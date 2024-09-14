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Hollanda'da 'olağanüstü hal' kararı: AB düzenlemelerinden çekilmeye hazırlık yapılıyor
Hollanda'da 'olağanüstü hal' kararı: AB düzenlemelerinden çekilmeye hazırlık yapılıyor
Sputnik Türkiye
Hollanda'da koalisyon hükümeti yeni kabine programını açıkladı. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T12:00+0300
2024-09-14T12:00+0300
dünya
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koalisyon
olağanüstü hal
göçmen
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Yeni kabine programını açıklayan Hollanda'daki koalisyon hükümetinin, göçmenlere karşı daha sıkı tedbirler uygulamak üzere olağanüstü hal ilan etmeye ve Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinden çekilmeye hazırlandığı belirtildi.Olağanüstü halAçıklanan 138 sayfalık kabine programında, göçmenler ile ilgili Yabancılar Kanunu'ndaki 'olağanüstü hal ilan etme' yetkisinin kullanılabileceği ifade edildi. Savaş, afet ve pandemi gibi durumlarda hükümete Meclis'e danışmadan düzenleme yapma imkanı tanıyacak olan bu yetkinin Danıştay tarafından değerlendireceği vurgulandı.Programda, olağanüstü hal rejimine geçilerek Meclis'e danışmaksızın bakanlar kurulu tarafından yasal düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı vurgulanarak, aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyenlere, Hollanda'da düzenli ve yeterli gelir getiren bir işte çalışma ve en az 2 yıldır bir konutta ikamet etme şartı getirileceği açıklandı. Ayrıca, 18 yaşını geçen çocuklar için aile birleşimi hakkı sağlanmayacak. Yenilenen iltica başvuruları daha sıkı bir incelemeye tabi tutulacak ve duruşmalara veya randevulara gelmeyen göçmenlerin başvuruları reddedilebilecek. Göçmenleri paylaştırma politikasından vazgeçilecek ve oturum izni olmayanlar zorla sınır dışı edilecek.Programda, sınır kontrollerinin artırılmak istenildiği ve 5 yıllık kesintisiz oturumu olanlara verilen süresiz oturum alma şartının 10 yıllık kesintisiz oturuma sahip olma şeklinde değiştirileceği ifade edildi.Danıştay inceleyecekHollanda Başbakanı Dick Schoof, düzenlenen basın toplantısında, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söyledi. Danıştay'ın incelemesinin 6 ila 8 hafta sürebileceği ve olağanüstü halin sona ereceği tarihle ilgili henüz bir karar verilmediği dile getirildi.Hollanda, AB göç düzenlemelerinden çekilmeye hazırlanıyorHollanda'nın AB göç düzenlemelerinden çekilmek için önümüzdeki hafta başvuruda bulunacağı duyuruldu. Bakanlar Kurulu'nun, çekilme talebini Brüksel'e resmi olarak ileteceği açıklandı.Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, Avrupa'daki benzer düşünen ülkelerle birlikte hareket edilerek sınır kontrolünün güçlendirileceğini belirtti.
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hollanda, koalisyon, olağanüstü hal, göçmen
hollanda, koalisyon, olağanüstü hal, göçmen

Hollanda'da 'olağanüstü hal' kararı: AB düzenlemelerinden çekilmeye hazırlık yapılıyor

12:00 14.09.2024
© BAS CZERWINSKIHollanda’da Erasmus Tıp Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırı 1 kişi yaralandı.
Hollanda’da Erasmus Tıp Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırı 1 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© BAS CZERWINSKI
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Hollanda'da koalisyon hükümeti yeni kabine programını açıkladı.
Yeni kabine programını açıklayan Hollanda'daki koalisyon hükümetinin, göçmenlere karşı daha sıkı tedbirler uygulamak üzere olağanüstü hal ilan etmeye ve Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinden çekilmeye hazırlandığı belirtildi.

Olağanüstü hal

Açıklanan 138 sayfalık kabine programında, göçmenler ile ilgili Yabancılar Kanunu'ndaki 'olağanüstü hal ilan etme' yetkisinin kullanılabileceği ifade edildi. Savaş, afet ve pandemi gibi durumlarda hükümete Meclis'e danışmadan düzenleme yapma imkanı tanıyacak olan bu yetkinin Danıştay tarafından değerlendireceği vurgulandı.
Programda, olağanüstü hal rejimine geçilerek Meclis'e danışmaksızın bakanlar kurulu tarafından yasal düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı vurgulanarak, aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyenlere, Hollanda'da düzenli ve yeterli gelir getiren bir işte çalışma ve en az 2 yıldır bir konutta ikamet etme şartı getirileceği açıklandı. Ayrıca, 18 yaşını geçen çocuklar için aile birleşimi hakkı sağlanmayacak. Yenilenen iltica başvuruları daha sıkı bir incelemeye tabi tutulacak ve duruşmalara veya randevulara gelmeyen göçmenlerin başvuruları reddedilebilecek. Göçmenleri paylaştırma politikasından vazgeçilecek ve oturum izni olmayanlar zorla sınır dışı edilecek.
Programda, sınır kontrollerinin artırılmak istenildiği ve 5 yıllık kesintisiz oturumu olanlara verilen süresiz oturum alma şartının 10 yıllık kesintisiz oturuma sahip olma şeklinde değiştirileceği ifade edildi.

Danıştay inceleyecek

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, düzenlenen basın toplantısında, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söyledi. Danıştay'ın incelemesinin 6 ila 8 hafta sürebileceği ve olağanüstü halin sona ereceği tarihle ilgili henüz bir karar verilmediği dile getirildi.

Hollanda, AB göç düzenlemelerinden çekilmeye hazırlanıyor

Hollanda'nın AB göç düzenlemelerinden çekilmek için önümüzdeki hafta başvuruda bulunacağı duyuruldu. Bakanlar Kurulu'nun, çekilme talebini Brüksel'e resmi olarak ileteceği açıklandı.
Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, Avrupa'daki benzer düşünen ülkelerle birlikte hareket edilerek sınır kontrolünün güçlendirileceğini belirtti.
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