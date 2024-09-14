https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/hasat-donemi-basladi-ciftciler-bin-liranin-uzerinde-yevmiyeyle-calistiracak-isci-bulamakta-1088024625.html
Hasat dönemi başladı: Çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamakta zorlanıyor
Hasat dönemi başladı: Çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamakta zorlanıyor
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de başlayan domates ve soğan hasadı, kuraklık nedeniyle çiftçilerin sevincini yarıda bırakırken yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşadıklarını dile... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T18:07+0300
2024-09-14T18:07+0300
2024-09-14T18:07+0300
türkiye
kırıkkale
çiftçi
domates
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Kırıkkale'de çiftçiler patates, domates, soğan gibi ürünleri hasat etmeye başlarken bölgede yaşanan kuraklık, tarımsal verimde yüzde 50'ye varan kayıplara neden oldu. Buna ek olarak çiftçilerin ise işçi bulmakta da zorluk çektiği aktarıldı.Çiftçiler, günlük bin liranın üzerinde yevmiye teklif etmelerine rağmen tarlada çalışacak işçi bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Yağışların az olması nedeniyle tarlalarından bekledikleri verimi alamadıklarını kaydeden çiftçiler, işçi bulamamaları durumunda gelecek yıllarda ürün yetiştiremeyeceklerini ifade etti.'Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz'Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, tarım arazisinde yetiştirdiği ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldığını söyledi. Salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesin kilosunu ise 5 liradan sattıklarını belirten Doğan, "Soğan ve patatesi aracıya 5 liradan veriyoruz. İşçi bulmakta zorlanıyoruz, günlük ücretler 800 ila bin 300 lira arasında değişiyor. Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz" dedi.'Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu'Mustafa Bostan ise kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Normalde dekar başına 5 ton ürün alırken, bu yıl 2-3 ton civarında kaldık. Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu, belki de zararımız daha az olurdu" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/elektronikciler-odasi-baskani-uyardi-5-yil-sonra-usta-bulamayabiliriz-1088021399.html
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kırıkkale, çiftçi, domates
kırıkkale, çiftçi, domates
Hasat dönemi başladı: Çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamakta zorlanıyor
Kırıkkale'de başlayan domates ve soğan hasadı, kuraklık nedeniyle çiftçilerin sevincini yarıda bırakırken yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşadıklarını dile getiren çiftçiler bin liranın üzerinde yevmiyeye rağmen işçi bulamadıklarını dile getiridi..
Kırıkkale'de çiftçiler patates, domates, soğan gibi ürünleri hasat etmeye başlarken bölgede yaşanan kuraklık, tarımsal verimde yüzde 50'ye varan kayıplara neden oldu. Buna ek olarak çiftçilerin ise işçi bulmakta da zorluk çektiği aktarıldı.
Çiftçiler, günlük bin liranın üzerinde yevmiye teklif etmelerine rağmen tarlada çalışacak işçi bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Yağışların az olması nedeniyle tarlalarından bekledikleri verimi alamadıklarını kaydeden çiftçiler, işçi bulamamaları durumunda gelecek yıllarda ürün yetiştiremeyeceklerini ifade etti.
'Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz'
Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, tarım arazisinde yetiştirdiği ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldığını söyledi. Salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesin kilosunu ise 5 liradan sattıklarını belirten Doğan, "Soğan ve patatesi aracıya 5 liradan veriyoruz. İşçi bulmakta zorlanıyoruz, günlük ücretler 800 ila bin 300 lira arasında değişiyor. Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz" dedi.
'Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu'
Mustafa Bostan ise kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Normalde dekar başına 5 ton ürün alırken, bu yıl 2-3 ton civarında kaldık. Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu, belki de zararımız daha az olurdu" diye konuştu.