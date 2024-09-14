Harris'i protesto eden Filistin destekçileri dışarı atıldı: 'Bir savaş suçlusunu destekliyorsun'

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'in Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde düzenlediği mitingde, sloganlarla Filistin'e destek veren iki gösterici salondan atıldı.



Fox News'un haberine göre, bir göstericinin Harris'in konuşmasını keserek, "Bir savaş suçlusunu destekliyorsun" sloganı atmasının ardından protestocu mitingin düzenlendiği alandan çıkarıldı.



İkinci bir gösterici daha Filistin için "Özgür Filistin" ve benzeri destek sloganları atması üzerine miting alanından uzaklaştırıldı.



Harris ise, "Söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum" ifadesini kullandı.



Daha önce ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, İsrail'e verdikleri büyük destek nedeniyle birçok kez protesto edilmişti.