https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/galatasaray-konuk-ettigi-caykur-rizesporu-5-0-yendi-1088029510.html

Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

Sputnik Türkiye

Çaykur Rizespor’u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 5-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T22:19+0300

2024-09-14T22:19+0300

2024-09-14T22:19+0300

spor

galatasaray

gabriel sara

barış alper yılmaz

çaykur rizespor

dries mertens

abdülkerim bardakcı

davinson sanchez

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Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 5-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetiyle sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’de oynadığı 4. maçını da kazandı.Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda da sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece ligde oynadığı 4. maçını da kazandı.Aslan ligde bu sezon oynadığı Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarından galip ayrıldı.Galatasaray, Süper Lig’de salı günü erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek.Gabriel Sara, Galatasaray’da ilk golünü attıGalatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki ilk gol sevincini yaşadı.Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü orta saha oyuncusu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 49. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında defansın uzaklaştırdığı topu alan Sara ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.Bu transfer döneminde takıma katılan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’daki ilk golünü attı.Maça 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, 67. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.Galatasaray bu sezon ilk kez kalesini gole kapadıGalatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kalesini gole kapadı.Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS’ta mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0’lık skorla galip ayrılırken, bu sezon ilk kez gol yemeden maçı tamamladı.Aslan bu sezon daha önce ligde Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-offlarındaki iki Young Boys maçında kalesini gole kapatamamıştı.Barış Alper Yılmaz gol sayısını 3’e çıkardıGalatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlarken sarı-kırmızılıların 5. golü Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Müsabakanın 80. dakikasında Michy Batshuayi’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kaan Ayhan pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 5-0 oldu.24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de gol sayısını 3 yaptı.Müsabakaya 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 83. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/real-madrid-antalyada-genc-yetenekler-yetistirmeyi-hedefliyor-arda-guler-gibi-genc-yetenekler-1088028529.html

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