükseldi. İsrail'e ait F-15 savaş uçakları, Tel Aviv saldırısına misilleme olarak Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırdı.
Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları ve bir elektrik santrali vuruldu. Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına 'etkili bir yanıt' verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Filistin halkının desteği ve zaferi yönündeki duruşumuz ilkelerimizden, inançlarımızdan ve dinimizden kaynaklanmaktadır. Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız. İnşallah bu desteği sürdüreceğiz ve düşmanımız daha ciddi darbeler alacak" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Hudeyde saldırısı sonucu ölü ve yaralıların da olduğu bildiriliyor.

'Yemen saldırısı bir mesaj'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Husiler'in dün 1 İsrail vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Tel Aviv'e yönelik saldırısının ardından bir mesaj göndermek için Yemen'i hedef aldıklarını belirtti. Bakan Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve önemi açık. Husiler bize 200'den fazla kez saldırdı. İlk kez bir İsrail vatandaşına zarar verdiklerinde biz onlara saldırdık. Bunu ihtiyaç duyulabilecek her yerde yapacağız" ifadelerini kullandı.
Yemen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Detayları ortaya çıktı: İsrail, ABD ile koordinasyonlu olarak 22 uçak ile Husiler'e saldırmış
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