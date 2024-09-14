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Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğinin en önemli unsuru, gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalmasıdır
Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğinin en önemli unsuru, gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalmasıdır
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Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen Bakanlar Toplantısı ikinci... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T17:23+0300
2024-09-14T17:23+0300
politika
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
gençler
kadınlar
gıda
arz
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, oturumda Türkiye'nin kırsal kalkınma hamleleriyle tarımda gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan pozitif ayrımcılıktan bahsederken oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Birleşmiş Milletler'in 2030 'sürdürülebilir kalkınma hedefleri' doğrultusunda tarımsal üretim ve gıda sistemlerinde 4 önemli başlığın olduğunu ifade etti.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin en önemli unsurunun gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalması olduğunu belirterek, "Bu konuda bizler gerek üretim planlaması gerekse yol haritalarımızla buna ilişkin bütün eylemlerimizi belirleyip kamuoyumuza anlattık. Bundan sonra da en önemli gündem maddemiz olacak" ifadesini kullandı.Yumaklı, bu başlıkların 'sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması', 'uluslararası ticaretin gıda sistemlerine olan pozitif etkisinin artırılması', 'sürdürülebilir bir gıda üretimi için aile çiftçiliğinin önemi' ve 'su ürünleri ve su ürünleri yetiştiriciliğinin dünya ticaretine entegrasyonu' olarak sıralayarak, zirvede bu konularla ilgili G20'ye üye ülkelerin tarım bakanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.'Bizim gündeme ne kadar entegre olduğumuzun teyidi'Çeşitli alt başlıkların da değerlendirildiğine işaret eden Yumaklı, "Elbette bu konuların büyük bir kısmının bizim hükümet programlarımızın içerisinde bulunması, hatta bunların birçoğunun bakanlığımızın vizyon ve eylem planlarında yer alıyor olması, bizim gündeme ne kadar entegre olduğumuzun teyidi durumunda" ifadesini kullandı.Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretimin artırılması, verimli ve kaliteli üretim uygulamalarının daha da yaygınlaşmasını için çalıştıklarına dikkati çekti.Uluslararası raporlara göre dünyada 800 milyonun üzerinde insanın gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşadığını ifade eden Yumaklı, zirvede bu konunun çözümü için tüm ülkelerin mutabakat sağladığını belirtti.Yumaklı, zirvede su kaynaklarının azaldığı ve buna yönelik atılması gereken adımların da konuşulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:'Türkiye'nin tarımsal üretim konusunda ciddi avantajları var'Yumaklı, zirvede birçok ülkenin bakanıyla ikili görüşme yaptığını belirterek, görüşmeler sonucunda işbirliklerinin de artacağına işaret etti.Türkiye'nin tarımsal üretim konusundaki avantajları ve gücünün diğer ülkelerin dikkatini çektiğini ifade eden Yumaklı, "Hep vurguladığımız gibi ülkemizin tarımsal üretim konusunda çok ciddi avantajları var. Biz bu avantajları ülkemiz lehine çevirmek ve ülkemiz lehine kullanmak adına iletişimimize, ülkelerle işbirliklerimize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, zirvedeki ülkelerin nüfuslarının yaşlandığından bahsettiğini aktararak, yaşlanan nüfusun ilk olarak tarım kesiminden başladığını dile getirdiklerine dikkati çekti. Aynı konuların Türkiye'de de geçerli olduğuna işaret eden Yumaklı, "Herkesin burada yine ortak mutabakata ulaştığı konu gençlerin ve kadınların mutlaka tarımsal üretimin içerisinde kalmasıydı" ifadesini kullandı.Türkiye'nin bu konuda çok ciddi adımlar attığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, gençler, kadınlar, gıda, arz
tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, gençler, kadınlar, gıda, arz

Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğinin en önemli unsuru, gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalmasıdır

17:23 14.09.2024
© AA / Özgür AlantorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AA / Özgür Alantor
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Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen Bakanlar Toplantısı ikinci oturumuna katılan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda arz güvenliğinin en önemli unsurunun gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içinde kalması olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, oturumda Türkiye'nin kırsal kalkınma hamleleriyle tarımda gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan pozitif ayrımcılıktan bahsederken oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Birleşmiş Milletler'in 2030 'sürdürülebilir kalkınma hedefleri' doğrultusunda tarımsal üretim ve gıda sistemlerinde 4 önemli başlığın olduğunu ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin en önemli unsurunun gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalması olduğunu belirterek, "Bu konuda bizler gerek üretim planlaması gerekse yol haritalarımızla buna ilişkin bütün eylemlerimizi belirleyip kamuoyumuza anlattık. Bundan sonra da en önemli gündem maddemiz olacak" ifadesini kullandı.
Yumaklı, bu başlıkların 'sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması', 'uluslararası ticaretin gıda sistemlerine olan pozitif etkisinin artırılması', 'sürdürülebilir bir gıda üretimi için aile çiftçiliğinin önemi' ve 'su ürünleri ve su ürünleri yetiştiriciliğinin dünya ticaretine entegrasyonu' olarak sıralayarak, zirvede bu konularla ilgili G20'ye üye ülkelerin tarım bakanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

'Bizim gündeme ne kadar entegre olduğumuzun teyidi'

Çeşitli alt başlıkların da değerlendirildiğine işaret eden Yumaklı, "Elbette bu konuların büyük bir kısmının bizim hükümet programlarımızın içerisinde bulunması, hatta bunların birçoğunun bakanlığımızın vizyon ve eylem planlarında yer alıyor olması, bizim gündeme ne kadar entegre olduğumuzun teyidi durumunda" ifadesini kullandı.
Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretimin artırılması, verimli ve kaliteli üretim uygulamalarının daha da yaygınlaşmasını için çalıştıklarına dikkati çekti.
Uluslararası raporlara göre dünyada 800 milyonun üzerinde insanın gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşadığını ifade eden Yumaklı, zirvede bu konunun çözümü için tüm ülkelerin mutabakat sağladığını belirtti.
Yumaklı, zirvede su kaynaklarının azaldığı ve buna yönelik atılması gereken adımların da konuşulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

Biz de 2 yıldır kendi kamuoyumuza anlatıyoruz ve bu konuda alınması gereken tedbirleri ve hükümet olarak neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini de söylüyoruz. Bütün dünya ülkelerinin gündeminde bu konu, elbette tarımsal üretimin en önemli faktörlerden birisi. Ülkemiz, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin gündeminde olan bu konuya çok etkin bir şekilde müdahil olma, bununla ilgili eylem planları belirleme ve uygulama konusunda çok ciddi bir mesafe kat etmiş durumda. Herhangi bir rehavete kapılmadan bunları uygulamaya devam edeceğiz.

'Türkiye'nin tarımsal üretim konusunda ciddi avantajları var'

Yumaklı, zirvede birçok ülkenin bakanıyla ikili görüşme yaptığını belirterek, görüşmeler sonucunda işbirliklerinin de artacağına işaret etti.
Türkiye'nin tarımsal üretim konusundaki avantajları ve gücünün diğer ülkelerin dikkatini çektiğini ifade eden Yumaklı, "Hep vurguladığımız gibi ülkemizin tarımsal üretim konusunda çok ciddi avantajları var. Biz bu avantajları ülkemiz lehine çevirmek ve ülkemiz lehine kullanmak adına iletişimimize, ülkelerle işbirliklerimize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, zirvedeki ülkelerin nüfuslarının yaşlandığından bahsettiğini aktararak, yaşlanan nüfusun ilk olarak tarım kesiminden başladığını dile getirdiklerine dikkati çekti. Aynı konuların Türkiye'de de geçerli olduğuna işaret eden Yumaklı, "Herkesin burada yine ortak mutabakata ulaştığı konu gençlerin ve kadınların mutlaka tarımsal üretimin içerisinde kalmasıydı" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bu konuda çok ciddi adımlar attığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

Bu konuyu sürekli gündemde tutuyoruz ve gündemde tutmaya devam edeceğiz. Çünkü gıda arz güvenliğinin en önemli unsuru mutlaka ama mutlaka gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalmasıdır. Bu konuda bizler gerek üretim planlaması gerekse yol haritalarımızla buna ilişkin bütün eylemlerimizi belirleyip kamuoyumuza anlattık. Bundan sonra da en önemli gündem maddemiz olacak.

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